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Велика Британія (3661) розвідка (3615) Росія (47164) дрони (2474)

Росія почала використовувати власні "шахеди" замість іранських, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

shahed,герань,шахед

Росія розпочала використання безпілотників власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на зведення Міністерства оборони цієї країни.

У розвідці зазначили, що росіяни імпортували виготовлені в Ірані безпілотники з вересня 2022 року. Там припускають, що місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніші поставки дронів.

На думку британських розвідників, ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА на підльоті.

Також дивіться: Норвегія надасть Україні системи для боротьби із БПЛА. ФОТО

"Росія, ймовірно, прагне самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак тим часом Росія, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море", - зазначили у Міноборони Великої Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
32 млд пішли як вода в пісок -- Резніков зробив тільки круглі очі а Данілов підняв палець вверх
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16.08.2023 09:10
+12
Наші дрони, ракети, снаряди та амуніція з аптечками закатана в асфальт і розкрадена.
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16.08.2023 09:11
+12
организация производства -- это вам не видосики снимать....
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16.08.2023 09:14
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А чого нам бракувало шоб зі збитого шахеда ліпити своі десятками тисяч
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16.08.2023 09:03 Відповісти
Може грошей?
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16.08.2023 09:06 Відповісти
32 млд пішли як вода в пісок -- Резніков зробив тільки круглі очі а Данілов підняв палець вверх
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16.08.2023 09:10 Відповісти
5 млрд долларів кожного місяця йдуть як вода в пісок. Саме такі витрати України на війну. Роблять якісь бобри, якісь інші дрони, але, звісно мало.
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16.08.2023 09:12 Відповісти
Те шо роблять на коліні -- для фронту це сльози
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16.08.2023 09:14 Відповісти
организация производства -- это вам не видосики снимать....
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16.08.2023 09:14 Відповісти
''Пороха'' нам бракує! А маємо ''зелену продажну соплю''...
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16.08.2023 09:17 Відповісти
до недавна він же ж був--барига..ліпєцка фабрика..скандал з офшорами.. нє стрєлять в атвєт
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16.08.2023 09:20 Відповісти
Є таке поняття, як факти.
Так от факти свідчать, що ліпіти з Бубачки та його оточення бариг та зрадників не потрібно, бо вони такими і є.
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16.08.2023 10:18 Відповісти
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16.08.2023 10:23 Відповісти
Уже не раз писал - сами по себе они ничего не дадут, пару прорвавшихся с 50кг взрывчатки особо ничего не сделают. По сути аналоги у нас есть. Ими хорошо перегружать ПВО пока ракеты наносят урон, а вот ракет у нас как раз и нету =(
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16.08.2023 09:25 Відповісти
Ми тим часом "сатану" без ядерного заряду клепали?
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16.08.2023 09:04 Відповісти
Журавець[1], або гера́нь[2] (Geranium) - рід рослин родини геранієвих, основний і найбільший у родині - нараховують понад 350 видів[3]....
Ми просто зобов'язані випустити подібний безпілотник та назвати його "Журавець".
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16.08.2023 09:06 Відповісти
Наші дрони, ракети, снаряди та амуніція з аптечками закатана в асфальт і розкрадена.
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16.08.2023 09:11 Відповісти
Скільки дронів можна зробити за 10 млрд долларів?
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16.08.2023 09:33 Відповісти
За такі гроші можна придбати 50-60 шт F-35.
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16.08.2023 10:19 Відповісти
А тим часом ЗЕвлада , волали- кацап дурні, ми їх щас як налякаємо, а прицьому лише кармани набивали і нічогісінько не робили у нас, ну може асфальт клали і тепер теж кладуть, а тільки клянчали закордоном . Я не розумію як, але хоч, як деякі говорять не на часі- цю шоблу треба міняти, тимпаче- у ЗЕлі срок виходить у квітні.
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16.08.2023 09:15 Відповісти
Їх не просто міняти, там половину треба до буцигарні загратувати років на двісті!
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16.08.2023 09:20 Відповісти
Крижанівський пропонує всіх корупціонерів розстрілювати під час війни
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16.08.2023 09:26 Відповісти
