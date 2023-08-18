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Российское ГРУ вербует украинских беженцев в Польше, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці,польща

По информации The Washington Post, российские спецслужбы через интернет вербовали для сотрудничества украинских беженцев в Польше. Завербованные беженцы получали разные задачи – от расклейки листовок до диверсий на железной дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В задачи завербованных, по утверждению журналистов, входили пророссийская агитация, разведка в польских портах, установка камер слежения на железных дорогах и "маячков" GPS в военных грузах, проходящих через Польшу в сторону Украины.

В марте 2023 года, как сообщает The Washington Post со ссылкой на польские спецслужбы, завербованные получали приказы устраивать диверсии на польской железной дороге, чтобы помешать доставке военной техники в Украину.

Польские спецслужбы считают заказчиком российское Главное управление Генштаба (известное как ГРУ). Они, по словам журналистов, называют эту операцию самой большой угрозой в стране НАТО с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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По данным The Washington Post, сейчас в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 граждан Украины, которые приехали из ее восточных областей и жили в стране в статусе беженцев, три гражданина Беларуси и один РФ.

Отмечается, что через Польшу в Украину поступают около 80% всей военной помощи стран НАТО.
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Топ комментарии
+30
...і знаходяться такі пі Дори, які мріючи про узкій мір поволокли свою сраку не в умовний усть-піздюйск а в нормальну європейську країну.
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18.08.2023 23:53
+20
Це напевно так званих українців з якоїсь Горлівки, де брат чи чоловік воює за днр чи лнр, а чудо приїхало в Європу,халяви скоштувати, бо до кацапів не поїде, там жесть.
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19.08.2023 00:14
+12
ніщебродів тільки дурний не завербує... він в Україні ніде не працював і там не буде.
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18.08.2023 23:53
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ніщебродів тільки дурний не завербує... він в Україні ніде не працював і там не буде.
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18.08.2023 23:53 Ответить
...і знаходяться такі пі Дори, які мріючи про узкій мір поволокли свою сраку не в умовний усть-піздюйск а в нормальну європейську країну.
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18.08.2023 23:53 Ответить
За шарою. В роїсі їм би допомогу не виплачували б.
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19.08.2023 00:14 Ответить
У Швейцарії повно ватниць, на питання чому не в рашку подались блідніють, червоніють, щось мукають, пукають та звалівають у туман ...
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19.08.2023 04:05 Ответить
Конченная мразота 🤮💩 не на паРашу уехала от РАШИСТСКИХ бомбежек ,АСВАБАДИТЕЛЕЙ , а в Польшу ! ГНИДЫ И МРАЗИ , ПУСТЬ ИХ В ПОЛЬШЕ ЗАСУДЯТ , а то в Украине НАЙГУМАННЕЙШИЕ СУДЬИ ПОРТНОВА &Ермака ПОЙМУТ и ПРОСТЯТ !
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19.08.2023 08:04 Ответить
The Washington Post знайомтесь московит, він же малорос, також відомий під назвою ватник, або православний РПЦ. На горе українців, таких в Україні мінімум 20% населення.
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18.08.2023 23:59 Ответить
Це напевно так званих українців з якоїсь Горлівки, де брат чи чоловік воює за днр чи лнр, а чудо приїхало в Європу,халяви скоштувати, бо до кацапів не поїде, там жесть.
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19.08.2023 00:14 Ответить
Багато персонажів не із "горлівки" ненавидять Україну так само як і лугандонці. Вихідці із Західної України у тому числі. Достатньо почитати інтернет. На цьому сайті також таких чимало. Вони тусять переважно у темах Україна-польща, чи коли мова про біженців.
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19.08.2023 06:17 Ответить
Не існує ніякої західної України, є захід України, досить вже повторювати кацапську маячню, це вони вигадали західну Україну та западенців.
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19.08.2023 09:03 Ответить
Ну да….73% малоросов в Украине считали как и ЗЕмолорос Украину продажной шлюхой готовой дать любому с любой стороны и выбравшие колени перед куйло…а виноваты только Горловские.СЮР
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19.08.2023 08:57 Ответить
Гоните нах Русских из Европы. Процентов 10 адекватных, тупо перепроверять все документы, детектор, кэш соц. сетей
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19.08.2023 00:43 Ответить
Якщо вони в Україні ракети наводять,то що їм у Польщі заважає влаштовувать диверсії? Тільки проблема в тому що з зеленими суддями можна "сайтісь па срєдінє",а з польськими влуплять по повній.
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19.08.2023 00:56 Ответить
А тому що потомки рабів так званого Золотого Кільця. Позашлюбніі діти Грішки Распутіна та боярині Морозової (шутка)
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19.08.2023 01:26 Ответить
зі сходу? а навіщо їх вербувати? вони самі доплатять, щоб нагадити Україні
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19.08.2023 02:18 Ответить
Не має чому дивуватися. Відкрийте інтернет, після лугандонців, найогидніше відношення до України саме від манкуртів, які завалили у польщу. Навіть тут на сайті, коли мова йде про суперечності на міждержавному рівні Україна-польща, всі ці тварюки на боці панів - незалежно тема стосується чи зерна, чи національної пам'яті чи права Україна чи не права. І тут справа не про ватніків із даунєцка, які опинилися у польщі як біженці, а у виродках які просто ненавидять Україну і українське. Всякі "анжеї" та ін манкурти готові забезплатно розганяти антиукраїнські наративи неважливо кого, для них головне - висловити своє презирство Україні.
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19.08.2023 06:13 Ответить
Це наслідки роздачі Українських паспортів жителям Криму та ДНР і ЛНР бо якоби в головах політиканів це наші люди от вони зараз як відкрилась можливість пожити на халяву в ЕС всі туди здриснули і продовжують гадити Україні вже відтеля.
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19.08.2023 06:19 Ответить
Згадалось одне старе відео, здається 2015 року, як кілька кацапських вульв з даунбасу у кадрі розповіли як вони ненавидять українську мову, культуру, українців і в кінці відео вимагають грошей від України, так і кажуть: ми все ваше ненавидимо, ще й говорять з радісною посмішкою, але дайте нам грошей. Тому мене ця новина не здивувала.
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19.08.2023 09:11 Ответить
В одному їм повезло, сидітимуть у цивілізованій тюрьмі, а хотілось би,щоб вони в рашкині тюрьмі посиділи, на баланді,замість наших полонених!
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19.08.2023 07:15 Ответить
07:23

