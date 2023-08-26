Українська авіація здійснила з 24.02.22 понад 14 тис. бойових вильотів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 14 тис. бойових вильотів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.
"Від початку широкомасштабного вторгнення московської орди авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила понад 14 000 бойових вильотів. 6 тисяч із них - на бойове враження противника, а близько 7 тисяч - на винищувальне авіаційне прикриття", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що десятки українських пілотів стали Героями України, сотні авіаторів - кавалерами високих державних нагород. Проте чимало героїв-льотчиків Україна втратила за час війни, є втрати і серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів.
Нагадаємо, в останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації. Цьогоріч свято припадає на 26 серпня.
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