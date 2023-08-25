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Іран домовився зі США про пом’якшення санкцій, - Bloomberg

іран

Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки про пом’якшення санкцій,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Це дасть змогу країні збільшити постачання нафти в Китай.

Видання пише, що це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в США. Також це може позначитися на поставках російської нафти в Азію, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з РФ.

"Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану", - пише Bloomberg.

У підсумку щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу, що є максимумом з 2018 року. Видання зазначає, саме це стало однією з причин нещодавнього зниження цін на нафту.

А поставки російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, ніж у середині травня. Загалом її поставки в Азію впали за цей термін на 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагають від Ірану припинити постачання дронів-камікадзе до Росії, - FT

Автор: 

Іран (2012) санкції (11773) США (22568)


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Топ коментарі
+20
Це за що їм такі преференції? За завод шахедів, який будують на паРаші?
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25.08.2023 23:05
+20
Якщо США ціну на нафту кацапам реально обвалять, тоді це буде сильний хід. Совок згинув саме через ціну на нафту. Спостерігаємо.
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25.08.2023 23:14
+20
Шахиди вбивають українців, а штати руку потискають вбивцям. Тому світ такий йо@нутий
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25.08.2023 23:16
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Чалмаголові їсти захотіли і одразу ж на вклін до США побігли
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25.08.2023 23:02 Відповісти
Це за що їм такі преференції? За завод шахедів, який будують на паРаші?
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25.08.2023 23:05 Відповісти
За те , щоб витіснили рашистів з Азійського ринку

