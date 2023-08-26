РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13013 посетителей онлайн
Новости
10 834 110

В селе на Запорожье оккупанты расквартировали 1500 бурят, - Генштаб

буряти

В селе Осипенко Запорожской области 1,5 тысячи российских военных-бурят незаконно разместили в домах местных жителей и на территории больницы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.", - говорится в сводке.

Читайте также: За сутки произошло более 40 боевых столкновений, россияне вели безуспешные наступательные действия, - Генштаб

В Генштабе отметили, что захватчики цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя местное население в качестве живого щита.

Автор: 

Генштаб ВС (6208) Запорожская область (3052)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
90% чекали "узьких асвабадителей".
показать весь комментарий
26.08.2023 09:40
+15
"...незаконно розквартировані...". ******* ! тобто всі інші буряти і кацапи розквартировані, і взагала знаходяться в Україні абсолютно законно.
показать весь комментарий
26.08.2023 09:29
+14
Если Генштаб ничего не может сделать, то какая принципиальная разница, буряты или нет? Для справедливой и бесполезной ярости? Где был Генштаб и армия Украины, когда колонны бурятов заходили из Крыма в Запорожскую область? Вот в чем вопрос.
показать весь комментарий
26.08.2023 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так ото ж і дивно .!! Навіщо їм унітази і стіралки , коли не має водопроводу . ? Одяг перуть у річці .
показать весь комментарий
26.08.2023 11:54 Ответить
Ну как навіщо їм унітази, посидеть на нем, подумать, поразмышлять о жизни, понять, в какой заднице они сейчас находятся.. )
показать весь комментарий
26.08.2023 12:13 Ответить
"Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
http://g.i.ua/?_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fandrij.bondar%3Ffref%3Dnf Andrij Bondar
показать весь комментарий
26.08.2023 11:14 Ответить
Они там в буратинии как грибы растут что-ли.
показать весь комментарий
26.08.2023 11:34 Ответить
До речі.нинішні буряти потомственні сифілітики. В 20-х роках 20 ст. в Бурятії була пандемія сифілісу,до 70% населення хворіли.Для ліквідації епідемії з Німеччини виписали лікарів. Причини: грізні нащадки Батия не милися,мали розповсюдження статеві зносини всіх з усіма....
показать весь комментарий
26.08.2023 12:16 Ответить
Дивлюсь, у рузьге найулюбленішим гарматним м'ясом є бурятина.
показать весь комментарий
26.08.2023 12:26 Ответить
На бурятах кажуть ростуть гарні бурячкі, дуже червоні
показать весь комментарий
26.08.2023 12:27 Ответить
спасибо за наводку )
показать весь комментарий
26.08.2023 18:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 