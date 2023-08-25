Украина начала переговоры с Канадой по предоставлению гарантий безопасности, - ОП

Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществляю Координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква", – заявил Ермак.

По его словам, Канада стала третьей после США и Британии страной G7, с которой Украина начала соответствующие переговоры и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых договоров безопасности с ключевыми международными партнерами.

"Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до полноправного членства в НАТО. Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и являться переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе", - добавил он.

Читайте также: Готовы начинать переговоры с Португалией по двустороннему документу касательно гарантий безопасности, - Зеленский