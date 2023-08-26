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Новости
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Минобороны РФ заявило о сбитии в Подмосковье беспилотника самолетного типа

безпілотник

Ночью, 26 августа, под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области было слышно несколько громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью силы ПВО на подлете в Москву в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - добавил он.

По информации Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа намеревался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья, но был сбит.

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Ранее также стало известно, что во всех московских аэропортах объявляли план "Ковёр", все рейсы на вылет и прилет задерживаются. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Автор: 

беспилотник (3546) взрыв (6727) москва (3072)


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На сніданок поп-корн.
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26.08.2023 07:17 Ответить
День ще не починався, а на болоті в країні кацапів дурнів уже кипіла робота.
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26.08.2023 07:20 Ответить
Звикайте , кацапи , до веселого життя 😠
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26.08.2023 07:27 Ответить
"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.

Ну ок, трохи зачекаємо на подробиці і правду
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26.08.2023 07:33 Ответить
Нагуя так робити - хаи би летів куди иому треба
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26.08.2023 08:24 Ответить
гній повинен наводити на мск/лнг
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26.08.2023 09:42 Ответить
Ковер-самолет
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26.08.2023 13:44 Ответить
 
 