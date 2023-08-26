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Українська авіація здійснила з 24.02.22 понад 14 тис. бойових вильотів

авіація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 14 тис. бойових вильотів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.

"Від початку широкомасштабного вторгнення московської орди авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила понад 14 000 бойових вильотів. 6 тисяч із них - на бойове враження противника, а близько 7 тисяч - на винищувальне авіаційне прикриття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що десятки українських пілотів стали Героями України, сотні авіаторів - кавалерами високих державних нагород. Проте чимало героїв-льотчиків Україна втратила за час війни, є втрати і серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів.

Дивіться: Удар керованою авіабомбою JDAM по штабу окупантів в районі Новопрокопівки на Запоріжжі. ВIДЕО

Нагадаємо, в останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації. Цьогоріч свято припадає на 26 серпня.

Автор: 

авіація (4115) Повітряні сили (2601)


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Зі святом, соколи! Велика подяка!
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26.08.2023 11:58 Відповісти
це та яка була "уничтоженная в первые часы"? - дуже вдало
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26.08.2023 11:59 Відповісти
Фантастика!!!!
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26.08.2023 11:59 Відповісти
Авіація Сила!
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26.08.2023 12:33 Відповісти
 
 