В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия, - ОВА

В Харьковской ОВА состоялось межведомственное совещание по реализации мобилизационных мероприятий. Участники обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую ОВА, об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", – сказал Семенуха.

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администрации и населённых пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

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Как отмечается, в рабочей встрече приняли участие начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также председатели районных военных администраций и громад региона.