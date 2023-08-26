Оккупанты за сутки 74 раза обстреляли Херсонщину, один человек ранен

Российская армия за прошедшие сутки, 25 августа, совершила 74 обстрела Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм.

"За прошедшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области; объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе; здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; предприятие и здание спортзала в Херсоне.

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"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - сообщили в ОВА.