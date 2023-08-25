Україна розпочала переговори з Канадою щодо надання гарантій безпеки, - ОП

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у телеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснюю Координацію переговорів. Перший раунд переговорів провів мій заступник Ігор Жовква", - заявив Єрмак.

За його словами, Канада стала третьою після США та Британії країною G7, з якою Україна розпочала відповідні переговори, та продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих договорів безпеки з ключовими міжнародними партнерами.

"Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до повноправного членства в НАТО. Гарантії безпеки для України мають бути дієвими та слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі", - додав він.

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