В ISW рассказали об успехах украинских сил в районе Роботино
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19.08.2023 07:31 Ответить
(У березні 2023 року, як повідомляє The Washington Post із посиланням на польські спецслужби, завербовані отримували накази влаштовувати диверсії на польській залізниці, щоб завадити доставці військової техніки до України. Джерело: https://censor.net/ua/n3438379)

Опять какой то мутняк от «The WP»! Либо «диверсанты» разводят своих работодателей ( завербованные в марте до сих пор нихрена не сделали), либо газета разводит своих читателей! Да и в Украине диверсии проще устраивать, чем в Польше ( железнодорожные переходы все на виду, так географически сложилось). 12 , 3 и 1 офигенная диверсионная сеть! А так, статья, исключительно для того, что бы обгадить тех, кто из Украины выехал.
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19.08.2023 07:40 Ответить
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19.08.2023 07:40 Ответить
"Завербованные беженцы"- это куда?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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19.08.2023 08:13 Ответить
Пи#дец. Значит: твой родной город бомбят "рашики", ты убежало в Польшу. Там "рашики" тебя вербуют для того чтоб твоя страна имела трудности в военном обеспечении? Пипец... Это уже болезнь... .
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19.08.2023 08:14 Ответить
Панове, в такому потоці людей обов"язково є піна та шум. І очікуваною є робота з ними служб ворога, і очікувано та робота буде неефективною, а можливо вона є просто демонстративною , для прикриття серйозної агентури. Брати ляхи дадуть тому раду.
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19.08.2023 08:54 Ответить
тут в Естонії багато вати з Лугандону та Даунбабве, ці 3,14дори накликали війну в Україні і зараз у ФБ розказують, як при Януковочі була сама низька корупція, і що в линири і динири зараз спокійніше, ніж в Україні.

ось один з цих https://www.facebook.com/bampei.sa
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19.08.2023 10:33 Ответить
 
 