Іран домовився зі США про пом’якшення санкцій, - Bloomberg
Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки про пом’якшення санкцій,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Це дасть змогу країні збільшити постачання нафти в Китай.
Видання пише, що це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в США. Також це може позначитися на поставках російської нафти в Азію, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з РФ.
"Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану", - пише Bloomberg.
У підсумку щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу, що є максимумом з 2018 року. Видання зазначає, саме це стало однією з причин нещодавнього зниження цін на нафту.
А поставки російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, ніж у середині травня. Загалом її поставки в Азію впали за цей термін на 30%.
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Меньше зло
І "шахеди", виготовлені на росії, не будуть вбивати ані сполученоштатівців, ані ізраїльтян. Бо ПТН обіцяв тими "шахедами" вбивати виключно "укрофошиздов", бо так він захищає "рускоязичное насєлєніє дамбаса".
2. Витіснення Росії з нафторинку - це великий плюс.
3. В США, зниження ціни на бензин, і цін загалом (начебто потихеньку пішли вниз) це плюс на виборах Байдену, який хоч як, але за нас. І мінус в рейтинг Трампу, який за Путіна.
4. Зниження ціни на нафту = стабілізація світової економіки, і доказ, що і без рашки можна жити обійтись.
5. Гачок для Китаю, щоб не дуже допомагав рашистам.
6. Начебто на підході аналогічні дії, з Венесуєлою
.....
Головний мінус - іранські шайтани, сприймуть це як перемогу, та і приклад, що можна плювати всьому світу в очі, але в певний момент, це проігнорують і будуть домовлятись.
Це явно не тому, що сильно в американців вірять.
Воно слово тримає.
Як і обіцяло в 2019, що зробить Україну пріорітетом своєї міжнародної політики.
Зробило.
Мало виродку нашої крові з 2014.
росіє, лавочка з шахідами та комплектуючими прикрилась.
p.s. Якщо що - це товстий сарказм. Ясен х*й, що США діють у власних інтересах. Майже рік іран продавав шахеди і всім було посрати. Навряд шахеди мають відношення до пом'якшення санкцій.
обамовская банда в белом доме это катастрофа для мировой безопастности. на Украину рашисты напали при байдене, а в первый раз при обаме.
там статей нема вже куди тулити...
І не тільки бензин.
Як і тут.
Ну, а чергове "демократичне" - тобто, лівацьке - "досягнення" навіть коментувати не хочеться.
От через таких притирків і проблеми в світі.