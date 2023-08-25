РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13540 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
510 0

Оккупанты пять раз за день атаковали Никопольщину

дніпропетровщина

В течение дня 25 августа российские оккупанты пять раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Районный центр обстреливали из тяжелой артиллерии. С нее же целили и по Марганецкой громаде. А кроме этого, сбрасывали боеприпасы с беспилотников.

Самое главное – люди не пострадали. Последствия уточняются", – написал он.

Также отмечается, что в остальных районах Днепропетровщины день прошел спокойно.

Смотрите также: Оккупанты ночью били из "Града" и тяжелой артиллерии по Никопольщине, без пострадавших. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26951) Никополь (1006) Днепропетровская область (3906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 