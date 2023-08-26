Глава МИД Сербии Дачич: Мы участвовали в Крымской платформе, но не одобряли текст декларации
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Глава МИД Сербии Дачич заявил, что Сербия не одобряла текст декларации Крымской платформы, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для них.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление министра иностранных дел Ивицы 25 августа цитирует Politika.
"Есть манипуляции, связанные с так называемой Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовала в этой встрече через видеообращение, но мы не одобряли текст декларации, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас", – сказал Дачич.
Министр добавил, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины и говорит о необходимости защиты территориальной целостности на международных площадках.
Как отмечалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии саммита 23 августа объявил, что в этом году к нему впервые присоединилась Сербия. С дистанционным обращением выступала премьер Ана Брнабич.
Она передала соболезнования от Сербии в связи со страданиями, через которые приходится проходить украинцам. "Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и мы последовательно демонстрировали эту позицию в международных организациях", – заявила премьер.
Брнабич отметила, что Белград "продолжит уделять особое внимание" гуманитарной ситуации в Украине и отправлять гуманитарную помощь. Также она заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
В то же время, Ана Брнабич ни разу прямо не упомянула Россию.
Отметим, странами-участницами платформы считаются не только те страны, которые поддержали декларацию, а фактические участники саммита Крымской платформы.
По данным "Европейской правды", многие из стран-участниц саммита "Крымской платформы" 2023 года не поддержали декларацию, поскольку МИД Украины сознательно сделал ее текст очень амбициозным.
Комментарий Дачича появился в сербских СМИ утром 25 августа, а 24 августа сообщалось о его встрече с послом Российской Федерации в Сербии.
Примечательно также, что Россия опубликовала заявление с угрозами Боснии и Герцеговине за участие ее делегации в саммите, тогда как участие Сербии оставила без публичной реакции.
Пожалуйста, подождите...
Шо ж они ему там гарантировали,можно где то прочитать?
все давно звістно...
Ще з приводу колін. Нас, українців, сталін насильно поставив на коліна, а ви перед гітлером добровільно плазували. А, взагалі то, переживали б ви, краще, за здоров'я гера Шольца. А якшо бажаєте чимось Україні допомогти, то допоможіть мовчки, а не розказуєте тут, як та що нам, українцям, вдома, в Україні, робити. А ми вам просто подякуємо.
то була югославія по перше, а по друге йося з йосею мірялися,
скажем так, їбануністю - нічия на вихлопі.
Взаимоотношения двух стран переживали и кризисные времена: по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878, завершившейся подписанием Сан-Стефанского мирного договора, автономное Болгарское княжество при активном содействии и одобрении Российской империи должно было получить в свой состав большую часть территории Болгарского экзархата, включая города, которые, по мнению сербских властей и части общественности, были населены носителями штоковского диалекта сербохорватского языка. Сербией в лице династии Обреновичей и части общества данная позиция России оценивалась как предательство её национальных интересов.
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После Октябрьской революции двусторонние отношения были прерваны. Королевство СХС, созданное по результатам Парижской мирной конференции, долгое время не признавало новую московскую власть, однако из-за давления, оказываемого гитлеровской Германией, было вынуждено сделать это в июне 1940 года.
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Союзом коммунистов Югославии был взят курс на построение Самоуправленческого социализма, модели, значительно отличавшейся от советской. Более того, в период Холодной войны Югославия стала лидером Движения неприсоединения и выступала в роли экономического посредника между странами НАТО и ОВД. После смерти Сталина двусторонние отношения улучшились (СФРЮ даже принимала участие в работе структур СЭВ, хотя не стала полноправным членом этой организации), но Белград держался особняком в социалистическом мире, не поддерживая советскую политику вмешательства в дела соцстран и сохраняя хорошие отношения с США. При этом Югославия извлекала большую выгоду из торговли с СССР, а также смогла получить советские дешёвые кредиты.
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Ну и так далее
Политика Югославии всегда определялась Сербией, особенно после 29 года, после переворота и образования Королевства Югославия ( читай Сербия).
Хотя бы одна страна, один народ, который тянулся к россии и кого бы они сами не оттолкнули от себя?
Если брать славянскую общость - то все славяне как от чумы сбежали от россии. Братушки-болгары, которые в обеих мировых войнах воевали против россии. От россии отвернулись все славяне(Белоруссия не в счет, там Москву любят не белоруссы, а один белорусс).
Православные все как один отвернулись от россии.
Бывшие постсоветские республики - кроме Армении никто им не друг.
Грузию взять - не было в Союзе более дружеской страны расположенной к россии и русским, чем Грузия. И что они с ней сделали...
Покойный Вахтанг Кикабидзе писал - В день когда хоронили Георгия Данелия я плакал у себя дома, в Грузии и не смог проводить его в последний путь. Все порвали, все разорвали
За територіальну цілісність України та інтереси ***** в одному флаконі.
і на російському прутні хочуть сидіти і европейську цицьку смоктати.
А потім дізнався, що вона таки воно, - кобьол. Тобто, активна лєсба.
У неї з її дружиною 4 роки тому син народився. Ігорєм назвали.
Хоч і на цьому можна подякувати. Гуманітарна допомога і повоєнна відбудови.
- Так, товаришу плакурор, я таки давала тим клятим німцям! Але гроші від того я здавала у партизанську касу! (с)
Та її й нема, тому всі розпіарені платформи і саміти закінчуються нічим.
Коли послицями призначають мінетчиць, то чому дивуватися, що з нас будуть сміятися і витирати ноги.
Україні потрібні дуже освічені дипломати з великим досвідом, а не
молодие литса з трускавецької акамедії, які ,як говорив ЗЄ,
ніколи не були в політиці
Ага. Эти чмошники пришли в дом в Людям, но продолжают отсасывать у кацапов.