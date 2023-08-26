Армия РФ нанесла удар по Херсону, пострадал мужчина, - ОВА
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Российская армия нанесла удар по Херсону, есть попадание по одному из предприятий. В результате обстрела пострадал мужчина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий.
Травмы получил 34-летний мужчина. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь и проводят дообследование", - говорится в сообщении.
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