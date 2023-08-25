Швеція вивчає питання надання Україні винищувачів Gripen

Уряд Швеції вивчає питання постачання багатоцільових винищувачів Gripen Україні.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Юнсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Юнсон заявив, що "в жодному разі не відкидає" такого кроку. Він додав, що уряд Швеції працює над цим питанням "давно".

За словами міністра, потрібно "ретельно вивчити й розібратися в низці параметрів, як це впливає на нашу обороноздатність, на нашу оборонну економіку, на нашу протиповітряну оборону". Він також зазначив, що деталі для Gripen виробляють у США, тому Швеція повинна мати звідти дозвіл на експорт.

Шведський уряд також розглядає, подарувати Україні літаки чи запропонувати їх купити.

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