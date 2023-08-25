РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14552 посетителя онлайн
Новости Война
4 729 10

Кабмин ввел электронный документооборот во время и после прохождения ВВК, - Минобороны

влк

Кабинет Министров утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Это должно улучшить качество медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформления отпусков, увольнения).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или освобождения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего.

Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также: Система военной медицины не была готова к увеличению количества военнослужащих на сотни тысяч, - Минобороны

Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

  • именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
  • выдержки из приказов воинской части.

Для этого во исполнение постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение.

Автор: 

Кабмин (14025) Минобороны (9296) Маляр Анна (412) военно-врачебная комиссия (186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Мій знайомий, воїн одного з механізованих батальйонів 60 бригади отримав серйозне поранення понад 4 місяці назад. Дотепер в бригаді йому не видали довідку про поранення (отже, нема ніяких виплат) й узагалі зволікають з оформленням будь-яких документів (можливо, таким чином натякають на хабар?). То про який електронний документообіг ******* ця зе-маляр?
показать весь комментарий
25.08.2023 19:23
+4
Ця зебільні потуги з військоматами більше схожі на тушіння пожежі у будинку який давно згорів.
показать весь комментарий
25.08.2023 19:13
+3
То ми ще не знаємо скільки коштує та система електронного документообігу..формування баз. А якщо то тупе перекидання сканів по електронці - то капець фігня.

Стрьомна якась новина.
показать весь комментарий
25.08.2023 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Турбота про людей! Це просто неймовірно!
показать весь комментарий
25.08.2023 19:08 Ответить
Ця зебільні потуги з військоматами більше схожі на тушіння пожежі у будинку який давно згорів.
показать весь комментарий
25.08.2023 19:13 Ответить
То ми ще не знаємо скільки коштує та система електронного документообігу..формування баз. А якщо то тупе перекидання сканів по електронці - то капець фігня.

Стрьомна якась новина.
показать весь комментарий
25.08.2023 19:37 Ответить
https://youtu.be/1M5BNR6i2Ak?t=1057 Що не так із проходженням ВЛК після поранених? Як спростити систему проходження ВЛК?
показать весь комментарий
25.08.2023 19:13 Ответить
Мій знайомий, воїн одного з механізованих батальйонів 60 бригади отримав серйозне поранення понад 4 місяці назад. Дотепер в бригаді йому не видали довідку про поранення (отже, нема ніяких виплат) й узагалі зволікають з оформленням будь-яких документів (можливо, таким чином натякають на хабар?). То про який електронний документообіг ******* ця зе-маляр?
показать весь комментарий
25.08.2023 19:23 Ответить
Якщо функції ВЛК ще переклали на цивільний МСЕК - то опа повна..
показать весь комментарий
25.08.2023 19:39 Ответить
А с какого перепугу бригада будет выдавать довидку?довидки выдает шпиталь.в течении 2 дней боец возвращается в часть где ему оформляют рапорт на прибытие и он дальше с с больничными идёт в медчасть,где его отправляют на влк.паралельно он пишет рапорт на отримання выплат предоставляя все больничные довидки и ближайшими выплатами он получает всю сумму так что ваш знакомый что-то не договаривает.если он не прибывает в течении 2 дней с больничного или прибывает с опозданием,против него применяют санкции или оформляют сзч.если сзч-автоматически аннулируется убд!
показать весь комментарий
25.08.2023 19:51 Ответить
Бред !!! Пока не будет розследования не будет ничего !!! Я уже полгода пытаюсь добиться эту довидку пока по 0 Госпиталь такое не выдает !!! ТОлько часть ... А так как я прикомандирован часть морозиться буду в суд подавать
показать весь комментарий
25.08.2023 20:08 Ответить
А потім хтось оцінить в $ і вся ця база транзитом до ФСБ
показать весь комментарий
25.08.2023 20:13 Ответить
В/ч даёт довидку форма5 про обставини поранення.форма 100 выдает медпункт который принял вояку.шпиталь выдает довидку про ликування.+30 диб видпустки.я уже не могу бегать.но на ты в вопросах рапортов.за время службы я очень многих видел сказочников.не могу сказать определенно в вашем вопросе,но расследования,да,они далеко не за один день решаются.
показать весь комментарий
25.08.2023 20:16 Ответить
 
 