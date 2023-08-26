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Новости Происшествия
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Сербия (349) Крымская платформа (305)

Глава МИД Сербии Дачич: Мы участвовали в Крымской платформе, но не одобряли текст декларации

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зеленський

Глава МИД Сербии Дачич заявил, что Сербия не одобряла текст декларации Крымской платформы, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для них.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление министра иностранных дел Ивицы 25 августа цитирует Politika.

"Есть манипуляции, связанные с так называемой Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовала в этой встрече через видеообращение, но мы не одобряли текст декларации, потому что он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас", – сказал Дачич.

Министр добавил, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины и говорит о необходимости защиты территориальной целостности на международных площадках.

Как отмечалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на открытии саммита 23 августа объявил, что в этом году к нему впервые присоединилась Сербия. С дистанционным обращением выступала премьер Ана Брнабич.

Она передала соболезнования от Сербии в связи со страданиями, через которые приходится проходить украинцам. "Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, и мы последовательно демонстрировали эту позицию в международных организациях", – заявила премьер.

Читайте также: Саммит Крымской платформы - ответ тем, кто предлагает обмен территориями Украины, - МИД

Брнабич отметила, что Белград "продолжит уделять особое внимание" гуманитарной ситуации в Украине и отправлять гуманитарную помощь. Также она заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В то же время, Ана Брнабич ни разу прямо не упомянула Россию.

Отметим, странами-участницами платформы считаются не только те страны, которые поддержали декларацию, а фактические участники саммита Крымской платформы.

По данным "Европейской правды", многие из стран-участниц саммита "Крымской платформы" 2023 года не поддержали декларацию, поскольку МИД Украины сознательно сделал ее текст очень амбициозным.

Комментарий Дачича появился в сербских СМИ утром 25 августа, а 24 августа сообщалось о его встрече с послом Российской Федерации в Сербии.

