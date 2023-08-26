В селе на Запорожье оккупанты расквартировали 1500 бурят, - Генштаб

В селе Осипенко Запорожской области 1,5 тысячи российских военных-бурят незаконно разместили в домах местных жителей и на территории больницы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.", - говорится в сводке.

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В Генштабе отметили, что захватчики цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя местное население в качестве живого щита.