Меньше зло
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25.08.2023 23:07 Відповісти
Рашистов вытеснить с нефтяного рынка можно только уничтожив ихнюю нефте/газовую инфраструктуру. А так ето всего навсего переливание из пустого в порожнее. У Ирана появится куча денег на новые технологии, дроны и ракеты. Да и кто сказал что рашка не сможет продавать нефть через Иран
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25.08.2023 23:22 Відповісти
Бо Иран продает с оху*нным ограничением, а мог бы добывать и продавать в в 3 раза больше, так какой им смысл продавать кацапское?
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25.08.2023 23:36 Відповісти
snijenie eksporta eto i est unichtojenie neftegazovoy strukturi rashki,chtob perezapustit zakritoe mestorojdenie nujni ogromnie investicii ,eto chasto tupo nevigodno
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26.08.2023 00:58 Відповісти
Это для того, шобы обвалить цены на кацапнефть.
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25.08.2023 23:08 Відповісти
Якщо США ціну на нафту кацапам реально обвалять, тоді це буде сильний хід. Совок згинув саме через ціну на нафту. Спостерігаємо.
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25.08.2023 23:14 Відповісти
Так Штаты потому и не хотят прямого конфликта с кацапами, бо не все рычаги воздействия задействованы... В запасе еще и американский нефтяной вброс на мировой рынок.
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25.08.2023 23:20 Відповісти
Для этого Рейган договорился с саудитами и нефть упала в цене до 7-8 баксов за барель, а потом были введены жесткие санкции против сссра и он мог продавать нефти на 300 млн. баксов в год, максимум.
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25.08.2023 23:41 Відповісти
ЯК?
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25.08.2023 23:32 Відповісти
Иран выбрасывает на рынок свою нефть - мировые цены падают, кацапскую нефть дорого никто не будет покупать, пусть работают себе в убыток. Всем известно , шо сама по себе добыча нефти в Сибири - трудозатратна и дорогостоящая. бо глубоко и холодно, чего не скажешь о добыче в Персидском заливе и территориям вокруг, где нефть сама прет на поверхность земли.
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25.08.2023 23:46 Відповісти
ну а иран использует эти деньги чтоб кошмарить всех вокруг, включая драгоценный израиль
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26.08.2023 00:18 Відповісти
Вы забраковали помощь США Украине?
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26.08.2023 07:11 Відповісти
Саудиты , мабуть, отказались больше выкинуть на рынок своей нефти.
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25.08.2023 23:07 Відповісти
Походу і саудитам «привіт» передали…
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25.08.2023 23:09 Відповісти
Саудитів взагалі через х*й кинути треба. Бо коли Іран погрожував арабам війною, верещали "США памагі" попри те що вже ніякого союзу де-факто немає, а навпаки.
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25.08.2023 23:20 Відповісти
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25.08.2023 23:14 Відповісти
А я вам скажу - не погана ідея . Зняти з Ірану ВСІ санкції при умові що не будуть нюхатись з кацапами . І нехай трохи арабський світ взбодриться
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25.08.2023 23:15 Відповісти
А що та з Венесуелою? Навіщо далеко ходити
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25.08.2023 23:22 Відповісти
Всім насрати на Венесуеллу, вона ніхто.
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25.08.2023 23:52 Відповісти
ну а за израиль вы забыли? сша на такое не пойдет
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26.08.2023 00:20 Відповісти
Шахиди вбивають українців, а штати руку потискають вбивцям. Тому світ такий йо@нутий
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25.08.2023 23:16 Відповісти
Зараз "шахеди" вбивають українців. А готувались вони для того, щоб вбивати ізраїльтян. Але вбивати ізраїльтян вони (шахеди) поки що не будуть. Бо зайняті вбивством українців.
І "шахеди", виготовлені на росії, не будуть вбивати ані сполученоштатівців, ані ізраїльтян. Бо ПТН обіцяв тими "шахедами" вбивати виключно "укрофошиздов", бо так він захищає "рускоязичное насєлєніє дамбаса".
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26.08.2023 01:44 Відповісти
В Україні досі працює посольство Ірану, може спочатку у в себе в дома розберемось перш ніж тикати пальцем у США? Чи з Іспанії видніше?
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26.08.2023 08:58 Відповісти
Тепер ці під@ри ще пару заводів з виробництва шахедів побудують.
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25.08.2023 23:16 Відповісти
в тебе завдання вилікувати симптоми чи позбутись хвороби ?
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25.08.2023 23:18 Відповісти
Никто с болезнью не борется. Наоборот США подкармливают болезнь думая что ета болезнь сожрет другую болезнь. В итоге же две болячки прежде чем сожрать друг друга сначала сожрут мир
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25.08.2023 23:24 Відповісти
Якось не хочеться, щоб утричі більше шахедів летіло нам нс голови.
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25.08.2023 23:24 Відповісти
Ща на Кише, Сири-айленде, в Лэнге работа закипит, кацапам в убыток. Одним ударом - две цели поражены: столкнуть кремлядь лбами с Ираном и до минимума свести поступление валюты на каазлабадию.
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25.08.2023 23:17 Відповісти
Ко всему амер.авианосная ударная группа, вся ушла в Аравийское море охранять нефтепуть из Персидского залива. Ща иранцы развернутся в нефтебизнесе, шо вареник в масле. Кацапам останется тока консервация скважин в своих сиМбирских епенях.
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25.08.2023 23:28 Відповісти
Дипломатія бездушна річ - як не крути…
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25.08.2023 23:17 Відповісти
