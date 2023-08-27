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Новости Война в Украине
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Германия (6000) помощь (6110) Макеев Алексей (25)

Нерешительная военная поддержка Запада является причиной трудностей контрнаступления, – посол в Германии Макеев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

iris,макеєв

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что задержки Запада в поставках вооружения являются причиной трудностей контрнаступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Merkur.

"У России было время выстроить баррикады. Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления", — указал дипломат.

Макеев также упомянул о дебатах в Германии по поставкам боевых машин пехоты и зенитных систем, отметив, что ведет "очень прагматические и предметные переговоры" с правительством о поставках ракет Taurus.

Кроме этого, посол подчеркнул, что Украина не контролирует небо над своей территорией, поэтому поставки F-16 настолько важны.

Читайте: Посол в Германии Макеев о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus: "Поддержка в этом вопросе растет"
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Топ комментарии
+20
Стулить пельку цій шістьці дЄрмака

Україні дають зброю здебільшого у ДАР , тобто безкоштовно

Тобто ми скаржемося на подарунки ?

Не те , не стільки ,як хотілося б не так швидко

Ба більше вам же сказали , що робити - щоб було швидше

Але ви цього не робите.

Ба більше офіс дЄрмака продовжив боротьбу проти військових ( прецедент з медикинею) - ще один епізод
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27.08.2023 00:33
+16
кращє б ви його не обирали...
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27.08.2023 00:52
+12
Те, кто это сделал, вряд ли массово читают этот сайт и форум
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27.08.2023 01:20
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стулить пельку цій шістьці дЄрмака

Україні дають зброю здебільшого у ДАР , тобто безкоштовно

Тобто ми скаржемося на подарунки ?

Не те , не стільки ,як хотілося б не так швидко

Ба більше вам же сказали , що робити - щоб було швидше

Але ви цього не робите.

Ба більше офіс дЄрмака продовжив боротьбу проти військових ( прецедент з медикинею) - ще один епізод
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27.08.2023 00:33 Ответить
Якщо "стулити пельку" Макєєву, то це вже буде гомофобія.
Толєрантность понад усе. )))

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27.08.2023 01:04 Ответить
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27.08.2023 02:06 Ответить
Поэтому Дерьмак гей-клубы посещает.
Это любовь
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27.08.2023 06:33 Ответить
ми виправимося, ну вже не гавкайте на нас...
дякую
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27.08.2023 00:37 Ответить
Краще б поставили ЗЄ на лічильник.
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27.08.2023 00:51 Ответить
кращє б ви його не обирали...
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27.08.2023 00:52 Ответить
Я його і не обирав. І не знаю, чим треба керуватися, щоб обоати таке лайно.
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27.08.2023 00:54 Ответить
та і я начебто ні - і хто ж це все зробив?
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27.08.2023 00:56 Ответить
Те, кто это сделал, вряд ли массово читают этот сайт и форум
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27.08.2023 01:20 Ответить
та читають замасковано - і їх бачно як придивитися ...
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27.08.2023 01:28 Ответить
Цензор, мабуть, єдиний український ресурс який не закрив форум після лютого 22го...
витримав всю лють і матючню і за це повага Цензору!
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27.08.2023 01:42 Ответить
Для форумів треба мати інтелект. Але ті ідіоти, якими маніпулюють пропагандисти, мають абсолютну відсутність інтелекту, але абсолютно впевнені, що він у них є, і навіть вищій за той, який у тих, хто закінчив університет стаціонарно. Але завжди впевнені у своїй правоті, і неправоті освіченої частини людства. Тобто, маємо ефект Данінга-Крюгера у переважаючої його частини.
А це означає, що будемо завжди мати результати прийняття рішень більшістю, яка, як правило, не права. Але у виграші якраз ті, хто в політиці. Хоча ті, хто до сих пір приймає участь у виборах, абсолютно впевнені, що таким чином вони також причетні до управління своїми країнами.
Виграють завжди політики, а самим виборцям нічого не світить. Але дурень не може зрозуміти, що він дурень, тому що дурень.
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27.08.2023 07:34 Ответить
Більше того, я у повному розпачі щодо того, що з цим тепер можна зробити, крім фізичного усунення.
Бо повторне обрання ЗЄ зведе нанівець всі жертви цієї війни. Україна вже зараз перетворюється на міні-росію.
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27.08.2023 00:58 Ответить
з превеликим сумом констатую - вже міні зелена кацапія.
дайте мені 10 відліків, шо це не так...
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27.08.2023 01:03 Ответить
За рівнем корупції, свободи слова, становищем опозиції, культом особистості, брехні у провладних ЗМІ вже точна копія рашки.
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27.08.2023 01:14 Ответить
ну якось так...
і мені справді дуже і дуже прикро, що так сталося,
але шукати причину насамперед і в першу чергу треба в собі.
не піднімається рука ставити лайк під ваш, такий сумний, пост, хоча згоден з вашими твердженнями на всі 100 відсотків...
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27.08.2023 01:20 Ответить
Так, затримки і недостатня кількість постачання відповідної зброї - один з головних факторів уповільнення, бо мусимо берегти бійців. Це визнають навіть західні політики і військові, щоправда здебільшого зазвичай ті, які вже у відставці.
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27.08.2023 00:59 Ответить
бережемо бійців бо не вистачає зброї , а дальньої зброї зовсім немає!
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27.08.2023 01:20 Ответить
Зачем врать. Ракеты Storm Shadow (французское название Scalp-EG) переданные Великобританией и Францией активно применяются уже четвертый месяц. Их дальность 560 километров.

