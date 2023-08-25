Оккупанты пять раз за день атаковали Никопольщину

В течение дня 25 августа российские оккупанты пять раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Районный центр обстреливали из тяжелой артиллерии. С нее же целили и по Марганецкой громаде. А кроме этого, сбрасывали боеприпасы с беспилотников.

Самое главное – люди не пострадали. Последствия уточняются", – написал он.

Также отмечается, что в остальных районах Днепропетровщины день прошел спокойно.

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