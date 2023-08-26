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Новости Помощь Украине
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Швеция изучает вопрос предоставления Украине истребителей Gripen

gripen,jas-39

Правительство Швеции изучает вопросы поставок многоцелевых истребителей Gripen Украине.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Юнсон заявил, что "ни в коем случае не исключает" такого шага. Он добавил, что правительство Швеции работает над этим вопросом "давно".

По словам министра, нужно "тщательно изучить и разобраться в ряде параметров, как это влияет на нашу обороноспособность, нашу оборонную экономику, нашу противовоздушную оборону". Он также отметил, что детали для Gripen производят в США, поэтому у Швеции должно быть оттуда разрешение на экспорт.

Шведское правительство также рассматривает, подарить Украине самолеты или предложить купить их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведская оппозиция призывает правительство передать Украине Gripen, но после вступления Швеции в НАТО

Автор: 

самолет (3588) Швеция (998)


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Топ комментарии
+8
Схрестимо пальці
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25.08.2023 23:52
+5
А не хоче пан Рінат Рів'єрський та пан Беніто Буковельський, взяти по сумці з "заробленими" в Україні грошима і купити ці винищувачі? Спартани ж можна, думаю і Гріпен продадуть.
Одна справа дати безкоштовно, а інша продати. Відразу і зайві винищувачі знайдуться, і всі перестороги ескалації зникнуть.
Але навряд чи, вілли, яхти, рябчики в тоусі з трюфелями, та пляшка Chateau Lafite 1787 года, все це відволікає від думок про Україну. Правда чомусь не відволікає від схем, планів, та оборудок, як "заробити" ще пару мільярдів з повітря.
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26.08.2023 00:42
+4
Тобто згідно ваших тез та уявлень наприклад в Ізраїлі живуть тупі як валянок не лише політики, а й військові і саме тому у них в ЦАГАЛі значна кількість і F-16, і F-15, і вже й F-35 ?))) Про Штати мовчимо - там типів бойових літаків куди більше. Окрім як в Ізраїлі - F-16, F-15 і F-35 - є легендарні A-10 Thunderbolt II, а також F/А-18 і F-22. Але то Штати, вони великі і дуже багаті ) Тоді німців і британців тупими назвете ?) А в них окрім Єврофайтерів і Торнадо є. А в британців тепер ще й F-35. Сусіди-поляки мають F-16, а також корейський легкий винищувач і замовили їх до півсотні загалом, а окрім того знов таки і F-35. Тому не плутайте уніфікацію як у випадку деякої частини країн яким досить окремого типу F/А-18, F-16 чи вже F-35 з нагальною необхідністю мати вибір для різних завдань. Gripen тому і потрібен Україні окрім F-16, що він дешевший в обслуговуванні, а також значно мобільніший у використанні злітних смуг аж до нормальних автотрас. А це з таким довбонутим сусідом дозволяє гнучкіше використовувати різні місця базування. Взагалі такий літак з ********** доопрацюванням варто було б зі шведами в кооперації виробляти для ПС ЗСУ як масовий, на суттєве кількісне і якісне посилення нашої бойової авіації. На додаток до тих кількох ескадрилій F-16, які з'являться в повному складі ще невідомо коли, сподіваюсь на не надто сильне затягування, проте бачимо як це повільно відбувається. До відома - трійка Gripen при розосередженому патрулюванні перекриває контролем до половини кордону Швеції, аж ніяк не маленької країни. Так отож...
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26.08.2023 02:29
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Схрестимо пальці
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25.08.2023 23:52 Ответить
Не раньше чем Швеция станет членом НАТО и заместит для себя Гриппены другими самолетами. Им сейчас приходится патрулировать Балтику и страны Балтии. Кстати, Дания и Нидерланды тоже будут передавать F-16 небольшими партиями по мере их замены на F-35. Об этом уже сказано официально
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26.08.2023 01:08 Ответить
уже есть 26 F-35. Нидерланды, если не ошибаюсь, самый большой пользователь F-35 за пределами США.
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26.08.2023 12:01 Ответить
Я уже писал, шо штук с ******** нам бы не помешали.
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25.08.2023 23:59 Ответить
Т.е. в русиш ракетах они быть могут, а нам самолёты дать низзя......
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26.08.2023 00:09 Ответить
дело будет
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26.08.2023 00:26 Ответить
краще на чомусь одному зосередитись - Ф16 так Ф16 - зоопарк то зло
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26.08.2023 00:12 Ответить
досвід
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26.08.2023 00:19 Ответить
Наші ППО і артилерія цю тезу спростовують.
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26.08.2023 00:43 Ответить
літак набагато складніший в обслуговуванні
якщо у два типи літаків то потрібно тримати два різних набори ЗІП і мінімум дві команди інженерів і техніків які НЕ ВЗАЄМОЗАМІННІ також і інструментів (не монтіровок і ключів)

