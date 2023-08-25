Кабмин ввел электронный документооборот во время и после прохождения ВВК, - Минобороны
Кабинет Министров утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Это должно улучшить качество медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформления отпусков, увольнения).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или освобождения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего.
Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:
- именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
- выдержки из приказов воинской части.
Для этого во исполнение постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение.
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Стрьомна якась новина.