РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13457 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 752 23

Украина начала переговоры с Канадой по предоставлению гарантий безопасности, - ОП

жовква

Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществляю Координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква", – заявил Ермак.

По его словам, Канада стала третьей после США и Британии страной G7, с которой Украина начала соответствующие переговоры и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых договоров безопасности с ключевыми международными партнерами.

"Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до полноправного членства в НАТО. Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и являться переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе", - добавил он.

Читайте также: Готовы начинать переговоры с Португалией по двустороннему документу касательно гарантий безопасности, - Зеленский

Автор: 

безопасность (1101) Канада (2074) гарантия (154) Жовква Игорь (152)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
які гарантії?! ви там в жОпі геть уху їли? вам замало гарантій будапештського меморандуму? Найкращі і дієві гарантії це інвестиції в ЗСУ!!! не 3,14zдити в МО, не 3,14zдити на дорогах, не 3,14zдити гуманітарку і торгувати нею, а підвищувати обороноздатність України! нашого президента круте як хоче, коли хоче і в любих позах "великий гівняк". чим же він затис президенту те що в Резнікова по 17?!
показать весь комментарий
25.08.2023 23:58
+7
Мальчики всё вьются ужом, чтоб отвертеться от НАТО, а то х**ло их будет бранить...Зеля, ты ещё от пингвинов гарантию получи.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:38
+6
ОП упорото продовжує гнати полову.

Судячи з усього, з НАТО ЗЕко-***** вже попрощалася (бо треба реформи і перестати красти) і намагається дебілам замість цього всучити сурогат - гарантії безпеки від Греції та Португалії (і типу Канади).
Зауважте, що жодної ядерної держави серед переговорників нема.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і не забудьте 1 пуект прописати в угоді: якщо що - ми всі житимемо в Канаді)
показать весь комментарий
25.08.2023 23:55 Ответить
які гарантії?! ви там в жОпі геть уху їли? вам замало гарантій будапештського меморандуму? Найкращі і дієві гарантії це інвестиції в ЗСУ!!! не 3,14zдити в МО, не 3,14zдити на дорогах, не 3,14zдити гуманітарку і торгувати нею, а підвищувати обороноздатність України! нашого президента круте як хоче, коли хоче і в любих позах "великий гівняк". чим же він затис президенту те що в Резнікова по 17?!
показать весь комментарий
25.08.2023 23:58 Ответить
А Канада живе за принципом - це американцям потрібно (військові витрати), нехай самі і фінансують.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:01 Ответить
За діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії. Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі. Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:03 Ответить
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:10 Ответить
Більшість цього було замовлено ще ДО 24.02, тобто Польша ще з часім Трампа почала сумніватися в НАТО.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:14 Ответить
Польща купує у США 500 комплексів HIMARS- а це більше понти, всі заводи США не можуть забезпечити пострілами навіть 20 українських HIMARS, які працюють цілодобово, а 500 це нереально взагалі забезпечити ************ надовго, це довгі роки.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:17 Ответить
Запуск американської ракети HIMARS коштує 150 тисяч доларів, тоді як корейської - всього 40 тисяч. Саме така економічна ефективність приваблює європейські держави.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:22 Ответить
Проблема не в грошах, а в кількості. 500 Хаймарсів і 300 корейських, це анекдот. Воно не життєздатне у справжній війні, *********** вистачить максимум на тиждень)
показать весь комментарий
26.08.2023 00:56 Ответить
ОП упорото продовжує гнати полову.

Судячи з усього, з НАТО ЗЕко-***** вже попрощалася (бо треба реформи і перестати красти) і намагається дебілам замість цього всучити сурогат - гарантії безпеки від Греції та Португалії (і типу Канади).
Зауважте, що жодної ядерної держави серед переговорників нема.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:06 Ответить
гарантії безпеки :або членство в НАТО до закінення війни , або підтримка колективного Западу та надання Україні ядерної зброї
показать весь комментарий
26.08.2023 00:07 Ответить
Не потрібне нам НАТО! Ми домовимось про надання обіцянки нам допомагати так, як тепер допомагають, коли на нас Кацапія знову нападе. Утріться всі, ми перемогли!
показать весь комментарий
26.08.2023 00:11 Ответить
Перша гарантыя безпеки - посадити Єрмака
показать весь комментарий
26.08.2023 00:31 Ответить
Навіть маленька Фінляндія готова воювати.

Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».

ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:32 Ответить
Мальчики всё вьются ужом, чтоб отвертеться от НАТО, а то х**ло их будет бранить...Зеля, ты ещё от пингвинов гарантию получи.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:38 Ответить
Хто це взагалі за ОП? Може 73% пояснить мені?
показать весь комментарий
26.08.2023 02:24 Ответить
Єдина гарантія - вступ до НАТО (прописано в Конституції), все інше х#йня.
показать весь комментарий
26.08.2023 05:19 Ответить
Оу, знову цей ******** Єрмак , та що це вагалі таке : гараннтії беспеки
показать весь комментарий
26.08.2023 06:27 Ответить
Гарантії то звичайно будуть написані на папері і багато країн захоче бути гарантом
Але ці гарантії не будуть діяти в реальності
Бедапештський меморандум був коли Україна відмовилася від ядерної зброї давали гарантії на папері і та сама Росія але ці гарантії нічого не варті
І в НАТО Україну не візьмуть бо в України між Росією є територіальні претензії
А НАТО боїться з Росією воювати багато разів повторювало що з Росією воювати не хоче
Виходить що ця військова організація боїться Росії
Тому Україна ніколи не буде в НАТО
показать весь комментарий
26.08.2023 07:13 Ответить
З зеленою мразотою точно ні, бо все для цього і роблять...
показать весь комментарий
26.08.2023 07:16 Ответить
Mokey business !
показать весь комментарий
26.08.2023 07:33 Ответить
Канада через Північний полюс може приласкати Уренгой.
Серпом по крашанках.
показать весь комментарий
26.08.2023 07:35 Ответить
Імпічмент Зелі треба було робити ще в 2020 році, а так будемо мати порочне коло ще 20 років !
показать весь комментарий
26.08.2023 08:11 Ответить
 
 