У селі на Запоріжжі окупанти розквартирували 1500 бурятів, - Генштаб

У селі Осипенко Запорізької області 1,5 тисячі російських військових-бурятів незаконно розмістили у будинках місцевих жителів та на території лікарні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби відбулось понад 40 бойових зіткнень, росіяни вели безуспішні наступальні дії, - Генштаб

У Генштабі констатували, що загарбники цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи місцеве населення як живий щит.