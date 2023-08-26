Оккупанты за сутки 74 раза обстреляли Херсонщину, один человек ранен
Российская армия за прошедшие сутки, 25 августа, совершила 74 обстрела Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм.
"За прошедшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области; объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе; здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; предприятие и здание спортзала в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - сообщили в ОВА.
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Ну, по Сумщині вогонь ведеться з мордора. На цьому тлі чомусь стріляти у відповідь заборонили.
Атакувати бєлгородщину було можна, бо задіяли росіян. - Ну, так доручіть вести вогонь у відповідь тим же російським добровольцям, і додайте у новини не тільки кількість вибухів наче ОБСЄ, а й кількість знищених артсистем ворога. Бо вже нічого не зрозуміло з того, що діється.
Але ж Херсонщина - наша земля. Мало не кожного дня пані Гуменюк розповідає про контрбатарейну боротьбу, та встановлення вогневого контролю. Але кожного дня обстріли, і відео тільки про знищення катерів, а не артсистем, як це надходить з Донбасу, наприклад.