https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
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27.08.2023 06:50 Ответить
США не раз объясняли что ATACMS ничего не изменят на поле боя. Тем более когда у Украины уже есть Storm Shadow. Это дорогие ракеты которых в принципе не может быть много. У Украины Леопарды и Челленджеры. И где они теперь? Передать быстро Абрамсы чтобы *уйло и над ними насмехался? Насчет F-16 Игнат все время твердит что они нужны только для защиты городов и гражданского населения. То есть ничто из этого не может повлиять на наступление. А вы как будто пытаетесь свалить всю вину на Запад.
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27.08.2023 07:34 Ответить
Леопарди і Челленджери проводять контрнаступ ! Абрамси збирали по всіх металабрухтах Америки зняли з них все що можно зняти та ще в кількості 30 штук обіцяли на початок наступу ***** вже сміється . ви спочатку дайте Атакамс , а потім побачимо. ваші срані експерти давали Україні тиждень на спротив як бачиш тиждень затягнувся . нагадай скільки зброї лишили талібам ? не треба рівняти весь Захід , Данія віддала всі Цезарі які мала на озброєнні ось з кого треба брати приклад ! якби гинули американські солдати то зброя була б вся треба вона чи не треба , а українські хай гинуть . ваш цинізм немає меж !
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27.08.2023 07:58 Ответить
Какая хорошая Дания. Потому что Дании не придется защищать полмира от коммунистического Китая и безумной рашки? Когда они воевали в последний раз за свою страну? При Рагнаре Лодброке? Зачем им вообще армии? Они все могут отдать до последнего патрона, никто этого не заметит.
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27.08.2023 08:55 Ответить
Да,датчане вояки еще те.Гитлеру сопротивлялись целых 10....часов.
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27.08.2023 11:01 Ответить
стільки само буде битись ******** Бундесвер проти ***** .
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27.08.2023 14:37 Ответить
ви збираєтесь воювати проти рашки ? не сміши ! у вас зараз найкращий шанс покінчити з рашкою раз і назавжди , тільки ви робите все щоб кацапи не програли . ви збираєтесь воювати з Китаєм куди вклали найбільше американських грошей ? для чого вам танки через Берингову протоку вони не пройдуть ? я безмежно вдячний Данії , Польщі ,Литві ,Латвії, Естонії , Славакії, Чехії , Люксембургу цім маленьким але сміливим країнам які віддали більшу половину того що мали . та вражений цинізмом США які могли надати в рази більше але навіть те що обіцяли дають з великою затримкою піпеточними дозами . від німців я іншого і не очікував .
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27.08.2023 14:35 Ответить
Україні дають зброю здебільшого у ДАР , тобто безкоштовно

Тобто ми скаржемося на подарунки ?

