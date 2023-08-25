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Швеція вивчає питання надання Україні винищувачів Gripen

gripen,jas-39

Уряд Швеції вивчає питання постачання багатоцільових винищувачів Gripen Україні.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Юнсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Юнсон заявив, що "в жодному разі не відкидає" такого кроку. Він додав, що уряд Швеції працює над цим питанням "давно".

За словами міністра, потрібно "ретельно вивчити й розібратися в низці параметрів, як це впливає на нашу обороноздатність, на нашу оборонну економіку, на нашу протиповітряну оборону". Він також зазначив, що деталі для Gripen виробляють у США, тому Швеція повинна мати звідти дозвіл на експорт.

Шведський уряд також розглядає, подарувати Україні літаки чи запропонувати їх купити.

Також читайте: Швеція поки не буде передавати Україні винищувачі Gripen, вони потрібні для власної оборони, - прем’єр-міністр Крістерссон

Автор: 

літак (2899) Швеція (950)


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Топ коментарі
+8
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25.08.2023 23:52
+5
А не хоче пан Рінат Рів'єрський та пан Беніто Буковельський, взяти по сумці з "заробленими" в Україні грошима і купити ці винищувачі? Спартани ж можна, думаю і Гріпен продадуть.
Одна справа дати безкоштовно, а інша продати. Відразу і зайві винищувачі знайдуться, і всі перестороги ескалації зникнуть.
Але навряд чи, вілли, яхти, рябчики в тоусі з трюфелями, та пляшка Chateau Lafite 1787 года, все це відволікає від думок про Україну. Правда чомусь не відволікає від схем, планів, та оборудок, як "заробити" ще пару мільярдів з повітря.
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26.08.2023 00:42
+4
Тобто згідно ваших тез та уявлень наприклад в Ізраїлі живуть тупі як валянок не лише політики, а й військові і саме тому у них в ЦАГАЛі значна кількість і F-16, і F-15, і вже й F-35 ?))) Про Штати мовчимо - там типів бойових літаків куди більше. Окрім як в Ізраїлі - F-16, F-15 і F-35 - є легендарні A-10 Thunderbolt II, а також F/А-18 і F-22. Але то Штати, вони великі і дуже багаті ) Тоді німців і британців тупими назвете ?) А в них окрім Єврофайтерів і Торнадо є. А в британців тепер ще й F-35. Сусіди-поляки мають F-16, а також корейський легкий винищувач і замовили їх до півсотні загалом, а окрім того знов таки і F-35. Тому не плутайте уніфікацію як у випадку деякої частини країн яким досить окремого типу F/А-18, F-16 чи вже F-35 з нагальною необхідністю мати вибір для різних завдань. Gripen тому і потрібен Україні окрім F-16, що він дешевший в обслуговуванні, а також значно мобільніший у використанні злітних смуг аж до нормальних автотрас. А це з таким довбонутим сусідом дозволяє гнучкіше використовувати різні місця базування. Взагалі такий літак з ********** доопрацюванням варто було б зі шведами в кооперації виробляти для ПС ЗСУ як масовий, на суттєве кількісне і якісне посилення нашої бойової авіації. На додаток до тих кількох ескадрилій F-16, які з'являться в повному складі ще невідомо коли, сподіваюсь на не надто сильне затягування, проте бачимо як це повільно відбувається. До відома - трійка Gripen при розосередженому патрулюванні перекриває контролем до половини кордону Швеції, аж ніяк не маленької країни. Так отож...
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26.08.2023 02:29
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Схрестимо пальці
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25.08.2023 23:52 Відповісти
Не раньше чем Швеция станет членом НАТО и заместит для себя Гриппены другими самолетами. Им сейчас приходится патрулировать Балтику и страны Балтии. Кстати, Дания и Нидерланды тоже будут передавать F-16 небольшими партиями по мере их замены на F-35. Об этом уже сказано официально
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26.08.2023 01:08 Відповісти
уже есть 26 F-35. Нидерланды, если не ошибаюсь, самый большой пользователь F-35 за пределами США.
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26.08.2023 12:01 Відповісти
Я уже писал, шо штук с ******** нам бы не помешали.
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25.08.2023 23:59 Відповісти
Т.е. в русиш ракетах они быть могут, а нам самолёты дать низзя......
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26.08.2023 00:09 Відповісти
дело будет
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26.08.2023 00:26 Відповісти
краще на чомусь одному зосередитись - Ф16 так Ф16 - зоопарк то зло
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26.08.2023 00:12 Відповісти
досвід
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26.08.2023 00:19 Відповісти
Наші ППО і артилерія цю тезу спростовують.
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26.08.2023 00:43 Відповісти
літак набагато складніший в обслуговуванні
якщо у два типи літаків то потрібно тримати два різних набори ЗІП і мінімум дві команди інженерів і техніків які НЕ ВЗАЄМОЗАМІННІ також і інструментів (не монтіровок і ключів)