артилерія та ППО тільки страждає від різнотипності і ніяких спростувань не оголошували - є тільки придурковаті "висновки" людини яка не розуміє що вона говорить
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26.08.2023 00:51 Ответить
лопатой по **** хо, чучєло?
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26.08.2023 01:18 Ответить
Тобто згідно ваших тез та уявлень наприклад в Ізраїлі живуть тупі як валянок не лише політики, а й військові і саме тому у них в ЦАГАЛі значна кількість і F-16, і F-15, і вже й F-35 ?))) Про Штати мовчимо - там типів бойових літаків куди більше. Окрім як в Ізраїлі - F-16, F-15 і F-35 - є легендарні A-10 Thunderbolt II, а також F/А-18 і F-22. Але то Штати, вони великі і дуже багаті ) Тоді німців і британців тупими назвете ?) А в них окрім Єврофайтерів і Торнадо є. А в британців тепер ще й F-35. Сусіди-поляки мають F-16, а також корейський легкий винищувач і замовили їх до півсотні загалом, а окрім того знов таки і F-35. Тому не плутайте уніфікацію як у випадку деякої частини країн яким досить окремого типу F/А-18, F-16 чи вже F-35 з нагальною необхідністю мати вибір для різних завдань. Gripen тому і потрібен Україні окрім F-16, що він дешевший в обслуговуванні, а також значно мобільніший у використанні злітних смуг аж до нормальних автотрас. А це з таким довбонутим сусідом дозволяє гнучкіше використовувати різні місця базування. Взагалі такий літак з ********** доопрацюванням варто було б зі шведами в кооперації виробляти для ПС ЗСУ як масовий, на суттєве кількісне і якісне посилення нашої бойової авіації. На додаток до тих кількох ескадрилій F-16, які з'являться в повному складі ще невідомо коли, сподіваюсь на не надто сильне затягування, проте бачимо як це повільно відбувається. До відома - трійка Gripen при розосередженому патрулюванні перекриває контролем до половини кордону Швеції, аж ніяк не маленької країни. Так отож...
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26.08.2023 02:29 Ответить
Ф16 і Гріфени - то однотипні літаки - ні одна країна такого собі не дозволяє тримати однотипні - бо не вигідно

різнотипні літаки країни тримають тому що літаки не універсальні і тому то вимушений крок

