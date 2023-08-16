Окупанти все частіше вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині російські загарбники почали підготовку до зйомок пропагандистського відео.
Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури". Однак, у даній будівлі, станом на 13 серпня цього року, перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії РФ, які є колишніми ув’язненими", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначають, що до таких кроків росіян змушує зниження бойового духу особового складу військових підрозділів.
Будь ласка, зачекайте...
Ні до рівня Гіітлера, ні рівня Сталіна ці тупуваті недотьопи не дотягують. Тому й постановка бойових дій у них вийде нічим не краще за реальні бойові дії. Ну, просто тому, що не буває так, що в країні геніальні режисери та хєрові полководці. Або і режисери і полководці геніальні, або ті й другі криворукі
Хоча, якщо кожен відосік для тіктоку буде супроводжуватись знищенням десятка-другого рашистів, то це чудово! Культуру в массу!