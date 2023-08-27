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Нерешительная военная поддержка Запада является причиной трудностей контрнаступления, – посол в Германии Макеев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что задержки Запада в поставках вооружения являются причиной трудностей контрнаступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Merkur.
"У России было время выстроить баррикады. Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления", — указал дипломат.
Макеев также упомянул о дебатах в Германии по поставкам боевых машин пехоты и зенитных систем, отметив, что ведет "очень прагматические и предметные переговоры" с правительством о поставках ракет Taurus.
Кроме этого, посол подчеркнул, что Украина не контролирует небо над своей территорией, поэтому поставки F-16 настолько важны.
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+20 Alfalcon 30b8e09d
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+12 Евгений Magirus
показать весь комментарий27.08.2023 01:20
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Пожалуйста, подождите...
Україні дають зброю здебільшого у ДАР , тобто безкоштовно
Тобто ми скаржемося на подарунки ?
Не те , не стільки ,як хотілося б не так швидко
Ба більше вам же сказали , що робити - щоб було швидше
Але ви цього не робите.
Ба більше офіс дЄрмака продовжив боротьбу проти військових ( прецедент з медикинею) - ще один епізод
Толєрантность понад усе. )))
Это любовь
дякую
витримав всю лють і матючню і за це повага Цензору!
А це означає, що будемо завжди мати результати прийняття рішень більшістю, яка, як правило, не права. Але у виграші якраз ті, хто в політиці. Хоча ті, хто до сих пір приймає участь у виборах, абсолютно впевнені, що таким чином вони також причетні до управління своїми країнами.
Виграють завжди політики, а самим виборцям нічого не світить. Але дурень не може зрозуміти, що він дурень, тому що дурень.
Бо повторне обрання ЗЄ зведе нанівець всі жертви цієї війни. Україна вже зараз перетворюється на міні-росію.
дайте мені 10 відліків, шо це не так...
і мені справді дуже і дуже прикро, що так сталося,
але шукати причину насамперед і в першу чергу треба в собі.
не піднімається рука ставити лайк під ваш, такий сумний, пост, хоча згоден з вашими твердженнями на всі 100 відсотків...
https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
Тобто ми скаржемося на подарунки ?
Не те , не стільки ,як хотілося б не так швидко
Ба більше вам же сказали , що робити - щоб було швидше
Може бути щось одне : або дЄрмак , або достатньо зброї
На Заході - демократія, а отже вибір - за вами
Тільки не помилиться з вибором ,як у 2019
Вас ботів з методичками достобіса
Однакові вкиди - однакові відповіді , чого ти хотів , йолупе
я добре пам`ятаю італійські, французські та німецькі "статейки" 90-х років....
Ну окрім того , що твій гундосий наркоман робив велике крадівництво замість зміцнення ЗСУ
і не міг просто знати всього, за відсутністю достатнього IQ....
і ще одне:
ти був в середній школі??...
Ще й клоуна у 2019 нам обрали з виводком кремлівських кротів
Які зруйнували ВПК, який тільки почав відроджуватись
#Сарказм
"всьо ідьот па-плану..."- заявляють ***** та піськов.....
Новоросс никогда не собирался с кацами воевать.
Продюсер - студія «Квартал 95».
Все правильно говорит Макеев. Те, кто тут пишут, что он киздит, в окопах не сидят и в штурмы на минные поля с одним калашом не идут.
🤦🤦🤦