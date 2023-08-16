Росія почала використовувати власні "шахеди" замість іранських, - розвідка Великої Британії
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Росія розпочала використання безпілотників власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на зведення Міністерства оборони цієї країни.
У розвідці зазначили, що росіяни імпортували виготовлені в Ірані безпілотники з вересня 2022 року. Там припускають, що місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніші поставки дронів.
На думку британських розвідників, ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА на підльоті.
"Росія, ймовірно, прагне самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак тим часом Росія, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море", - зазначили у Міноборони Великої Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Так от факти свідчать, що ліпіти з Бубачки та його оточення бариг та зрадників не потрібно, бо вони такими і є.
Ми просто зобов'язані випустити подібний безпілотник та назвати його "Журавець".
Бурхливі оплески переходять в овації
в оргазм, а якийсь Вова П. навіть розплакався - Я чекав, я знав, я вірив, що вони мене не підведуть!
Ну, а особлива думка спільноти Цензор Нет давно відома.
Адже з дивана воно все бачиться набагато краще, ніж із поля бою та з президентських кабінетів.
Ні манії, ні величі не маю. Просто намагаюся кожну подію оцінити з різних поглядів. Тому й приходжу до висновку, що Захід взагалі і західні партнери України до Вова З. претензій не мають, а ось позиція деяких користувачів нашого сайту напричуд збігається і з офіційною позицією кремля та неофіційною позицією російської пропаганди. Це моя точка зору, а якщо вона комусь не подобається, то було висловлювання в одному із творів про Одесу(про Беню Крика) - "Я не золотой полуимпериал, чтобы всем нравится"
Маю.
Тільки по-перше, вона вам не сподобається, а по-друге мене на цій темі одразу ж банять із визначенням "за провокацію".
Ну, все одно спробую
Вибір 2019 року був неправильним, але не неправильним сам по собі, а неправильним у ряду 5 попередніх неправильних виборів і зовсім не впевнений, що і 7-й вибір буде правильним.
Ну, як там говорилося в грубому жарті моєї юності - "Если и третий муж бьет морду, то наверное все же дело не в мужьях, а в морде"
Нєт, коллєга, у цьому ти помиляєшся. Ющенко це такий же повний нуль, як і його попередники, тільки у вишиванці. Але нулем від цього він бути не перестав. Для того, щоб бути справжнім президентом, треба щось робити, а не вимовляти правильні, довгі й порожні промови.
А кого замість них...
Ну, все ж таки, не вимагай від мене занадто багато, я поїхав ще за СРСР і що і як там у вас відбувається знаю побічно. Неправильних президентів визначити можу по їхніх справах, а от хто замість них був би правильний, це вже треба варитися в місцевій атмосфері.
Ну так скажи мені "правильного"...
ну от тому і війна шо в нас нарід не бачить причинно-наслідкового зв'язку між галочкою в бюлєтєнє та війною.
Ну, сприйняли його як "міцного господарника", який нарешті посуне вперед економіку. Але знову не побачили, що й цей із тієї ж когорти балакунів. Тільки Ющенко хоча б говорив, що треба, а Яника відразу потягло на кремлівську орбіту. Чим закінчилося, відомо
Він мені байдужий і нічим не виділяється із шести українських пострадянських президентів, які за свій термін не зробили нічого, внаслідок чого й отримали 24.02.2022.
А те, що він підняв "національне питання", це добре, але набагато краще було б якби він підняв не питання, а економіку. Пам'ятаєш про "базу" і "надбудову", що важливе, а що менше, що первинне, а що вторинне.
Якщо ти політекономію не вивчав, то розповім тобі анекдот, щоправда, трохи похабний.
Молода пара після весілля день і ніч ******* один одного, і тут чоловік попросив приготувати сніданок.
- Ах, любий, поснідаємо коханням.
Після цього він попросив приготувати обід.
- Ах, любий, пообідаємо коханням.
Ближче надвечір дружина прокидається, і бачить, що чоловік поклав свій кінець на батарею обігріву.
- Любий, ти що робиш?
- Вечерю розігріваю.
і допомагає не йому, а УКРАЇНІ.
не завдяки Зєлі а часто всупереч.
УZZкіє відрапортували про запуск першої черги власного виробництва, Зала про його розширення та збільшення номенклатури (Ланцети 3 та 5).
Нащо повторювати? Новини закінчилися?
До Дарвіна, до Резерфорда, до Флемінга, до Хокінга?
Мем "британські вчені" запустили російські "вчені", які за 30 років примудрилися з 20 століття скотиться в 18-й.
Елементарна заздрість тих, хто не може, до тих, хто може.
так чого ж ви ліпете російські наративи?
Тричі заспівайте "Ой, у лузі червона калина..." і це пройде
покажи мені де тут "окремі британські вчені" чи "деякі"
і йди ****** співай там шо схочеш, придурку.
Сам написав "ВСІ", а тепер намагаєшся зіскочити.
Ні, доведеться тобі таки співати