Не те , не стільки ,як хотілося б не так швидко

Ба більше вам же сказали , що робити - щоб було швидше

Може бути щось одне : або дЄрмак , або достатньо зброї

На Заході - демократія, а отже вибір - за вами

Тільки не помилиться з вибором ,як у 2019
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27.08.2023 02:09 Ответить
Мавпу навчили копіпастити, але навчити читати так і не вдалося. ))
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27.08.2023 02:35 Ответить
Так не копіпасть , мавпо

Вас ботів з методичками достобіса

Однакові вкиди - однакові відповіді , чого ти хотів , йолупе
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27.08.2023 10:20 Ответить
Це ти один в один про себе, дурне мавпенятко. ))
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27.08.2023 15:59 Ответить
Спочатку забирають "у дар", а тепер дають з барського плеча по чайній ложці.
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27.08.2023 03:05 Ответить
спочатку хитрими рішеннями роззброюють під "нуль"..... і кричать що "війни в Європі більше НЕ буде....."
я добре пам`ятаю італійські, французські та німецькі "статейки" 90-х років....
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27.08.2023 10:02 Ответить
Йолупе, а розповіси мені де і як тебе розброїли

Ну окрім того , що твій гундосий наркоман робив велике крадівництво замість зміцнення ЗСУ
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27.08.2023 10:21 Ответить
ти ще був маленький і "робив" свою справу в підгузники, якщо такі були в вашому селі.....
і не міг просто знати всього, за відсутністю достатнього IQ....
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27.08.2023 10:46 Ответить
Зрозумів, черговий йолуп , злився після того ,як йому у лоб поставили просте пиття
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27.08.2023 11:19 Ответить
ти, напевно, НЕ маєш дзеркала в своїй халупі??.... почастіше заглиядуй туди...
і ще одне:
ти був в середній школі??...
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27.08.2023 11:27 Ответить
От гади!!! Навіть уніформу всю забрали та яйця.
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27.08.2023 10:43 Ответить
І не кажи , які ж паскуди

Ще й клоуна у 2019 нам обрали з виводком кремлівських кротів

Які зруйнували ВПК, який тільки почав відроджуватись

#Сарказм
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27.08.2023 11:21 Ответить
Та пам'ятаємо, як артсклади один за другим відроджувались.
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27.08.2023 17:26 Ответить
Схоже філіал кремля в ОП знов "вмикнув" режим "пересваритися з Заходом". ОП-ешним кремлівським шльондрам треба якнайшвидше провести вибори, поки рейтинг Боневтіка впав не критично, а для цього треба усадити Україну за столом перемовин з москалотой і в якості аргументу ОП хоче продати мудрому наріду "недостатню підтримку Заходу", щоб відволікти увагу електорату від власної роботи з 2019 на роззброєння України, від власних призначень агентів ФСБ на керівні посади перед 24.02.22. У ОПівського шапітолію "винними" будуть Штат, Європа та політична опозиція всередині України - ЄС та частина Голосу. Москалота буде робити все, щоб втримати Владімірссанича та Андрєйбарісича на посадах, бо саме ці персонажі є запорукою того, що Україна, за їхнього "турборежиму", не буде ані в ЄС, ані в НАТО.
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27.08.2023 01:11 Ответить
оманські договорнячки ніхто НЕ скасовував....