Примечательно также, что Россия опубликовала заявление с угрозами Боснии и Герцеговине за участие ее делегации в саммите, тогда как участие Сербии оставила без публичной реакции.
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Топ комментарии
+15
а до вас, кацапорилі, і ніяких претензій нема.
все давно звістно...
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26.08.2023 18:21
+9
А текст ''дуже амбітний'' то це як? І який він має бути, щоб *уйла не ескалувати-бо нападе!
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26.08.2023 18:17
+9
Глава МЗС Сербії Дачич: ми підтримуємо диктатора ***** та вбивства українців.
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26.08.2023 18:32
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А текст ''дуже амбітний'' то це як? І який він має бути, щоб *уйла не ескалувати-бо нападе!
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26.08.2023 18:17 Ответить
И дали Зе.гарантии безопасности,все как один ляжут за него если попросит.
Шо ж они ему там гарантировали,можно где то прочитать?
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26.08.2023 18:20 Ответить
Наша теперішня влада настільки некомпетентна, що вся її дипломатія і гучні заяви закінчуються мильною бульбашкою.
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26.08.2023 19:29 Ответить
а до вас, кацапорилі, і ніяких претензій нема.
все давно звістно...
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26.08.2023 18:21 Ответить
73% малоросов выбрали колени перед куйло Украину продажной шлюхой считают а сербы кацапорылые? Точно зеркало напрасное изобретение не только для руССких СЮР)
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26.08.2023 19:10 Ответить
Атопутіннападьот. Ктоугодналишбиніпарашенка.
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26.08.2023 19:44 Ответить
В том и проблема что не только в Порохе и сериальчике дело….они реально так считают…ну хоть один зебил нашел в себе силы на Цензоре признаться….парняги извините бес попутал…НИКТО.И снова выберут прокацапа.Нельзя выбить из головы малороса за 30 лет то что веками вливалось от времен Переяславской рады….о вечной дружбе и верности кацапскому царю.Даже куйловские кинжалы помогут переубедить лишь малую часть малороссов.
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26.08.2023 20:02 Ответить
Другого наріда у меня для Вас нет
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27.08.2023 07:18 Ответить
Правильно понимаете хоть что не сербы в этом виноваты. Испортили воздух в своей хате сами и нюхаете….а проще проветрить бы было
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27.08.2023 08:47 Ответить
Можу лише повтори ти те що вище
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27.08.2023 11:45 Ответить
Ви як там облаштувалися у Німеччині? Все у вас добре? Все гаразд?
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26.08.2023 22:39 Ответить
Раз вы к нам а не мы к вам делайте выводы самостоятельно. У нас колени перед куйло не выбирали
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27.08.2023 13:47 Ответить
Не знаю, хто там до вас, а ми вдома сидимо та з пуйлом воюємо хто як та чим може. Це щодо колін.
Ще з приводу колін. Нас, українців, сталін насильно поставив на коліна, а ви перед гітлером добровільно плазували. А, взагалі то, переживали б ви, краще, за здоров'я гера Шольца. А якшо бажаєте чимось Україні допомогти, то допоможіть мовчки, а не розказуєте тут, як та що нам, українцям, вдома, в Україні, робити. А ми вам просто подякуємо.
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28.08.2023 17:31 Ответить
сталин гитлер….они поставили и своих и чужих силой ….а ты Лукашев с 73% малоросов по СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ выбрал колени перед куйло в 2019.Украинец на коленях это СЮР.Вы кацапские подстилки по жизни. ПОЗОРИЩЕ
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29.08.2023 13:14 Ответить
По перше, гітлер ставив на коліна зі своїх тільки комуняк та євреїв (і то, не усіх), а сталін усіх підряд ( у тому числі й НКВДистів). По друге, я не голосував за буратінку у 19-му. По третє, даремно ви, як представник іншої держави, звинувачуєте громадян України у їх неправильному (чи правильному, це їм таки видніше) виборі влади. По четверте, даремно ви "тикаєте" незнайомій вам людині, ше й дорослішій за віком (я в цьому просто впевнений) за вас. Коротке резюме: пішов найух звідси, руцкаґаварящій олґінскій бот!
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29.08.2023 17:41 Ответить
Ше одне забув тобі, кацапське бидло, сказати: ніколи не пиши капс-локом; це не надає тобі додаткової ваги, зрозумій це (якщо в змозі).
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29.08.2023 17:45 Ответить
кацапске быдло колени перед куйло выбрало…и это ТЫ Степа Лукашев….ржунемогу)
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29.08.2023 19:39 Ответить
Які ж ви …скотиняки!Чого приперли!
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26.08.2023 18:24 Ответить
Вот и ответ о целесообразности проведения этой мертвой "платформы". Шоу, не более, как и Саммит первых леди и джентльменов.
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26.08.2023 18:27 Ответить
Самое интересное, что история взаимоотношений кацапии с сербатыми не была гладкой. Постоянно присутствовали какие-то терки. Нельзя их назвать друганами - "не разлей вода".
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26.08.2023 18:28 Ответить
ви маєте на увазі Йосіка Броз Тіто?
то була югославія по перше, а по друге йося з йосею мірялися,
скажем так, їбануністю - нічия на вихлопі.
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26.08.2023 18:34 Ответить
Да нет, не только двух Йосей. Вот пару моментов из истории отношений -
Взаимоотношения двух стран переживали и кризисные времена: по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878, завершившейся подписанием Сан-Стефанского мирного договора, автономное Болгарское княжество при активном содействии и одобрении Российской империи должно было получить в свой состав большую часть территории Болгарского экзархата, включая города, которые, по мнению сербских властей и части общественности, были населены носителями штоковского диалекта сербохорватского языка. Сербией в лице династии Обреновичей и части общества данная позиция России оценивалась как предательство её национальных интересов.
-------------------------------------
После Октябрьской революции двусторонние отношения были прерваны. Королевство СХС, созданное по результатам Парижской мирной конференции, долгое время не признавало новую московскую власть, однако из-за давления, оказываемого гитлеровской Германией, было вынуждено сделать это в июне 1940 года.
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Союзом коммунистов Югославии был взят курс на построение Самоуправленческого социализма, модели, значительно отличавшейся от советской. Более того, в период Холодной войны Югославия стала лидером Движения неприсоединения и выступала в роли экономического посредника между странами НАТО и ОВД. После смерти Сталина двусторонние отношения улучшились (СФРЮ даже принимала участие в работе структур СЭВ, хотя не стала полноправным членом этой организации), но Белград держался особняком в социалистическом мире, не поддерживая советскую политику вмешательства в дела соцстран и сохраняя хорошие отношения с США. При этом Югославия извлекала большую выгоду из торговли с СССР, а также смогла получить советские дешёвые кредиты.
-----------------------------------------------------------
Ну и так далее
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26.08.2023 18:48 Ответить
то була югославія по перше

Политика Югославии всегда определялась Сербией, особенно после 29 года, после переворота и образования Королевства Югославия ( читай Сербия).
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26.08.2023 19:08 Ответить
Броз Тіто не серб!
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26.08.2023 19:45 Ответить
ну нє так нє, кацап так кацап - які сперечалкі?
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26.08.2023 19:51 Ответить
Він уже давно гарний кацап, мертвий!
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26.08.2023 19:54 Ответить
А у них вообще есть хоть один друг?
Хотя бы одна страна, один народ, который тянулся к россии и кого бы они сами не оттолкнули от себя?
Если брать славянскую общость - то все славяне как от чумы сбежали от россии. Братушки-болгары, которые в обеих мировых войнах воевали против россии. От россии отвернулись все славяне(Белоруссия не в счет, там Москву любят не белоруссы, а один белорусс).
Православные все как один отвернулись от россии.
Бывшие постсоветские республики - кроме Армении никто им не друг.
Грузию взять - не было в Союзе более дружеской страны расположенной к россии и русским, чем Грузия. И что они с ней сделали...
Покойный Вахтанг Кикабидзе писал - В день когда хоронили Георгия Данелия я плакал у себя дома, в Грузии и не смог проводить его в последний путь. Все порвали, все разорвали
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26.08.2023 18:40 Ответить
У империи друзей не бывает, есть вассалы. Но я всегда жутко удивлялся необыкновенной любви украинцев к кацапам. Я это объяснял незнанием истории взаимоотношений. Спасибо моему отцу, он мне открыл глаза в детстве на эти исторические нюансы.
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26.08.2023 19:18 Ответить
Жил на Кавказе. Я бы не сказал, что там глубинный народ "пылал" любовью к русне, ну в Грузии может чуть лучше относились к ним, но не на много.
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26.08.2023 19:33 Ответить
не намного
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27.08.2023 03:42 Ответить
від самої Кримської платформи користі як від козла молока. А від її якихось декларації- тим более.
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26.08.2023 18:29 Ответить
ПНХ дачич.
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26.08.2023 18:31 Ответить
Глава МЗС Сербії Дачич: ми підтримуємо диктатора ***** та вбивства українців.
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26.08.2023 18:32 Ответить
ну десь такий переклад, так...
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26.08.2023 18:35 Ответить
Чергові двожопники.