Крижанівський пропонує зараз міняти насильницьким шляхом. Збирає майдан на 26 серпня. Ви йдете?
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16.08.2023 09:25 Відповісти
Якщо це дійсно так, то в Москві тріумфування і пробки від шампанського летять у стелю
Бурхливі оплески переходять в овації в оргазм, а якийсь Вова П. навіть розплакався - Я чекав, я знав, я вірив, що вони мене не підведуть!
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16.08.2023 09:36 Відповісти
Згоден ) але крижанівський запевняє, що його команда чесна і точно красти не буде, коли прийде до влади ))
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16.08.2023 09:40 Відповісти
Ці губи нічого не плямкали.Вже проходили.
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16.08.2023 10:14 Відповісти
А кого вважаєш достойним замінником Зе? Прізвище.
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16.08.2023 10:32 Відповісти
хто такий крижанівський і з якого милого воно вважає шо здатне зібрати майдан?
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16.08.2023 11:40 Відповісти
А Вова З. що тоді буде робити?
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16.08.2023 09:42 Відповісти
На відміну від вас, я трохи стежу за світовою пресою і тому приходжу до висновку, що до Вові З. ні узагальнений Захід, ні українські партнери на Заході претензій не мають. Більше того, там існує думка, що Вова З. виявився найнеприємнішим сюрпризом для Вови П., тому не побіг з плачем і виттям, як на нього і розраховували, а несподівано виявився вольовим і сміливим мужиком. І окрім такого ставлення західних партнерів, так і ЗСУ на чолі із Залужним теж, начебто, претензій до Вові З. не має.
Ну, а особлива думка спільноти Цензор Нет давно відома.
Адже з дивана воно все бачиться набагато краще, ніж із поля бою та з президентських кабінетів.
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16.08.2023 09:52 Відповісти
Дуже проста технологія - пов'язати прізвища Залужного та Зеленського. Ну а Порошенко би, звичайно побіг із плачем та виттям... вважаєш вибір 2019 розумним? так, чи ні. Ну і "На відміну від вас, я трохи стежу за світовою пресою" видає погано приховану манію величі.
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16.08.2023 10:19 Відповісти
Вибір 2019 року я вважаю таким, яким він відбувся об'єктивно, а вважати його розумним чи нерозумным, річ суб'єктивна
Ні манії, ні величі не маю. Просто намагаюся кожну подію оцінити з різних поглядів. Тому й приходжу до висновку, що Захід взагалі і західні партнери України до Вова З. претензій не мають, а ось позиція деяких користувачів нашого сайту напричуд збігається і з офіційною позицією кремля та неофіційною позицією російської пропаганди. Це моя точка зору, а якщо вона комусь не подобається, то було висловлювання в одному із творів про Одесу(про Беню Крика) - "Я не золотой полуимпериал, чтобы всем нравится"
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16.08.2023 10:36 Відповісти
"Це моя точка зору" - тобто стосовно деяких користувачів нашого сайту в тебе є своя суб'єктивна точка зору, а стосовно розумності вибору 2019 нема.
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16.08.2023 10:47 Відповісти
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16.08.2023 10:48 Відповісти
Чому це я не маю своєї точки зору на 2019 рік?
Маю.
Тільки по-перше, вона вам не сподобається, а по-друге мене на цій темі одразу ж банять із визначенням "за провокацію".
Ну, все одно спробую
Вибір 2019 року був неправильним, але не неправильним сам по собі, а неправильним у ряду 5 попередніх неправильних виборів і зовсім не впевнений, що і 7-й вибір буде правильним.
Ну, як там говорилося в грубому жарті моєї юності - "Если и третий муж бьет морду, то наверное все же дело не в мужьях, а в морде"
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16.08.2023 10:59 Відповісти
А кого треба було обирати замість Ющенка та Порошенка? Прізвища. Бо коли знаєш, як неправильно, то маєш знати, як правильно, бо інакше це називається демагогія, а якщо не демагогія - то як?
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16.08.2023 11:23 Відповісти
Порошенко був більш-менш правильний вибір, а ось Ющенка ти, мабуть, додав як другого "правильного президента".
Нєт, коллєга, у цьому ти помиляєшся. Ющенко це такий же повний нуль, як і його попередники, тільки у вишиванці. Але нулем від цього він бути не перестав. Для того, щоб бути справжнім президентом, треба щось робити, а не вимовляти правильні, довгі й порожні промови.
А кого замість них...
Ну, все ж таки, не вимагай від мене занадто багато, я поїхав ще за СРСР і що і як там у вас відбувається знаю побічно. Неправильних президентів визначити можу по їхніх справах, а от хто замість них був би правильний, це вже треба варитися в місцевій атмосфері.
Ну так скажи мені "правильного"...
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16.08.2023 11:39 Відповісти
