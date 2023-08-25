Окупанти п’ять разів за день атакували Нікопольщину

Упрожовж дня 25 серпня російські окупанти п’ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Районний центр обстрілював з важкої артилерії. З неї ж цілив і по Марганецькій громаді. А крім цього – скидав боєприпаси з безпілотників.



Найголовніше – люди не постраждали. Наслідки уточнюються", - написав він.



Також зазначається, що в решті районів Дніпропетровщини день минув спокійно.

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