За територіальну цілісність України та інтереси ***** в одному флаконі.
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26.08.2023 18:35 Ответить
не треба було їх запрошувати, ще б білорусів чи китайців запросили.
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26.08.2023 18:41 Ответить
сербі ще ті шльондри.

і на російському прутні хочуть сидіти і европейську цицьку смоктати.
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26.08.2023 18:43 Ответить
серби, якого х... ви взагалі брали участь в кримській платформі? з,ясовується, як суки і доносчики в кремль? мерзота сербська....
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26.08.2023 18:51 Ответить
Подивився я на їхню прем'єрку Ану Брнабіч. Вона мені здалася схожою на трансгендера.
А потім дізнався, що вона таки воно, - кобьол. Тобто, активна лєсба.
У неї з її дружиною 4 роки тому син народився. Ігорєм назвали.

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26.08.2023 19:14 Ответить
для серба страхіття чоловік, чи х. з. я вже заплутався в трансгендрах
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26.08.2023 19:20 Ответить
Ігорєм L?
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26.08.2023 19:23 Ответить
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26.08.2023 19:25 Ответить
Прально, не лише ж ********** бути президентами!
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26.08.2023 21:08 Ответить
В ********* світі це давно не дивина. Хоча для гомофобської на всю башку України це так.. подія...
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26.08.2023 22:34 Ответить
серби - рашистська мразота в центрі Європи
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26.08.2023 19:16 Ответить
як і мадяри...
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26.08.2023 21:06 Ответить
ще ті потвори
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26.08.2023 21:10 Ответить
"Брнабич зазначила, що Белград "продовжить приділяти особливу увагу" гуманітарній ситуації в Україні і надсилати гуманітарну допомогу. Також вона заявила, що Сербія готова долучатися до повоєнної відбудови України".

Хоч і на цьому можна подякувати. Гуманітарна допомога і повоєнна відбудови.
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26.08.2023 19:22 Ответить
Ми брали участь у Кримській платформі, але не схвалювали текст декларації

- Так, товаришу плакурор, я таки давала тим клятим німцям! Але гроші від того я здавала у партизанську касу! (с)
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26.08.2023 19:43 Ответить
Серби такі й сякі - згоден. А наша зелена дипломатія нікчемна.

Та її й нема, тому всі розпіарені платформи і саміти закінчуються нічим.

Коли послицями призначають мінетчиць, то чому дивуватися, що з нас будуть сміятися і витирати ноги.

Україні потрібні дуже освічені дипломати з великим досвідом, а не

молодие литса з трускавецької акамедії, які ,як говорив ЗЄ,
ніколи не були в політиці
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26.08.2023 19:47 Ответить
Сербія - Угорщина 2.0.!
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26.08.2023 19:48 Ответить
Так що, Косово вже визнавати? А там вже позахищаємо цілісність Сербії на міжнародних майданчиках.
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26.08.2023 19:50 Ответить
Стараются пробежать между капельками… Двойные стандарты, двойная мораль и полное отсутствие совести. Это Сербия
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26.08.2023 19:53 Ответить
Сербы впервые упомянуты Плинием Старшим, а также Птолемеем в его «Географии» во 2-м столетии н. э. и причислены к сарматским племенам, проживавшим на Северном Кавказе и Нижней Волге.
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26.08.2023 20:01 Ответить
мудяры пришли в Европу с Урала , а эти с поволжья
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26.08.2023 20:03 Ответить
Сарма́ты (др.-греч. Σαρμάται, лат. Sarmatae) - древний семитский народ, состоявший из кочевых ираноязычных
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26.08.2023 20:05 Ответить
Москалі щурів заслали на Кримську платформу. Євреїв у Рамштайн, а цих в Кримську платформу. А Єрмака в Україну. Скрізь є свої люди. Бабло творить чудеса.
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26.08.2023 21:11 Ответить
Глава МЗС Сербії Дачич: Ми брали участь у Кримській платформі, але не схвалювали текст декларації.
Ага. Эти чмошники пришли в дом в Людям, но продолжают отсасывать у кацапов.
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26.08.2023 21:46 Ответить
Бидло ... як ... бидло.
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26.08.2023 22:27 Ответить
Ну і йдіть в "пічку" (сербський аналог російської "п...ди").
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26.08.2023 22:29 Ответить
 
 