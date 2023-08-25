Россия активизировала распространение пропаганды через номинально независимые организации, - разведка США

Россия активизирует усилия по распространению антиукраинских месседжей на Западе и использует номинально независимые организации.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке США, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские спецслужбы, в частности, ФСБ, тайно используют номинально независимые организации для распространения пропаганды и налаживания связей с их лидерами для сотрудничества в течение длительного времени.

Такие операции сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские месседжи в своих странах.

Как отмечается, есть люди, утверждающие, что действуют независимо, но на самом деле их используют агенты российской разведки для проведения операций влияния против США. Эти операции направлены на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также предусматривают такие меры, как организация массовых протестов по созданию нужной "картинки".

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