Кабмин ввел электронный документооборот во время и после прохождения ВВК, - Минобороны

Кабинет Министров утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Это должно улучшить качество медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформления отпусков, увольнения).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или освобождения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего.

Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

Для этого во исполнение постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение.