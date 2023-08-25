Росія активізувала поширення пропаганди через номінально незалежні організації, - розвідка США

Росія активізує зусилля з поширення антиукраїнських меседжів на Заході та використовує для цього номінально незалежні організації.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у розвідці США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські спецслужби, зокрема ФСБ, таємно використовують номінально незалежні організації для поширення пропаганди та налагодження зв’язків із їхніми лідерами для співпраці впродовж тривалого часу.

Такі операції зосереджені на розбудові мережі молодих лідерів, котрі, як сподівається Кремль, підтримуватимуть Росію чи поширюватимуть проросійські меседжі у своїх країнах.

Як зазначається, є люди, які стверджують, що діють незалежно, але насправді їх використовують агенти російської розвідки для проведення операцій впливу проти США. Ці операції спрямовані на формування підтримки Росії серед американців і європейців, а також передбачають такі заходи, як організація масових протестів для створення потрібної "картинки".

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