Армия РФ нанесла удар по Херсону, пострадал мужчина, - ОВА

Российская армия нанесла удар по Херсону, есть попадание по одному из предприятий. В результате обстрела пострадал мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий.

Травмы получил 34-летний мужчина. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь и проводят дообследование", - говорится в сообщении.

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