Окупанти за добу 74 рази обстріляли Херсонщину, одна людина поранена
Російська армія за минулу добу, 25 серпня, здійснила 74 обстріли Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі.
"За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзала у Херсоні.
"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - повідомили в ОВА.
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Ну, по Сумщині вогонь ведеться з мордора. На цьому тлі чомусь стріляти у відповідь заборонили.
Атакувати бєлгородщину було можна, бо задіяли росіян. - Ну, так доручіть вести вогонь у відповідь тим же російським добровольцям, і додайте у новини не тільки кількість вибухів наче ОБСЄ, а й кількість знищених артсистем ворога. Бо вже нічого не зрозуміло з того, що діється.
Але ж Херсонщина - наша земля. Мало не кожного дня пані Гуменюк розповідає про контрбатарейну боротьбу, та встановлення вогневого контролю. Але кожного дня обстріли, і відео тільки про знищення катерів, а не артсистем, як це надходить з Донбасу, наприклад.