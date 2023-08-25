На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи, - ОВА

У Харківській ОВА відбулася міжвідомча нарада з питань реалізації заходів мобілізації. Учасники обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську ОВА, про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", – сказав Семенуха.

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Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Як зазначається, у робочій зустрічі взяли участь тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

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