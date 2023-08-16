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Новини За кордоном
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Іран (1340) США (14451) дрони (2474)

США вимагають від Ірану припинити постачання дронів-камікадзе до Росії, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шахед

США наполягають, щоб Іран припинив продавати Росії бойові безпілотники, які Москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, США підштовхують Іран до припинення продажу дронів Росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.

Як зазначається, один з американських урядовців додав, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх застосування у війні, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Японії Кісіда проситиме Іран припинити постачання зброї до РФ, - Reuters

Як зазначає Reuters, ця новина з'явилася в той час, коли Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його "зростаючої ядерної загрози".

Ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в'язниці, а п'ятий вже був під домашнім арештом.

Читайте також: Росія почала використовувати власні "шахеди" замість іранських, - розвідка Великої Британії
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Топ коментарі
+10
свинорилі вже збудували власні заводи й запускають шахеди власного виробництва. зараз США скажуть, що домоглися від ірану послуху попри щоденні запуски дронів по нашій території
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16.08.2023 09:53
+7
Поки вони вимагали, Рашка купила та перетягнула всі технології.
Зараз вже свої заводи побудувала й сама виробляє.
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16.08.2023 09:57
+6
Ржака, це через 1,5 роки бомбардування і після того як на московії побудували завод і кілька цехів з випуску "шахедів", пздц жгут.
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16.08.2023 10:00
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свинорилі вже збудували власні заводи й запускають шахеди власного виробництва. зараз США скажуть, що домоглися від ірану послуху попри щоденні запуски дронів по нашій території
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16.08.2023 09:53 Відповісти
Так і кажуть - а ну не треба будь ласочка, навіщо ви це робите?
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16.08.2023 09:54 Відповісти
Поки вони вимагали, Рашка купила та перетягнула всі технології.
Зараз вже свої заводи побудувала й сама виробляє.
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16.08.2023 09:57 Відповісти
цікаво а хто нам заважає.
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16.08.2023 11:15 Відповісти
Мабуть 75% "нелохів" у якіх "гірше не буде", "хоч поржемо" та "війна в голові давно завершилася"?
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16.08.2023 11:40 Відповісти
Якщо вірити інформацію про побудову у Московії (т.з. "роССії") за допомогою Ірану потужностей для власного виробництва цих БПЛА, то припинення постачання їх Тегераном не впливатиме на спроможності Кремля їх використовувати проти України. Тож Іран може і погодитись на цю вимогу але це вже не буде мати сенсу для припинення ударів по нашій країні цією зброєю!!!
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16.08.2023 09:58 Відповісти
Ржака, це через 1,5 роки бомбардування і після того як на московії побудували завод і кілька цехів з випуску "шахедів", пздц жгут.
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16.08.2023 10:00 Відповісти
Головне, шо зі стурбованістю, мабуть глибокою.
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03.09.2023 00:07 Відповісти
А ніжкою хоча б тупнули?
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16.08.2023 10:00 Відповісти
Надо выяснить, откуда в рф попадают двигатели для мопедов. Они ведь их явно не сами изготавливают
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16.08.2023 10:10 Відповісти
Кацапи вже самі почали їх клепати.
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16.08.2023 10:13 Відповісти
Там взагалі, тупо крупновузлова збірка. Дрони ж продавати неможна, а от запчастини можна. Вони ж подвійного призначення. Вони ж поля могли їми досліджувати.
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16.08.2023 11:34 Відповісти
пізно всрались.рашка виробляє вже власні дрони
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16.08.2023 10:15 Відповісти
Американські компанії поставляли всі роки компоненти до ракет і дронів... Американські і німецькі банки кредитували підсанкційний Іран до жовтня 2022 року поки це не всплило в прессі.... Останній кредит був на 3 млрд і ніби для покращення умов простих Іранців...

А коли Іран вже передав технологію виробництва дронів і орки збудували завод у себе .... американці почали вимагати припинення постачання)))) Воно вже ітак припинено, все виробляється в раші..

Зараз налетять перемогой....би і почнуть розказувати казки про чесність в американській політиці....

Але там правлять гроші і де більше прибутку американського бізнесу туди і повернутий вектор тієї політики, а все решта просто окозамилювання...
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16.08.2023 10:19 Відповісти
Я думаю, поки наша влада не видасть бородату бабушку та не вижене Єрмака, ніяких літаків не буде.
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16.08.2023 10:22 Відповісти
Цікаво, як саме США на практиці вимагають від ірану припинити продаж шахедів.

Небійсь, e-mail розсилка іранським чиновникам ?

А ****, з нафтою саме так відбувається: телефоном і поштою ввічливо (навіть соромлячись) просять не порушувати стелю)
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16.08.2023 10:27 Відповісти
А может для начала стоило бы потребовать от американских компаний прекратить поставки комплектующих для ракет? Да и в шахедах думаю найдутся тоже детали.
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16.08.2023 10:33 Відповісти
Вот боты тупорылые. Хватить трындеть, что кацапы что-то там изготавливают. Эта нация неспособна даже гвоздя сама изготовить.

Кацапы изготавливают из иранских комплектующих. И если иран прекратит поставки, то всё пойдёт по одному месту. Кацапня гoвнo.
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16.08.2023 10:34 Відповісти
тільки це говно кожен день засирає дронами нашу землю а наша влада тільки оголошує скільки в нас убито скільки знищено підприємств і чмусь стілки каки не летить на рф.
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16.08.2023 11:20 Відповісти
Після того, як росіяни налагодили власне виробництво. Дуже вчасно
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16.08.2023 10:39 Відповісти
Яка своєчасна вимога!
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16.08.2023 10:43 Відповісти
Иногда это смешно звучит со стороны США без реальных действий.
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16.08.2023 10:53 Відповісти
Сша очень размякли, это какие-то слизни, а не свердержава.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Да к у параши уже своё производство. США только подчёркивают свою слабость такими заявлениями.
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16.08.2023 11:57 Відповісти
Повар також вимагав від кота Васьки щоб той не їв м'ясо.
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16.08.2023 12:08 Відповісти
А як там справи у Петіного корєша Розенблата? Вже запустив повітряний гіперлуп?
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25.10.2023 23:02 Відповісти
 
 