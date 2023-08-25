Иран договорился с США о смягчении санкций, - Bloomberg

Иран договорился с Соединенными Штатами Америки о смягчении санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Это позволит стране увеличить поставки нефти в Китай.

Издание пишет, что это было сделано для того, чтобы удержать рост цен на топливо в США. Также это может сказаться на поставках российской нефти в Азию, поскольку Иран станет активнее конкурировать на этом направлении с РФ.

"Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана", - пишет Bloomberg.

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В итоге ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года. Издание отмечает, что именно это стало одной из причин недавнего снижения цен на нефть.

А поставки российской нефти по морю за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом, ее поставки в Азию упали за этот срок на 30%.