Но правильная... В данном случае, типо, послать кацапов за сруцким военным кораблем не посылая.
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25.08.2023 23:22 Відповісти
И что, вы таки хотите сказать, что Иран придерживался этих санкций? Что-то мне кажется, они и так в Китай отправляли столько, сколько хотели.
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25.08.2023 23:18 Відповісти
Нефтепровода нет. А морские пути под наблюдением.
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25.08.2023 23:56 Відповісти
Санкции-пюре.
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25.08.2023 23:18 Відповісти
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25.08.2023 23:23 Відповісти
нормас . тепер США перададуть Ірану Атакамс або томагавки.
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25.08.2023 23:25 Відповісти
Шутник...
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25.08.2023 23:40 Відповісти
х.з ми як равлики та не можемо ніяк впливати на цей процес
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25.08.2023 23:59 Відповісти
Там есть кому влиять на процесс. Всё будет ОК.
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26.08.2023 00:35 Відповісти
дай Боже. щоб не полуилося як з шашличкми трані
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26.08.2023 00:49 Відповісти
и ядерное оружие во израиль обрадуется!)
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26.08.2023 00:21 Відповісти
Просто нема слів...ну почті,а завтра ви кацапам кранік відкрутите?Щоб Китай попустити....Гігемон,оплот дімократії...в пустині тисячі абрамсів стоять...А ви давите щоб ЗСУ з вилами на русню йшло....Просто сюр,ті шахеди дали нас вбивати а тут...А якже ось зла? Цікаво що Ізраїль скаже.....Гарі табах правий,Америка при свої інтересах...А ми нікому не нужні.Вихід є...але з цим гетьманом прости Господи каші не звариш.Чуйка погана,дорогі мої українці....
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25.08.2023 23:26 Відповісти
Ти дебіл спочатку в темі розберися, потім гавкай.
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25.08.2023 23:54 Відповісти
З поганою чуйкою посидіти у "спамі" треба.
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25.08.2023 23:54 Відповісти
Вы не разобрались в ситуации, ваш комментарий ни к чему.
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26.08.2023 00:37 Відповісти
1. Ми не знаємо всіх домовленостей, може там і комплектуючі для Шахедів в Росію обрізали.
2. Витіснення Росії з нафторинку - це великий плюс.
3. В США, зниження ціни на бензин, і цін загалом (начебто потихеньку пішли вниз) це плюс на виборах Байдену, який хоч як, але за нас. І мінус в рейтинг Трампу, який за Путіна.
4. Зниження ціни на нафту = стабілізація світової економіки, і доказ, що і без рашки можна жити обійтись.
5. Гачок для Китаю, щоб не дуже допомагав рашистам.
6. Начебто на підході аналогічні дії, з Венесуєлою
.....
Головний мінус - іранські шайтани, сприймуть це як перемогу, та і приклад, що можна плювати всьому світу в очі, але в певний момент, це проігнорують і будуть домовлятись.
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25.08.2023 23:28 Відповісти
Головний плюс... - чем бы дитятко ни тешилось, лишь бы не хныкало... Но за этим кроется еще и третий момент - идет разрыв оси нарабсея-Китай -Иран-Индия... К слову, Шри -Ланка уже послала Китай подальше, после пламенных поцелуев в десны...
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25.08.2023 23:39 Відповісти
За що такi преференцii? За шахеди, якi вбивають людей Украiни?
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25.08.2023 23:30 Відповісти
геніальна дипломатія ! це за збиття літака , за постачання зброї агресору . хай будують ядерну зброю ! не чую оплесків Ізраїлю .
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25.08.2023 23:32 Відповісти
А ти думав, США так за Україну рубаху рвати будуть? Наївний...
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25.08.2023 23:42 Відповісти
Бг-ггг... после вечернего опохмела , обнуленные лезут из кожи...ХЕХ...
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25.08.2023 23:50 Відповісти
так ви і полякам скажіть що за них воювати американці не будуть ! тоді скажіть просто кожен сам за себе , а то демократія , західні цінності ...
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26.08.2023 00:02 Відповісти
А поляки не дурні, і не чекають що за них воювати будуть. Тому вже 1000 танків закупили та і взагалі зброюються до зубів.
Це явно не тому, що сильно в американців вірять.
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26.08.2023 00:08 Відповісти
тож репутація США не світовий поліцай , а світовий барига !
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26.08.2023 00:19 Відповісти
Це явно тому, что после нас поумнели
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26.08.2023 00:22 Відповісти
за заборону постачання 314дерації "шахедів" США ні гу гу не домовились...
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25.08.2023 23:33 Відповісти
треш! "велика америка" пішла на уклін "великому китаю" і зняла санкції з "великого ірану" щоб той мав можливість поставляти безперешкодно нафту "великому китаю" з яким протистояння. це навіть не "шайгу, герасімов гдє **********"! це вже тхне тухлятиною.
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25.08.2023 23:37 Відповісти
Не берiть тяжкого в руки , а дурного в голову.
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25.08.2023 23:48 Відповісти
Ті санкціі Ірану як мертвому припарки -- зброю клепають як дурні -- тільки люди живуть бідніше -- але іх мабуть ідея гріє
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25.08.2023 23:46 Відповісти
Клепають напівкустарне лайно.
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25.08.2023 23:55 Відповісти
А те що ці підараси передають кацапам шахеди які нас кошмарять вже рік то те так собі????
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25.08.2023 23:48 Відповісти
Ну, "животворящий" (с) же сказав, що з Україною "до кінця" (с).

