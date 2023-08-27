Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана
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Несколько западных и европейских стран якобы обратились в Иран с просьбой о приобретении беспилотников. Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.
"У наших беспилотников много заказчиков, и многие страны просят купить у нас беспилотники. Сейчас много заказчиков на наши беспилотники, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят быть названными", - сказал он.
По словам Талаи-Ник, Иран не выставляет все свои беспилотники из-за некоторых предостережений.
"Если у нас нет политических соображений и соображений безопасности относительно той или иной страны, и мы уверены, что этот беспилотник не будет использован ненадлежащим образом, а также учитывая возможности производства беспилотников и внутренний спрос, мы готовы экспортировать беспилотники, которые находятся в портфеле экспортной продукции", – заявил он.
Представитель ведомства добавил, что ни один из контрактов на экспорт беспилотников с другими странами не был отменен.
"Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не был отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы", - отметил он.
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Якщо БПЛА, аналогічні Шахед/Герань/Ланцет є ефективними у війні проти терористів, угрупувань терористів, держав-терористів, агресорів-рашистів РФ, то ця зброя в руках наших військових вже не буде зброєю терористів, а може стати просто ефективною зброєю, яку, разом з іншою зброєю, ЗСУ законно використовиватимуть для знищення агресорів, для звільнення окупованих територій.
Очевидно, що БПЛА, аналогічні Шахед/Герань, придатні для нанесення ударів ЗСУ по військовим об'єктам, інфраструктурі тилу рашистів, тиловим центрам прийняття рішень, для впливу на "політморсос" населення, яке працює на військових підприємствах рашистів, особливо при системному застосуванні, разом з іншою, зокрема, ракетною зброєю.
Рашисти використовують "Шахед/Герань" для "розвідки боєм " маршрутів атак, для виснаження ППО, для атак "роями" БПЛА, та ін. Як і інша зброя, ці БПЛА мають певне призначення, для якого ця зброя ефективна. Малоефективним є застосування цієї зброї на лінії зіткнення, на нулі.