Российское ГРУ вербует украинских беженцев в Польше, - The Washington Post
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По информации The Washington Post, российские спецслужбы через интернет вербовали для сотрудничества украинских беженцев в Польше. Завербованные беженцы получали разные задачи – от расклейки листовок до диверсий на железной дороге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В задачи завербованных, по утверждению журналистов, входили пророссийская агитация, разведка в польских портах, установка камер слежения на железных дорогах и "маячков" GPS в военных грузах, проходящих через Польшу в сторону Украины.
В марте 2023 года, как сообщает The Washington Post со ссылкой на польские спецслужбы, завербованные получали приказы устраивать диверсии на польской железной дороге, чтобы помешать доставке военной техники в Украину.
Польские спецслужбы считают заказчиком российское Главное управление Генштаба (известное как ГРУ). Они, по словам журналистов, называют эту операцию самой большой угрозой в стране НАТО с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
По данным The Washington Post, сейчас в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 граждан Украины, которые приехали из ее восточных областей и жили в стране в статусе беженцев, три гражданина Беларуси и один РФ.
Отмечается, что через Польшу в Украину поступают около 80% всей военной помощи стран НАТО.
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Опять какой то мутняк от «The WP»! Либо «диверсанты» разводят своих работодателей ( завербованные в марте до сих пор нихрена не сделали), либо газета разводит своих читателей! Да и в Украине диверсии проще устраивать, чем в Польше ( железнодорожные переходы все на виду, так географически сложилось). 12 , 3 и 1 офигенная диверсионная сеть! А так, статья, исключительно для того, что бы обгадить тех, кто из Украины выехал.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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