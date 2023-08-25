Россия активизировала распространение пропаганды через номинально независимые организации, - разведка США
Россия активизирует усилия по распространению антиукраинских месседжей на Западе и использует номинально независимые организации.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке США, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российские спецслужбы, в частности, ФСБ, тайно используют номинально независимые организации для распространения пропаганды и налаживания связей с их лидерами для сотрудничества в течение длительного времени.
Такие операции сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские месседжи в своих странах.
Как отмечается, есть люди, утверждающие, что действуют независимо, но на самом деле их используют агенты российской разведки для проведения операций влияния против США. Эти операции направлены на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также предусматривают такие меры, как организация массовых протестов по созданию нужной "картинки".
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Авжеж, більшість сьогоднішніх європейських фашизмів "гуляють" на російські гроші - але це не значить, що вони не осідлали цілком щирого, непроплаченого колективного відчуття: наростаючого в своїх суспільствах, і цілком блискуче продіагностованого фон Трієром в усіх його фільмах, страху перед майбутнім і розчарування європейським гуманізмом. І тут уже справа не в фон Трієрові - Бог з ним, зрештою, він СТАРИЙ (не літами - йому всього-то 67, і не тому, що фізично виглядає на 20 рр. старшим од свого біологічного віку, а тому, що належить епосі, яка вже в минулому, від 24.02.22 - навіть і календарно!), - він уже ні на що не впливає і нічого не вирішує, своє зробив! - а справа в тому, що означене і сперсоніфіковане ним, всією повнотою власної покаліченої особи, явище - НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФАШИЗМ - ще чекає на нас попереду. І від нього так легко, як від збанкрутілого старого алкоголіка, - не відмахнешся...
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