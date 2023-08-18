Российское ГРУ вербует украинских беженцев в Польше, - The Washington Post

По информации The Washington Post, российские спецслужбы через интернет вербовали для сотрудничества украинских беженцев в Польше. Завербованные беженцы получали разные задачи – от расклейки листовок до диверсий на железной дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В задачи завербованных, по утверждению журналистов, входили пророссийская агитация, разведка в польских портах, установка камер слежения на железных дорогах и "маячков" GPS в военных грузах, проходящих через Польшу в сторону Украины.

В марте 2023 года, как сообщает The Washington Post со ссылкой на польские спецслужбы, завербованные получали приказы устраивать диверсии на польской железной дороге, чтобы помешать доставке военной техники в Украину.

Польские спецслужбы считают заказчиком российское Главное управление Генштаба (известное как ГРУ). Они, по словам журналистов, называют эту операцию самой большой угрозой в стране НАТО с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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По данным The Washington Post, сейчас в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 граждан Украины, которые приехали из ее восточных областей и жили в стране в статусе беженцев, три гражданина Беларуси и один РФ.

Отмечается, что через Польшу в Украину поступают около 80% всей военной помощи стран НАТО.