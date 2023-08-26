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обстрел (20073) Херсон (2087)

Армия РФ нанесла удар по Херсону, пострадал мужчина, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российская армия нанесла удар по Херсону, есть попадание по одному из предприятий. В результате обстрела пострадал мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий.

Травмы получил 34-летний мужчина. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь и проводят дообследование", - говорится в сообщении.

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нада у відповідь в Москві пару шибок вибити . сказати чарівне заклинання - бавовна та переммога
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26.08.2023 23:19 Ответить
"Армія РФ.....". На якій підставі Цензор видає таке формулювання про дику банду мародерів та вбивць????
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26.08.2023 23:45 Ответить
Банда РФ..... - так сойдет
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27.08.2023 07:53 Ответить
Посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ - Усик после победы над Дюбуа



Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы
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27.08.2023 07:23 Ответить
ВСУ прорвали самую сложную линию обороны РФ - ISW
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27.08.2023 07:25 Ответить
ПВО уничтожила ракеты Х-101/555/55, которыми РФ атаковала Киев в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба Киевской ГВА.
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27.08.2023 07:28 Ответить
https://youtube.com/shorts/aMlrC59cbjI?si=u-x-3fdpFuz5Picy...

Указ кабінету міністрів України про ліквідацію Академії Зовнішньої розвідки України у 2021 році ...🇺🇦Так хто там ворог?
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27.08.2023 07:33 Ответить
не о чем
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27.08.2023 07:51 Ответить
 
 