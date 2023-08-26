Украинская авиация совершила с 24.02.2022 более 14 тыс. боевых вылетов

С начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных сил ВСУ совершила более 14 тыс. боевых вылетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмиюInform.

"С начала широкомасштабного вторжения московской орды авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила более 14 000 боевых вылетов. 6 тысяч из них - на боевое поражение противника, а около 7 тысяч - на истребительное авиационное прикрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки украинских пилотов стали Героями Украины, сотни авиаторов – кавалерами высоких государственных наград. Однако многих героев-летчиков Украина потеряла за время войны, есть потери и среди личного состава, осуществляющего наземное обеспечение полетов.

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Напомним, в последнюю субботу августа в Украине отмечается День авиации. В этом году праздник приходится на 26 августа.