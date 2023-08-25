Кабмін запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК, - Міноборони

Кабінет Міністрів затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Це має покращити якість медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця.

Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

• іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

• постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

• довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

• виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

• рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

• витяги з наказів військової частини.

Для цього на виконання постанови уряду впроваджується відповідне технічне рішення.

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