Росія почала використовувати власні "шахеди" замість іранських, - розвідка Великої Британії

Росія розпочала використання безпілотників власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на зведення Міністерства оборони цієї країни.

У розвідці зазначили, що росіяни імпортували виготовлені в Ірані безпілотники з вересня 2022 року. Там припускають, що місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніші поставки дронів.

На думку британських розвідників, ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості БПЛА на підльоті.

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"Росія, ймовірно, прагне самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак тим часом Росія, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море", - зазначили у Міноборони Великої Британії.