тобто ви вважаєте,що вибір наріда, який замість поганого Ющенка обрав "гарного" Яника - був вірним?
ну от тому і війна шо в нас нарід не бачить причинно-наслідкового зв'язку між галочкою в бюлєтєнє та війною.
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16.08.2023 11:43 Відповісти
Заміна Ющенка на Яника пройшла як заміна того, хто тільки говорить на того, хто щось робитиме.
Ну, сприйняли його як "міцного господарника", який нарешті посуне вперед економіку. Але знову не побачили, що й цей із тієї ж когорти балакунів. Тільки Ющенко хоча б говорив, що треба, а Яника відразу потягло на кремлівську орбіту. Чим закінчилося, відомо
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16.08.2023 11:52 Відповісти
Тут ключове слово "щось" - дуже конкретне і яке все пояснює. А ненавидять деякі Ющенка за те, що він був першим Президентом, що підняв національне питання.
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16.08.2023 12:17 Відповісти
Якщо слово "ненависть" стосовно Ющенка було адресовано до мене, то ти помилився адресою.
Він мені байдужий і нічим не виділяється із шести українських пострадянських президентів, які за свій термін не зробили нічого, внаслідок чого й отримали 24.02.2022.
А те, що він підняв "національне питання", це добре, але набагато краще було б якби він підняв не питання, а економіку. Пам'ятаєш про "базу" і "надбудову", що важливе, а що менше, що первинне, а що вторинне.
Якщо ти політекономію не вивчав, то розповім тобі анекдот, щоправда, трохи похабний.
Молода пара після весілля день і ніч ******* один одного, і тут чоловік попросив приготувати сніданок.
- Ах, любий, поснідаємо коханням.
Після цього він попросив приготувати обід.
- Ах, любий, пообідаємо коханням.
Ближче надвечір дружина прокидається, і бачить, що чоловік поклав свій кінець на батарею обігріву.
- Любий, ти що робиш?
- Вечерю розігріваю.
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16.08.2023 12:40 Відповісти
значить, ви не спостережливі. Бо я бачив и бачу купу ознак шо Західдуже тверезо оцінює Зєлю.
і допомагає не йому, а УКРАЇНІ.
не завдяки Зєлі а часто всупереч.
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16.08.2023 11:42 Відповісти
Ми ще не знаємо, куди збирався тікати боневтік 23 лютого минулого року? Коли його за трєнікі зловив. Можливо, що на північ/північний схід від Київа?
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16.08.2023 09:42 Відповісти
Їм до задниці ефективність. Вони беруть кількістю. Як й завжди.
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16.08.2023 09:20 Відповісти
Місяць тому перші російські Шахеди збиди на Київщині. Інфа пройшла.
УZZкіє відрапортували про запуск першої черги власного виробництва, Зала про його розширення та збільшення номенклатури (Ланцети 3 та 5).
Нащо повторювати? Новини закінчилися?
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16.08.2023 09:38 Відповісти
..в тырнете есть список всех производителей бпла на блотах мацковии,таких как Аэродин,следует разгромить заводы и места сборки
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16.08.2023 09:39 Відповісти
"Розвідка Британії"? А ще там, у Британії, є "британські вчені".
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16.08.2023 09:50 Відповісти
Маєте якісь претензії до сера Ісаака Ньютона і Майкла Фарадея?
До Дарвіна, до Резерфорда, до Флемінга, до Хокінга?
Мем "британські вчені" запустили російські "вчені", які за 30 років примудрилися з 20 століття скотиться в 18-й.
Елементарна заздрість тих, хто не може, до тих, хто може.
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16.08.2023 09:59 Відповісти
Справедливості заради слід нагадати, що цей мем народився після того, як британські вчені почали займатися "дослідженням впливу товщини хоботка метелика на тривалість його життя".
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16.08.2023 10:14 Відповісти
ВСІ?
так чого ж ви ліпете російські наративи?
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16.08.2023 11:45 Відповісти
При чому тут "всі"? Передивилися рашистського зомбоящика?
Тричі заспівайте "Ой, у лузі червона калина..." і це пройде
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16.08.2023 11:51 Відповісти
ось ваша цитата: "британські вчені"
покажи мені де тут "окремі британські вчені" чи "деякі"
і йди ****** співай там шо схочеш, придурку.
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16.08.2023 13:10 Відповісти
Підгорає, москалику?
Сам написав "ВСІ", а тепер намагаєшся зіскочити.
Ні, доведеться тобі таки співати
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16.08.2023 13:15 Відповісти
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16.08.2023 10:22 Відповісти
Скільки цій владі ще потрібно років, що б нарешті зорганізувати та врешті налагодити конвеєр виробництва дронів ,не експеримент у сто двісті на рік ,а сотні-тисяч різних типів та призначення ?!Тільки не кажіть що немає грошей.
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16.08.2023 11:30 Відповісти
 
 