артилерія та ППО тільки страждає від різнотипності і ніяких спростувань не оголошували - є тільки придурковаті "висновки" людини яка не розуміє що вона говорить
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26.08.2023 00:51 Відповісти
лопатой по **** хо, чучєло?
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26.08.2023 01:18 Відповісти
Тобто згідно ваших тез та уявлень наприклад в Ізраїлі живуть тупі як валянок не лише політики, а й військові і саме тому у них в ЦАГАЛі значна кількість і F-16, і F-15, і вже й F-35 ?))) Про Штати мовчимо - там типів бойових літаків куди більше. Окрім як в Ізраїлі - F-16, F-15 і F-35 - є легендарні A-10 Thunderbolt II, а також F/А-18 і F-22. Але то Штати, вони великі і дуже багаті ) Тоді німців і британців тупими назвете ?) А в них окрім Єврофайтерів і Торнадо є. А в британців тепер ще й F-35. Сусіди-поляки мають F-16, а також корейський легкий винищувач і замовили їх до півсотні загалом, а окрім того знов таки і F-35. Тому не плутайте уніфікацію як у випадку деякої частини країн яким досить окремого типу F/А-18, F-16 чи вже F-35 з нагальною необхідністю мати вибір для різних завдань. Gripen тому і потрібен Україні окрім F-16, що він дешевший в обслуговуванні, а також значно мобільніший у використанні злітних смуг аж до нормальних автотрас. А це з таким довбонутим сусідом дозволяє гнучкіше використовувати різні місця базування. Взагалі такий літак з ********** доопрацюванням варто було б зі шведами в кооперації виробляти для ПС ЗСУ як масовий, на суттєве кількісне і якісне посилення нашої бойової авіації. На додаток до тих кількох ескадрилій F-16, які з'являться в повному складі ще невідомо коли, сподіваюсь на не надто сильне затягування, проте бачимо як це повільно відбувається. До відома - трійка Gripen при розосередженому патрулюванні перекриває контролем до половини кордону Швеції, аж ніяк не маленької країни. Так отож...
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26.08.2023 02:29 Відповісти
Ф16 і Гріфени - то однотипні літаки - ні одна країна такого собі не дозволяє тримати однотипні - бо не вигідно

різнотипні літаки країни тримають тому що літаки не універсальні і тому то вимушений крок