"всьо ідьот па-плану..."- заявляють ***** та піськов.....
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27.08.2023 10:05 Ответить
От ти наче все розумієш , але чому тоді гониш на захід , а не на справжніх винуватців ?
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27.08.2023 11:22 Ответить
а "справжні" винуватці це хто??! кравчуки з пустовойтенками, фокіними...чи Баба юля з лазаренками та табачніками з шуфричами і шапкокрадами...чи Буш старший з адептами руSSкого міра шрьодерами та меркелями з кнайселями та саркозі з оландами...?!
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27.08.2023 12:12 Ответить
От киздливий гандон... але ж наріду подобається. Вийдіть на вулицю, спитайте в перехожих "хто винуватий шо наступ йде повільно?". І кожен перший скаже - "кляті німці з клятою америкою". А більш продвинуті додадуть "а де лендліз" і "а ось прийде трамп".
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27.08.2023 02:20 Ответить
А ми рішуче латаємо дороги, замість виробництва зброї. Це ж не може бути театром абсурду, тут є логіка. Якої природи логіка саботажу ВПК? Такої, яка любить шекель надурняка.
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27.08.2023 03:28 Ответить
Меншк ******* ...треба а більше працювати !
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27.08.2023 04:54 Ответить
Так это Запад яйца по 17,турецкие куртки покупает,не провёл мобилизацию за 1,5 года?
Новоросс никогда не собирался с кацами воевать.
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27.08.2023 06:30 Ответить
Ці zeлені "інтелектуали" добазаряться до того,що Захід їм покаже буйок замість зброї.
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27.08.2023 07:05 Ответить
Коли на виборах виберуть знову Зелю, то підтримки Заходу вже зовсім не буде ! будемо вважати що Талібан переміг!
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27.08.2023 07:28 Ответить
Продовження серіалу «-Хто всравсь? -Невістка, бо її дома не було»!
Продюсер - студія «Квартал 95».
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27.08.2023 08:25 Ответить
То же самое я читал на CNN, аналитику от американцев, и без всякого поиска зрады. На Западе народ простой -есть у вас оружие, не требуете его - нафига давать? И не будут давать, делов-то. Хотите наступать на минные поля без ракет, самолетов, вертолетов и тяжелого вооружения?
Все правильно говорит Макеев. Те, кто тут пишут, что он киздит, в окопах не сидят и в штурмы на минные поля с одним калашом не идут.
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27.08.2023 08:25 Ответить
Тільки ніхто не пише а як вони планували наступ ? Вони не знали про мінні поля чи про ланцети ? Фермер на харковщині зробив дистанційне керування т-150 і розміновуе поля а вони кинули техніку з воїнами яку попалили кацапи !
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27.08.2023 08:54 Ответить
Дипломат, поки зе волав наступ орки укріплення робили, місяці, а не дні. Цікаво,що ще повинні зробити інші для України, коли Україна з міністром оборони розібратися не може. Чи це знову Запад несе відповідальність за призначенням від дерьмака
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27.08.2023 08:59 Ответить
роби все щоб не було "затримки" ти ж амбасадор. Але мабуть що все-таки "посол".
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27.08.2023 09:40 Ответить
Зелені для того і зняли МЕЛЬНИКА.....щоб....
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27.08.2023 10:08 Ответить
Дегенерат
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27.08.2023 10:10 Ответить
А пройобана підготовка до війни і не спроможність за 1.5 роки налагодити власне виробництво дронів, бк і дерибан на куртках, яйцях, паливі і т.д. це також німці винні???
🤦🤦🤦
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27.08.2023 11:14 Ответить
По великому рахунку, Німеччина Україні взагалі нічого не винна, вона навіть той Будапештській меморандум не підписувала. Ладно б мова йшла б про США чи Британію, які виступали гарантами. Німеччина взагалі могла б себе вести як Угорщина, так що треба бути вдячними за те, що й так допомагають. Все ж таки третя за обсягами допомоги країнам в світі. А біженців скільки прийняли.
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27.08.2023 16:01 Ответить
Чекаю, хто перший з західних політиків назве справжню причину нерішучості - шобла зрадників?
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27.08.2023 23:05 Ответить
 
 