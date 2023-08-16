США вимагають від Ірану припинити постачання дронів-камікадзе до Росії, - FT
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США наполягають, щоб Іран припинив продавати Росії бойові безпілотники, які Москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Так, США підштовхують Іран до припинення продажу дронів Росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.
Як зазначається, один з американських урядовців додав, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх застосування у війні, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".
Як зазначає Reuters, ця новина з'явилася в той час, коли Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його "зростаючої ядерної загрози".
Ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в'язниці, а п'ятий вже був під домашнім арештом.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз вже свої заводи побудувала й сама виробляє.
А коли Іран вже передав технологію виробництва дронів і орки збудували завод у себе .... американці почали вимагати припинення постачання)))) Воно вже ітак припинено, все виробляється в раші..
Зараз налетять перемогой....би і почнуть розказувати казки про чесність в американській політиці....
Але там правлять гроші і де більше прибутку американського бізнесу туди і повернутий вектор тієї політики, а все решта просто окозамилювання...
Небійсь, e-mail розсилка іранським чиновникам ?
А ****, з нафтою саме так відбувається: телефоном і поштою ввічливо (навіть соромлячись) просять не порушувати стелю)
Кацапы изготавливают из иранских комплектующих. И если иран прекратит поставки, то всё пойдёт по одному месту. Кацапня гoвнo.