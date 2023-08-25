УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14203 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
510 0

Окупанти п’ять разів за день атакували Нікопольщину

дніпропетровщина

Упрожовж дня 25 серпня російські окупанти п’ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Районний центр обстрілював з важкої артилерії. З неї ж цілив і по Марганецькій громаді. А крім цього – скидав боєприпаси з безпілотників.

Найголовніше – люди не постраждали. Наслідки уточнюються", - написав він.

Також зазначається, що в решті районів Дніпропетровщини день минув спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі били з "Граду" та важкої артилерії по Нікопольщині, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 