Оккупанты пять раз за день атаковали Никопольщину
В течение дня 25 августа российские оккупанты пять раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Районный центр обстреливали из тяжелой артиллерии. С нее же целили и по Марганецкой громаде. А кроме этого, сбрасывали боеприпасы с беспилотников.
Самое главное – люди не пострадали. Последствия уточняются", – написал он.
Также отмечается, что в остальных районах Днепропетровщины день прошел спокойно.
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