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Новини
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На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи, - ОВА

зсу,мобілізація

У Харківській ОВА відбулася міжвідомча нарада з питань реалізації заходів мобілізації. Учасники обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську ОВА, про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – сказав Семенуха.

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Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Як зазначається, у робочій зустрічі взяли участь тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

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Автор: 

Харківщина (6054) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+7
Раньше ловили на улицах и пихали в бусы - теперь будут двери в квартирах ломать?
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25.08.2023 17:35
+6
Теж хатинка в Іспанії потрібна? Не, ну а чим Харків гірший за Одессу?
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25.08.2023 17:03
+4
НАХ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЗСУ ПАЛИВОМ, ЗИМОВОЮ ЗБРОЄЮ І ************ ? Краще їм поставляти тих хто не хоче воювати і з якими будуть постійні проблеми. досвідченим бійцям ЗСУ більше ж нічим займатися як нянчитись з новоприбулими мобіками без мотивації

Логіка Зе влади залізна
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25.08.2023 18:27
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Теж хатинка в Іспанії потрібна? Не, ну а чим Харків гірший за Одессу?
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25.08.2023 17:03 Відповісти
Раньше ловили на улицах и пихали в бусы - теперь будут двери в квартирах ломать?
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25.08.2023 17:35 Відповісти
А чего ловили? И сейчас это делают, а будет ещё хуже....
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25.08.2023 18:28 Відповісти
А що пропонуєте Ви?
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25.08.2023 20:25 Відповісти
Усиливать меры в каждом регионе, без исключений. В статье почему-то говорится об одном, в остальных людей не осталось или там все отлично?
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25.08.2023 21:37 Відповісти
История ЛНР за минуту:
youtube.com/shorts/gNR_zbz2US8?feature=share
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Может быть, это:
https://www.youtube.com/shorts/gNR_zbz2US8
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25.08.2023 18:30 Відповісти
Это самое и есть, по ссылке ведь видно, один к одному, я специально её не активизировал, кому надо - тот пусть её скопирует..
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25.08.2023 18:53 Відповісти
А не пробували шукати у представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону. Джерело:
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25.08.2023 18:12 Відповісти
НАХ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЗСУ ПАЛИВОМ, ЗИМОВОЮ ЗБРОЄЮ І ************ ? Краще їм поставляти тих хто не хоче воювати і з якими будуть постійні проблеми. досвідченим бійцям ЗСУ більше ж нічим займатися як нянчитись з новоприбулими мобіками без мотивації

Логіка Зе влади залізна
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25.08.2023 18:27 Відповісти
Я не сторонник теории заговоров, но у меня постоянно возникает мысль, что они это специально делают....
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25.08.2023 21:39 Відповісти
В них (в Зе влади) тяжка задача - протистояти народу України Перемогти окупантів кацапів на землі України, але поки це вдається.
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26.08.2023 01:31 Відповісти
от справді не треба теорій змов: вони просто по-іншому не вміють, банально не здатні. "капустнічєк арганізавать, канцертік там, карпаратівчік" - це так, "лєгко"... а все решта "квантова механіка" для них...
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26.08.2023 10:31 Відповісти
Цікаво, як посилить? Дозволять стріляти по людям?
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25.08.2023 18:48 Відповісти
😁
З травмата
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26.08.2023 01:29 Відповісти
 
 