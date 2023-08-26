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У селі на Запоріжжі окупанти розквартирували 1500 бурятів, - Генштаб

буряти

У селі Осипенко Запорізької області 1,5 тисячі російських військових-бурятів незаконно розмістили у будинках місцевих жителів та на території лікарні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби відбулось понад 40 бойових зіткнень, росіяни вели безуспішні наступальні дії, - Генштаб

У Генштабі констатували, що загарбники цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи місцеве населення як живий щит.

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) Запорізька область (3574)


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Топ коментарі
+18
90% чекали "узьких асвабадителей".
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26.08.2023 09:40
+15
"...незаконно розквартировані...". ******* ! тобто всі інші буряти і кацапи розквартировані, і взагала знаходяться в Україні абсолютно законно.
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26.08.2023 09:29
+14
Если Генштаб ничего не может сделать, то какая принципиальная разница, буряты или нет? Для справедливой и бесполезной ярости? Где был Генштаб и армия Украины, когда колонны бурятов заходили из Крыма в Запорожскую область? Вот в чем вопрос.
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26.08.2023 09:38
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Так ото ж і дивно .!! Навіщо їм унітази і стіралки , коли не має водопроводу . ? Одяг перуть у річці .
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26.08.2023 11:54 Відповісти
Ну как навіщо їм унітази, посидеть на нем, подумать, поразмышлять о жизни, понять, в какой заднице они сейчас находятся.. )
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26.08.2023 12:13 Відповісти
"Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту.
http://g.i.ua/?_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fandrij.bondar%3Ffref%3Dnf Andrij Bondar
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26.08.2023 11:14 Відповісти
Они там в буратинии как грибы растут что-ли.
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26.08.2023 11:34 Відповісти
До речі.нинішні буряти потомственні сифілітики. В 20-х роках 20 ст. в Бурятії була пандемія сифілісу,до 70% населення хворіли.Для ліквідації епідемії з Німеччини виписали лікарів. Причини: грізні нащадки Батия не милися,мали розповсюдження статеві зносини всіх з усіма....
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26.08.2023 12:16 Відповісти
Дивлюсь, у рузьге найулюбленішим гарматним м'ясом є бурятина.
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26.08.2023 12:26 Відповісти
На бурятах кажуть ростуть гарні бурячкі, дуже червоні
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26.08.2023 12:27 Відповісти
спасибо за наводку )
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26.08.2023 18:21 Відповісти
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