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Россия активизировала распространение пропаганды через номинально независимые организации, - разведка США

рф,санкції

Россия активизирует усилия по распространению антиукраинских месседжей на Западе и использует номинально независимые организации.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке США, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские спецслужбы, в частности, ФСБ, тайно используют номинально независимые организации для распространения пропаганды и налаживания связей с их лидерами для сотрудничества в течение длительного времени.

Такие операции сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские месседжи в своих странах.

Как отмечается, есть люди, утверждающие, что действуют независимо, но на самом деле их используют агенты российской разведки для проведения операций влияния против США. Эти операции направлены на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также предусматривают такие меры, как организация массовых протестов по созданию нужной "картинки".

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Автор: 

информационная война (679) пропаганда (3670) разведка (4170) США (26454)


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я би не сказав, що ларс фон трієр "молодий лідер", скоріше "старий підер".
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25.08.2023 20:16 Ответить
...фон Трієр абсолютно послідовний в усіх своїх висловлюваннях, художніх і нехудожніх зарівно, і якби до тих перших всі ці роки фахові критики ставилися з належною увагою, неважко було б зрозуміти, чому Європа так довго й радісно була ловила оргазм від Путіна - і чому тепер, як кажуть політологи, зупинити фашизацію Європи вже пізно: тільки-бо крайні праві мають, станом на сьогодні, "хоч якусь відповідь" на проблему африканської іміґрації: ізолюємось і відстрілюємось, кажуть вони, - але ж усі інші взагалі жодної відповіді не мають!..

Авжеж, більшість сьогоднішніх європейських фашизмів "гуляють" на російські гроші - але це не значить, що вони не осідлали цілком щирого, непроплаченого колективного відчуття: наростаючого в своїх суспільствах, і цілком блискуче продіагностованого фон Трієром в усіх його фільмах, страху перед майбутнім і розчарування європейським гуманізмом. І тут уже справа не в фон Трієрові - Бог з ним, зрештою, він СТАРИЙ (не літами - йому всього-то 67, і не тому, що фізично виглядає на 20 рр. старшим од свого біологічного віку, а тому, що належить епосі, яка вже в минулому, від 24.02.22 - навіть і календарно!), - він уже ні на що не впливає і нічого не вирішує, своє зробив! - а справа в тому, що означене і сперсоніфіковане ним, всією повнотою власної покаліченої особи, явище - НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФАШИЗМ - ще чекає на нас попереду. І від нього так легко, як від збанкрутілого старого алкоголіка, - не відмахнешся...
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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25.08.2023 21:09 Ответить
та вже давно... як Маск (Путін) викупив Твітер, так і почалось...
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25.08.2023 20:23 Ответить
Во-во… Орбан також колись був молодим і перспективним політиком, а потім в його країні оселився такий собі пан Могілевич і карʼєра пішла різко вгору.
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25.08.2023 20:25 Ответить
Та наші можновладці Своїми Діями самі роблять Антиукраїнську рекламу Всьому Світу.
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25.08.2023 20:29 Ответить
 
 