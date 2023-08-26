У селі на Запоріжжі окупанти розквартирували 1500 бурятів, - Генштаб
У селі Осипенко Запорізької області 1,5 тисячі російських військових-бурятів незаконно розмістили у будинках місцевих жителів та на території лікарні.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні", - йдеться у зведенні.
У Генштабі констатували, що загарбники цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи місцеве населення як живий щит.
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Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
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