Воно слово тримає.

Як і обіцяло в 2019, що зробить Україну пріорітетом своєї міжнародної політики.
Зробило.

Мало виродку нашої крові з 2014.
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26.08.2023 21:57 Відповісти
Дякуємо США! Я знаю, що за нас слівце замовили.
росіє, лавочка з шахідами та комплектуючими прикрилась.

p.s. Якщо що - це товстий сарказм. Ясен х*й, що США діють у власних інтересах. Майже рік іран продавав шахеди і всім було посрати. Навряд шахеди мають відношення до пом'якшення санкцій.
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25.08.2023 23:50 Відповісти
Да не пээсничайте, распоясались здесь, понимаешь ли.
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25.08.2023 23:54 Відповісти
Що за кіпіш? Ссреію як валили так же. Потихоньку щоб не мучався довго Все Ок.
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26.08.2023 00:15 Відповісти
администрация демов те еще клоуны. сначала начали зажимать всё, что касается нефти у себя, а потом снимают с ирана санкции, и это после того, как тот уже построил завод для шахедов в рашастане.
обамовская банда в белом доме это катастрофа для мировой безопастности. на Украину рашисты напали при байдене, а в первый раз при обаме.
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26.08.2023 00:52 Відповісти
При чмі обамці бідон був другою особою в "гегемоні". Тому воно - поплічник і співучасник.
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26.08.2023 21:58 Відповісти
Байден копає могилу американцям за їх же гроші. Давати Ірану гроші на підготовку до війни з заходом, це що треба мати в голові? Краще дайте Україні Ф16 та АТАСАМЗ
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26.08.2023 00:57 Відповісти
не хвилюйся, Дмитро! все буде по феншую! - рижий сяде.
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26.08.2023 01:09 Відповісти
Хто сяде? Кучма? Так він вже 20 років сідає
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26.08.2023 20:21 Відповісти
і чому вас не влаштовує нелох за гратами?
там статей нема вже куди тулити...
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26.08.2023 20:23 Відповісти
Завтра он поссорится с Китаем и поедет с ништяками в рашку. Геополитика.
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26.08.2023 06:58 Відповісти
Байден с самого начала войны упрашивает Иран, Саудовскую Аравию (к которым лично летал) Венесуэлу. Хотя в Америке бензин относительно доходов копеечный, электорат привыкший передвигаться только на личном транспорте очень чувствителен к любым колебаниям цен.
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26.08.2023 06:51 Відповісти
Всьо ідьот по плану, так Валодька Z?
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26.08.2023 06:59 Відповісти
Ну нарешті!!! Аллілуя! Нафта по 15баксів за барель= рашку в трубу.
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26.08.2023 12:39 Відповісти
А чому ж в штатах безнин подорожчав, га ?
І не тільки бензин.

Як і тут.

Ну, а чергове "демократичне" - тобто, лівацьке - "досягнення" навіть коментувати не хочеться.

От через таких притирків і проблеми в світі.
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26.08.2023 22:00 Відповісти
 
 