Россияне вели безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 25 августа 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил сегодня уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БпЛА "Shahed-136/131". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Гатище, Волчанск, Синельниково Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Надежда, Твердохлебово Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них: Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

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На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времовки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Максимовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.