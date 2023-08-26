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Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen
Правительство Швеции изучает вопросы поставок многоцелевых истребителей Gripen Украине.
Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Юнсон заявил, что "ни в коем случае не исключает" такого шага. Он добавил, что правительство Швеции работает над этим вопросом "давно".
По словам министра, нужно "тщательно изучить и разобраться в ряде параметров, как это влияет на нашу обороноспособность, нашу оборонную экономику, нашу противовоздушную оборону". Он также отметил, что детали для Gripen производят в США, поэтому у Швеции должно быть оттуда разрешение на экспорт.
Шведское правительство также рассматривает, подарить Украине самолеты или предложить купить их.
Топ комментарии
+8 Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий25.08.2023 23:52
+5 Семен Непийпиво
показать весь комментарий26.08.2023 00:42
+4 Юрій Шевчук #551389
показать весь комментарий26.08.2023 02:29
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якщо у два типи літаків то потрібно тримати два різних набори ЗІП і мінімум дві команди інженерів і техніків які НЕ ВЗАЄМОЗАМІННІ також і інструментів (не монтіровок і ключів)
артилерія та ППО тільки страждає від різнотипності і ніяких спростувань не оголошували - є тільки придурковаті "висновки" людини яка не розуміє що вона говорить
різнотипні літаки країни тримають тому що літаки не універсальні і тому то вимушений крок
ф16 і ф35 - то коли відбувається поступовий транзит одних на інші
Контрольний - Джус був би живий, якби вже отримав F-16, і займався бойовою роботою, а не тренінгами на Л-39. А так с***жуйство відповідальних осіб позбавило нашого видатного льотчика можливості куди суттєвіше відпрацювати по ворогу. Його загибель - і на совісті тих, хто гальмує постачання Україні ******** бойових літаків замість радянщини. Тому ще раз - до півсотні Gripen та до 2-3 ескадрилій F-16 мінімум - навіть це було б набагато краще ніж *аж* 2-3 ескадрильї ЛИШЕ F-16 десь аж до літа наступного року, якщо і далі будуть такими темпами постачати. Життя кожного воїна, якого НЕ прикрила авіація набагато важливіше ніж мудрагельство про *неприпустиму однотипність*. І життя цивільних до речі теж. Тому далі диспут вважаю недоречним. Якщо не зрозуміло - зараз війна, якої світ фактично не знав з середини 20ст. Ми маємо отримати всі доступні ресурси для перемоги. А вже після неї будемо розбиратись з *однотипністю* і варіантами постачання на майбутнє. Для мене особисто війна не з дивану була - 24.02.22 зранку до командування, а потім вже до ТЦК з колегами. ТРО і добробат в перші дні вторгнення, щоб було зрозуміло. Я знаю ціну можливості і з точністю до навпаки збереження життя колег по зброї, яких ти маєш будь-що прикрити. З тим, що є на озброєнні. Щоб вони виконали своє завдання. Так от - *калаш* що 7.62, що 5.45 наче ж теж *однотипний*. Але ні фіга - в лісі є деяка різниця. І тому знаючи, що буду сам перти більше бк в свої не юні роки просив на такі виходи за можливості виділити замість свого штатного 5.45 саме 7.62. Чому ? А так треба, розумні зрозуміють. Як і з Гріппенами...
зоопарк - це місце де ти будеш сидіти на бутилкє
Одна справа дати безкоштовно, а інша продати. Відразу і зайві винищувачі знайдуться, і всі перестороги ескалації зникнуть.
Але навряд чи, вілли, яхти, рябчики в тоусі з трюфелями, та пляшка Chateau Lafite 1787 года, все це відволікає від думок про Україну. Правда чомусь не відволікає від схем, планів, та оборудок, як "заробити" ще пару мільярдів з повітря.
Пильніше вивчайте, глибше та ширше. Дисертацію-другу також можна загуячити для солідності.