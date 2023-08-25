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Україна розпочала переговори з Канадою щодо надання гарантій безпеки, - ОП

жовква

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у  телеграмі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснюю Координацію переговорів. Перший раунд переговорів провів мій заступник Ігор Жовква", - заявив Єрмак.

За його словами, Канада стала третьою після США та Британії країною G7, з якою Україна розпочала відповідні переговори, та продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих договорів безпеки з ключовими міжнародними партнерами.

"Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до повноправного членства в НАТО. Гарантії безпеки для України мають бути дієвими та слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готові починати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки, - Зеленський

Автор: 

безпека (929) Канада (2187) гарантія (267) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+7
які гарантії?! ви там в жОпі геть уху їли? вам замало гарантій будапештського меморандуму? Найкращі і дієві гарантії це інвестиції в ЗСУ!!! не 3,14zдити в МО, не 3,14zдити на дорогах, не 3,14zдити гуманітарку і торгувати нею, а підвищувати обороноздатність України! нашого президента круте як хоче, коли хоче і в любих позах "великий гівняк". чим же він затис президенту те що в Резнікова по 17?!
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25.08.2023 23:58
+7
Мальчики всё вьются ужом, чтоб отвертеться от НАТО, а то х**ло их будет бранить...Зеля, ты ещё от пингвинов гарантию получи.
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26.08.2023 00:38
+6
ОП упорото продовжує гнати полову.

Судячи з усього, з НАТО ЗЕко-***** вже попрощалася (бо треба реформи і перестати красти) і намагається дебілам замість цього всучити сурогат - гарантії безпеки від Греції та Португалії (і типу Канади).
Зауважте, що жодної ядерної держави серед переговорників нема.
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26.08.2023 00:06
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і не забудьте 1 пуект прописати в угоді: якщо що - ми всі житимемо в Канаді)
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25.08.2023 23:55 Відповісти
які гарантії?! ви там в жОпі геть уху їли? вам замало гарантій будапештського меморандуму? Найкращі і дієві гарантії це інвестиції в ЗСУ!!! не 3,14zдити в МО, не 3,14zдити на дорогах, не 3,14zдити гуманітарку і торгувати нею, а підвищувати обороноздатність України! нашого президента круте як хоче, коли хоче і в любих позах "великий гівняк". чим же він затис президенту те що в Резнікова по 17?!
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25.08.2023 23:58 Відповісти
А Канада живе за принципом - це американцям потрібно (військові витрати), нехай самі і фінансують.
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26.08.2023 00:01 Відповісти
За діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії. Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі. Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
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26.08.2023 00:03 Відповісти
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.
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26.08.2023 00:10 Відповісти
Більшість цього було замовлено ще ДО 24.02, тобто Польша ще з часім Трампа почала сумніватися в НАТО.
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26.08.2023 00:14 Відповісти
Польща купує у США 500 комплексів HIMARS- а це більше понти, всі заводи США не можуть забезпечити пострілами навіть 20 українських HIMARS, які працюють цілодобово, а 500 це нереально взагалі забезпечити ************ надовго, це довгі роки.
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26.08.2023 00:17 Відповісти
Запуск американської ракети HIMARS коштує 150 тисяч доларів, тоді як корейської - всього 40 тисяч. Саме така економічна ефективність приваблює європейські держави.
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26.08.2023 00:22 Відповісти
Проблема не в грошах, а в кількості. 500 Хаймарсів і 300 корейських, це анекдот. Воно не життєздатне у справжній війні, *********** вистачить максимум на тиждень)
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26.08.2023 00:56 Відповісти
ОП упорото продовжує гнати полову.

Судячи з усього, з НАТО ЗЕко-***** вже попрощалася (бо треба реформи і перестати красти) і намагається дебілам замість цього всучити сурогат - гарантії безпеки від Греції та Португалії (і типу Канади).
Зауважте, що жодної ядерної держави серед переговорників нема.
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26.08.2023 00:06 Відповісти
гарантії безпеки :або членство в НАТО до закінення війни , або підтримка колективного Западу та надання Україні ядерної зброї
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26.08.2023 00:07 Відповісти
Не потрібне нам НАТО! Ми домовимось про надання обіцянки нам допомагати так, як тепер допомагають, коли на нас Кацапія знову нападе. Утріться всі, ми перемогли!
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26.08.2023 00:11 Відповісти
Перша гарантыя безпеки - посадити Єрмака
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26.08.2023 00:31 Відповісти
Навіть маленька Фінляндія готова воювати.

Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».

ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів.
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26.08.2023 00:32 Відповісти
Мальчики всё вьются ужом, чтоб отвертеться от НАТО, а то х**ло их будет бранить...Зеля, ты ещё от пингвинов гарантию получи.
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26.08.2023 00:38 Відповісти
Хто це взагалі за ОП? Може 73% пояснить мені?
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26.08.2023 02:24 Відповісти
Єдина гарантія - вступ до НАТО (прописано в Конституції), все інше х#йня.
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26.08.2023 05:19 Відповісти
Оу, знову цей ******** Єрмак , та що це вагалі таке : гараннтії беспеки
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26.08.2023 06:27 Відповісти
Гарантії то звичайно будуть написані на папері і багато країн захоче бути гарантом
Але ці гарантії не будуть діяти в реальності
Бедапештський меморандум був коли Україна відмовилася від ядерної зброї давали гарантії на папері і та сама Росія але ці гарантії нічого не варті
І в НАТО Україну не візьмуть бо в України між Росією є територіальні претензії
А НАТО боїться з Росією воювати багато разів повторювало що з Росією воювати не хоче
Виходить що ця військова організація боїться Росії
Тому Україна ніколи не буде в НАТО
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26.08.2023 07:13 Відповісти
З зеленою мразотою точно ні, бо все для цього і роблять...
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26.08.2023 07:16 Відповісти
Mokey business !
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26.08.2023 07:33 Відповісти
Канада через Північний полюс може приласкати Уренгой.
Серпом по крашанках.
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26.08.2023 07:35 Відповісти
Імпічмент Зелі треба було робити ще в 2020 році, а так будемо мати порочне коло ще 20 років !
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26.08.2023 08:11 Відповісти
 
 