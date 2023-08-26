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Окупанти за добу 74 рази обстріляли Херсонщину, одна людина поранена

херсонщина

Російська армія за минулу добу, 25 серпня, здійснила 74 обстріли Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі.

"За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзала у Херсоні.

Дивіться: Рашисти вдарили по Хрещенівці на Херсонщині: Пошкоджено будівлю фермерського господарства. ФОТО

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - повідомили в ОВА.

Автор: 

обстріл (28274) Херсонська область (5710)


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Сумщина та Херсонщина. Херсонщина та Сумщина кожного дня під обстрілами.
Ну, по Сумщині вогонь ведеться з мордора. На цьому тлі чомусь стріляти у відповідь заборонили.
Атакувати бєлгородщину було можна, бо задіяли росіян. - Ну, так доручіть вести вогонь у відповідь тим же російським добровольцям, і додайте у новини не тільки кількість вибухів наче ОБСЄ, а й кількість знищених артсистем ворога. Бо вже нічого не зрозуміло з того, що діється.
Але ж Херсонщина - наша земля. Мало не кожного дня пані Гуменюк розповідає про контрбатарейну боротьбу, та встановлення вогневого контролю. Але кожного дня обстріли, і відео тільки про знищення катерів, а не артсистем, як це надходить з Донбасу, наприклад.
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26.08.2023 08:51 Відповісти
Тому що скрізь зрадники. Чому їм не відрізають мости - хоча б з материком? Не відрізали Армянск...говорять - Нам так удобно стрєлять...блізко...))))) Або, ще кажуть: - Нам щось знадобиться... Антонівський міст вони вам залишили? Так... падли продажні шкури - Херсон, як і Маріуполь, тварі, на вашому рахунку...про вашу совість не хочу, навіть, упоминати.
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26.08.2023 09:34 Відповісти
 
 