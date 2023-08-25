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Новини Війна
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Кабмін запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК, - Міноборони

влк

Кабінет Міністрів затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Це має покращити якість медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця.

Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система військової медицини не була готова до збільшення кількості військовослужбовців на сотні тисяч, - Міноборони

Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:
• іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;
• постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;
• довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
• виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
• рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.
• витяги з наказів військової частини.

Для цього на виконання постанови уряду впроваджується відповідне технічне рішення.

Також читайте: Внесені зміни в закон "Про військовий обов’язок і військову службу", що дозволять звільняти в запас за рішенням ВЛК, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Кабмін (14071) Міноборони (7318) Маляр Ганна (525) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+7
Мій знайомий, воїн одного з механізованих батальйонів 60 бригади отримав серйозне поранення понад 4 місяці назад. Дотепер в бригаді йому не видали довідку про поранення (отже, нема ніяких виплат) й узагалі зволікають з оформленням будь-яких документів (можливо, таким чином натякають на хабар?). То про який електронний документообіг ******* ця зе-маляр?
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25.08.2023 19:23
+4
Ця зебільні потуги з військоматами більше схожі на тушіння пожежі у будинку який давно згорів.
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25.08.2023 19:13
+3
То ми ще не знаємо скільки коштує та система електронного документообігу..формування баз. А якщо то тупе перекидання сканів по електронці - то капець фігня.

Стрьомна якась новина.
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25.08.2023 19:37
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Турбота про людей! Це просто неймовірно!
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25.08.2023 19:08 Відповісти
Ця зебільні потуги з військоматами більше схожі на тушіння пожежі у будинку який давно згорів.
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25.08.2023 19:13 Відповісти
То ми ще не знаємо скільки коштує та система електронного документообігу..формування баз. А якщо то тупе перекидання сканів по електронці - то капець фігня.

Стрьомна якась новина.
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25.08.2023 19:37 Відповісти
https://youtu.be/1M5BNR6i2Ak?t=1057 Що не так із проходженням ВЛК після поранених? Як спростити систему проходження ВЛК?
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25.08.2023 19:13 Відповісти
Мій знайомий, воїн одного з механізованих батальйонів 60 бригади отримав серйозне поранення понад 4 місяці назад. Дотепер в бригаді йому не видали довідку про поранення (отже, нема ніяких виплат) й узагалі зволікають з оформленням будь-яких документів (можливо, таким чином натякають на хабар?). То про який електронний документообіг ******* ця зе-маляр?
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25.08.2023 19:23 Відповісти
Якщо функції ВЛК ще переклали на цивільний МСЕК - то опа повна..
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25.08.2023 19:39 Відповісти
А с какого перепугу бригада будет выдавать довидку?довидки выдает шпиталь.в течении 2 дней боец возвращается в часть где ему оформляют рапорт на прибытие и он дальше с с больничными идёт в медчасть,где его отправляют на влк.паралельно он пишет рапорт на отримання выплат предоставляя все больничные довидки и ближайшими выплатами он получает всю сумму так что ваш знакомый что-то не договаривает.если он не прибывает в течении 2 дней с больничного или прибывает с опозданием,против него применяют санкции или оформляют сзч.если сзч-автоматически аннулируется убд!
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25.08.2023 19:51 Відповісти
Бред !!! Пока не будет розследования не будет ничего !!! Я уже полгода пытаюсь добиться эту довидку пока по 0 Госпиталь такое не выдает !!! ТОлько часть ... А так как я прикомандирован часть морозиться буду в суд подавать
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25.08.2023 20:08 Відповісти
А потім хтось оцінить в $ і вся ця база транзитом до ФСБ
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25.08.2023 20:13 Відповісти
В/ч даёт довидку форма5 про обставини поранення.форма 100 выдает медпункт который принял вояку.шпиталь выдает довидку про ликування.+30 диб видпустки.я уже не могу бегать.но на ты в вопросах рапортов.за время службы я очень многих видел сказочников.не могу сказать определенно в вашем вопросе,но расследования,да,они далеко не за один день решаются.
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25.08.2023 20:16 Відповісти
 
 