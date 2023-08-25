Иран договорился с США о смягчении санкций, - Bloomberg
Иран договорился с Соединенными Штатами Америки о смягчении санкций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Это позволит стране увеличить поставки нефти в Китай.
Издание пишет, что это было сделано для того, чтобы удержать рост цен на топливо в США. Также это может сказаться на поставках российской нефти в Азию, поскольку Иран станет активнее конкурировать на этом направлении с РФ.
"Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана", - пишет Bloomberg.
В итоге ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года. Издание отмечает, что именно это стало одной из причин недавнего снижения цен на нефть.
А поставки российской нефти по морю за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом, ее поставки в Азию упали за этот срок на 30%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Меньше зло
І "шахеди", виготовлені на росії, не будуть вбивати ані сполученоштатівців, ані ізраїльтян. Бо ПТН обіцяв тими "шахедами" вбивати виключно "укрофошиздов", бо так він захищає "рускоязичное насєлєніє дамбаса".
2. Витіснення Росії з нафторинку - це великий плюс.
3. В США, зниження ціни на бензин, і цін загалом (начебто потихеньку пішли вниз) це плюс на виборах Байдену, який хоч як, але за нас. І мінус в рейтинг Трампу, який за Путіна.
4. Зниження ціни на нафту = стабілізація світової економіки, і доказ, що і без рашки можна жити обійтись.
5. Гачок для Китаю, щоб не дуже допомагав рашистам.
6. Начебто на підході аналогічні дії, з Венесуєлою
.....
Головний мінус - іранські шайтани, сприймуть це як перемогу, та і приклад, що можна плювати всьому світу в очі, але в певний момент, це проігнорують і будуть домовлятись.
Це явно не тому, що сильно в американців вірять.
Воно слово тримає.
Як і обіцяло в 2019, що зробить Україну пріорітетом своєї міжнародної політики.
Зробило.
Мало виродку нашої крові з 2014.
росіє, лавочка з шахідами та комплектуючими прикрилась.
p.s. Якщо що - це товстий сарказм. Ясен х*й, що США діють у власних інтересах. Майже рік іран продавав шахеди і всім було посрати. Навряд шахеди мають відношення до пом'якшення санкцій.
обамовская банда в белом доме это катастрофа для мировой безопастности. на Украину рашисты напали при байдене, а в первый раз при обаме.
там статей нема вже куди тулити...
І не тільки бензин.
Як і тут.
Ну, а чергове "демократичне" - тобто, лівацьке - "досягнення" навіть коментувати не хочеться.
От через таких притирків і проблеми в світі.