ф16 і ф35 - то коли відбувається поступовий транзит одних на інші
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26.08.2023 02:39 Ответить
Ви неуважні. Написав же - у Gripen є суттєві відмінності у вартості обслуговування в порівнянні з F-16, а також він набагато менш вибагливий до злітних смуг. І може злітати і сідати на автотрасах. Що дає оперативну гнучкість у використанні мережі сховищ-капонірів і ненадкрутих злітних смуг. Всього цього немає у F-16. Його *райдер* вимог до інфраструктури куди більший. Тому як у випадку з *досвідом ******** воєн* у деяких закордонних експертів, що не розуміють особливостей війни в Україні тут теж Україна має моделювати ПС ЗСУ згідно власних нюансів протистояння з достатньо багато забезпеченим ракетами і бпла-камікадзе сусідом-ворогом. Який на жаль має величезний простір кордону з нами з північчю включно і лінії зіткнень відповідно. І який літак краще буде масово ховати від ударів? Тому можливість значно краще забезпечити прихованість місць базування є безсумнівним плюсом Gripen. Головна проблема - їх мало для швидкої передачі значної кількості країною, що поки не в НАТО. А F-16 навпаки, повно. Але, велике *але* - складна інфраструктура і повільність передачі.
Контрольний - Джус був би живий, якби вже отримав F-16, і займався бойовою роботою, а не тренінгами на Л-39. А так с***жуйство відповідальних осіб позбавило нашого видатного льотчика можливості куди суттєвіше відпрацювати по ворогу. Його загибель - і на совісті тих, хто гальмує постачання Україні ******** бойових літаків замість радянщини. Тому ще раз - до півсотні Gripen та до 2-3 ескадрилій F-16 мінімум - навіть це було б набагато краще ніж *аж* 2-3 ескадрильї ЛИШЕ F-16 десь аж до літа наступного року, якщо і далі будуть такими темпами постачати. Життя кожного воїна, якого НЕ прикрила авіація набагато важливіше ніж мудрагельство про *неприпустиму однотипність*. І життя цивільних до речі теж. Тому далі диспут вважаю недоречним. Якщо не зрозуміло - зараз війна, якої світ фактично не знав з середини 20ст. Ми маємо отримати всі доступні ресурси для перемоги. А вже після неї будемо розбиратись з *однотипністю* і варіантами постачання на майбутнє. Для мене особисто війна не з дивану була - 24.02.22 зранку до командування, а потім вже до ТЦК з колегами. ТРО і добробат в перші дні вторгнення, щоб було зрозуміло. Я знаю ціну можливості і з точністю до навпаки збереження життя колег по зброї, яких ти маєш будь-що прикрити. З тим, що є на озброєнні. Щоб вони виконали своє завдання. Так от - *калаш* що 7.62, що 5.45 наче ж теж *однотипний*. Але ні фіга - в лісі є деяка різниця. І тому знаючи, що буду сам перти більше бк в свої не юні роки просив на такі виходи за можливості виділити замість свого штатного 5.45 саме 7.62. Чому ? А так треба, розумні зрозуміють. Як і з Гріппенами...
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27.08.2023 09:57 Ответить
Ваш примітивний словесний пронос лише підтвердив ваш рівень тупого дилетанта. Мовчав би, скидався б на розумного. ))
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26.08.2023 11:00 Ответить
як Ви це пафосно заявили, а по суті? а на що я персонально Вам скидаюсь -то мені начхати.
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26.08.2023 11:05 Ответить
Тут в Україні кожен день війни рівняється десяткам смертям, як військовим, так і цивільним.
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26.08.2023 00:45 Ответить
ти вже прімєлькался, чучєло лішнєхромосомноє

зоопарк - це місце де ти будеш сидіти на бутилкє
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26.08.2023 01:17 Ответить
тобто кіна не буде !
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26.08.2023 00:21 Ответить
436 i 118///////////////
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26.08.2023 00:41 Ответить
А не хоче пан Рінат Рів'єрський та пан Беніто Буковельський, взяти по сумці з "заробленими" в Україні грошима і купити ці винищувачі? Спартани ж можна, думаю і Гріпен продадуть.
Одна справа дати безкоштовно, а інша продати. Відразу і зайві винищувачі знайдуться, і всі перестороги ескалації зникнуть.
Але навряд чи, вілли, яхти, рябчики в тоусі з трюфелями, та пляшка Chateau Lafite 1787 года, все це відволікає від думок про Україну. Правда чомусь не відволікає від схем, планів, та оборудок, як "заробити" ще пару мільярдів з повітря.
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26.08.2023 00:42 Ответить
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26.08.2023 07:00 Ответить
Швеція вивчає питання надання Україні винищувачів Gripen

Пильніше вивчайте, глибше та ширше. Дисертацію-другу також можна загуячити для солідності.
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26.08.2023 05:31 Ответить
то дам то не дам ,они что там уху ели
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26.08.2023 07:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/26/7417171/ В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к "довоенным показателям"
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26.08.2023 08:03 Ответить
 
 