ф16 і ф35 - то коли відбувається поступовий транзит одних на інші
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26.08.2023 02:39 Відповісти
Ви неуважні. Написав же - у Gripen є суттєві відмінності у вартості обслуговування в порівнянні з F-16, а також він набагато менш вибагливий до злітних смуг. І може злітати і сідати на автотрасах. Що дає оперативну гнучкість у використанні мережі сховищ-капонірів і ненадкрутих злітних смуг. Всього цього немає у F-16. Його *райдер* вимог до інфраструктури куди більший. Тому як у випадку з *досвідом ******** воєн* у деяких закордонних експертів, що не розуміють особливостей війни в Україні тут теж Україна має моделювати ПС ЗСУ згідно власних нюансів протистояння з достатньо багато забезпеченим ракетами і бпла-камікадзе сусідом-ворогом. Який на жаль має величезний простір кордону з нами з північчю включно і лінії зіткнень відповідно. І який літак краще буде масово ховати від ударів? Тому можливість значно краще забезпечити прихованість місць базування є безсумнівним плюсом Gripen. Головна проблема - їх мало для швидкої передачі значної кількості країною, що поки не в НАТО. А F-16 навпаки, повно. Але, велике *але* - складна інфраструктура і повільність передачі.
Контрольний - Джус був би живий, якби вже отримав F-16, і займався бойовою роботою, а не тренінгами на Л-39. А так с***жуйство відповідальних осіб позбавило нашого видатного льотчика можливості куди суттєвіше відпрацювати по ворогу. Його загибель - і на совісті тих, хто гальмує постачання Україні ******** бойових літаків замість радянщини. Тому ще раз - до півсотні Gripen та до 2-3 ескадрилій F-16 мінімум - навіть це було б набагато краще ніж *аж* 2-3 ескадрильї ЛИШЕ F-16 десь аж до літа наступного року, якщо і далі будуть такими темпами постачати. Життя кожного воїна, якого НЕ прикрила авіація набагато важливіше ніж мудрагельство про *неприпустиму однотипність*. І життя цивільних до речі теж. Тому далі диспут вважаю недоречним. Якщо не зрозуміло - зараз війна, якої світ фактично не знав з середини 20ст. Ми маємо отримати всі доступні ресурси для перемоги. А вже після неї будемо розбиратись з *однотипністю* і варіантами постачання на майбутнє. Для мене особисто війна не з дивану була - 24.02.22 зранку до командування, а потім вже до ТЦК з колегами. ТРО і добробат в перші дні вторгнення, щоб було зрозуміло. Я знаю ціну можливості і з точністю до навпаки збереження життя колег по зброї, яких ти маєш будь-що прикрити. З тим, що є на озброєнні. Щоб вони виконали своє завдання. Так от - *калаш* що 7.62, що 5.45 наче ж теж *однотипний*. Але ні фіга - в лісі є деяка різниця. І тому знаючи, що буду сам перти більше бк в свої не юні роки просив на такі виходи за можливості виділити замість свого штатного 5.45 саме 7.62. Чому ? А так треба, розумні зрозуміють. Як і з Гріппенами...
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27.08.2023 09:57 Відповісти
Ваш примітивний словесний пронос лише підтвердив ваш рівень тупого дилетанта. Мовчав би, скидався б на розумного. ))
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26.08.2023 11:00 Відповісти
як Ви це пафосно заявили, а по суті? а на що я персонально Вам скидаюсь -то мені начхати.
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26.08.2023 11:05 Відповісти
Тут в Україні кожен день війни рівняється десяткам смертям, як військовим, так і цивільним.
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26.08.2023 00:45 Відповісти
ти вже прімєлькался, чучєло лішнєхромосомноє

зоопарк - це місце де ти будеш сидіти на бутилкє
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26.08.2023 01:17 Відповісти
тобто кіна не буде !
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26.08.2023 00:21 Відповісти
436 i 118///////////////
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26.08.2023 00:41 Відповісти
А не хоче пан Рінат Рів'єрський та пан Беніто Буковельський, взяти по сумці з "заробленими" в Україні грошима і купити ці винищувачі? Спартани ж можна, думаю і Гріпен продадуть.
Одна справа дати безкоштовно, а інша продати. Відразу і зайві винищувачі знайдуться, і всі перестороги ескалації зникнуть.
Але навряд чи, вілли, яхти, рябчики в тоусі з трюфелями, та пляшка Chateau Lafite 1787 года, все це відволікає від думок про Україну. Правда чомусь не відволікає від схем, планів, та оборудок, як "заробити" ще пару мільярдів з повітря.
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26.08.2023 00:42 Відповісти
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26.08.2023 07:00 Відповісти
Швеція вивчає питання надання Україні винищувачів Gripen

Пильніше вивчайте, глибше та ширше. Дисертацію-другу також можна загуячити для солідності.
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26.08.2023 05:31 Відповісти
то дам то не дам ,они что там уху ели
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26.08.2023 07:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/26/7417171/ В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к "довоенным показателям"
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26.08.2023 08:03 Відповісти
 
 