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Окупанти все частіше вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,мелітополь

На Херсонщині російські загарбники почали підготовку до зйомок пропагандистського відео.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури". Однак, у даній будівлі, станом на 13 серпня цього року, перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії РФ, які є  колишніми ув’язненими", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що до таких кроків росіян змушує зниження бойового духу особового складу військових підрозділів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують відправити вчителів з ТОТ на навчання до РФ, - Центр нацспротиву

Автор: Марина Макєєва
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"Гляйвіц 2"? Там теж були переодягнені в польську військову форму німецькі "зеки" Їх потім перебили показово, як "поляків", що вторглись на територію Рейху
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16.08.2023 07:39 Відповісти
Як то кажуть - "Труба пониже и дым пожиже"
Ні до рівня Гіітлера, ні рівня Сталіна ці тупуваті недотьопи не дотягують. Тому й постановка бойових дій у них вийде нічим не краще за реальні бойові дії. Ну, просто тому, що не буває так, що в країні геніальні режисери та хєрові полководці. Або і режисери і полководці геніальні, або ті й другі криворукі
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16.08.2023 07:44 Відповісти
"Історія вперше проявляється у вигляді трагедії, а повторно - у вигляді фарсу!" Чув такий вислів? От ми його і спостерігаємо!
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16.08.2023 08:46 Відповісти
Нежданчик би ім --- ЗСУ в кадр
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16.08.2023 07:48 Відповісти
прєгласітє Шапіру.
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16.08.2023 08:09 Відповісти
Ніколи такого не було, і ось знову.
Хоча, якщо кожен відосік для тіктоку буде супроводжуватись знищенням десятка-другого рашистів, то це чудово! Культуру в массу!
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16.08.2023 09:54 Відповісти
 
 