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В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия, - ОВА

зсу,мобілізація

В Харьковской ОВА состоялось межведомственное совещание по реализации мобилизационных мероприятий. Участники обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую ОВА, об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", – сказал Семенуха.

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администрации и населённых пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

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Как отмечается, в рабочей встрече приняли участие начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также председатели районных военных администраций и громад региона.

Автор: 

Харьковщина (5577) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+7
Раньше ловили на улицах и пихали в бусы - теперь будут двери в квартирах ломать?
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25.08.2023 17:35
+6
Теж хатинка в Іспанії потрібна? Не, ну а чим Харків гірший за Одессу?
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25.08.2023 17:03
+4
НАХ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЗСУ ПАЛИВОМ, ЗИМОВОЮ ЗБРОЄЮ І ************ ? Краще їм поставляти тих хто не хоче воювати і з якими будуть постійні проблеми. досвідченим бійцям ЗСУ більше ж нічим займатися як нянчитись з новоприбулими мобіками без мотивації

Логіка Зе влади залізна
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25.08.2023 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Теж хатинка в Іспанії потрібна? Не, ну а чим Харків гірший за Одессу?
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25.08.2023 17:03 Ответить
Раньше ловили на улицах и пихали в бусы - теперь будут двери в квартирах ломать?
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25.08.2023 17:35 Ответить
А чего ловили? И сейчас это делают, а будет ещё хуже....
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25.08.2023 18:28 Ответить
А що пропонуєте Ви?
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25.08.2023 20:25 Ответить
Усиливать меры в каждом регионе, без исключений. В статье почему-то говорится об одном, в остальных людей не осталось или там все отлично?
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25.08.2023 21:37 Ответить
История ЛНР за минуту:
youtube.com/shorts/gNR_zbz2US8?feature=share
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25.08.2023 17:51 Ответить
Может быть, это:
https://www.youtube.com/shorts/gNR_zbz2US8
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25.08.2023 18:30 Ответить
Это самое и есть, по ссылке ведь видно, один к одному, я специально её не активизировал, кому надо - тот пусть её скопирует..
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25.08.2023 18:53 Ответить
А не пробували шукати у представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону. Джерело:
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25.08.2023 18:12 Ответить
НАХ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЗСУ ПАЛИВОМ, ЗИМОВОЮ ЗБРОЄЮ І ************ ? Краще їм поставляти тих хто не хоче воювати і з якими будуть постійні проблеми. досвідченим бійцям ЗСУ більше ж нічим займатися як нянчитись з новоприбулими мобіками без мотивації

Логіка Зе влади залізна
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25.08.2023 18:27 Ответить
Я не сторонник теории заговоров, но у меня постоянно возникает мысль, что они это специально делают....
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25.08.2023 21:39 Ответить
В них (в Зе влади) тяжка задача - протистояти народу України Перемогти окупантів кацапів на землі України, але поки це вдається.
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26.08.2023 01:31 Ответить
от справді не треба теорій змов: вони просто по-іншому не вміють, банально не здатні. "капустнічєк арганізавать, канцертік там, карпаратівчік" - це так, "лєгко"... а все решта "квантова механіка" для них...
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26.08.2023 10:31 Ответить
Цікаво, як посилить? Дозволять стріляти по людям?
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25.08.2023 18:48 Ответить
😁
З травмата
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26.08.2023 01:29 Ответить
 
 