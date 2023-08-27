Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы ПВО ночью отразили очередную ракетную атаку врага.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
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А за решту облатей не скажу.
Слава Захисникам України та Волонтерам!
Слава Україні !
Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.
На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.
Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.
2 особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці.
Бережи та допомагай вам Господь
Для роботи в службі очистки під вашим технічним керівництвом я дійсно не готовий
а інші міста ? А нехай і…шать….!!!