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Атака на Киев: ПВО уничтожила все вражеские цели

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силы ПВО ночью отразили очередную ракетную атаку врага.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте: В оккупированном Мариуполе сработала ПВО, - Андрющенко
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Топ комментарии
+51
Дякуємо нашій П П О!👍👍👍
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27.08.2023 07:35
+38
Сподіваюся так скоро буде над всією країною. Дякую славетній пво !
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27.08.2023 07:37
+34
Кацапи , ось вам від киян 🖕🖕🖕
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27.08.2023 07:34
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Кацапи , ось вам від киян 🖕🖕🖕
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27.08.2023 07:34 Ответить
Дякуємо нашій П П О!👍👍👍
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27.08.2023 07:35 Ответить
Сподіваюся так скоро буде над всією країною. Дякую славетній пво !
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27.08.2023 07:37 Ответить
Там унизу працювала Черкащина і Кіровоградщина, а це означає тільки одне,що деякі області закривають столицю. Але усе після війни.
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27.08.2023 08:56 Ответить
Ракету пытаются сбить на всём пути следования к цели, только тот, кто её программирует знает конечный пункт
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27.08.2023 10:39 Ответить
Руззкий бот ????
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27.08.2023 13:29 Ответить
А Київ закриває Житомир. А Ужгород закриває взагалі вся Україна. То що буде "після війни"?
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27.08.2023 17:43 Ответить
Нє Черкащина має пропустити, а Київ хай сам собі збиває. Але що візьмеш з т.....ї баби , яка лізе в ППО
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27.08.2023 19:33 Ответить
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27.08.2023 22:12 Ответить
Геть звідци, кацапська провокаторка. Від усіх твоїх коментів так і тхне лаптями
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27.08.2023 22:14 Ответить
Дійсно? А я рідко буваю тут, бо забагато кацапів,як ти і подоляків, знову як ти. Так що мимо
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28.08.2023 10:28 Ответить
ППО України, СЛАВА.
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27.08.2023 07:39 Ответить
🙏ппо
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27.08.2023 07:49 Ответить
по всей Украине нада такое ПВО
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27.08.2023 08:16 Ответить
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27.08.2023 08:17 Ответить
Вже як бачу що летить на Київ, то якось більше впевненості що зіб'ють.
А за решту облатей не скажу.
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27.08.2023 08:31 Ответить
Ванёк пишет что часть ракет была без боевой части петляли как невменяемые выискивали пво, так что сегодня завтра будет продолжение
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27.08.2023 09:27 Ответить
Пильнуймо від московитів Україну!!
Слава Захисникам України та Волонтерам!
Слава Україні !
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27.08.2023 09:30 Ответить
Героям слава !!
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27.08.2023 09:35 Ответить
На Київщині вночі працювала ППО, - Київська ОВА

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.

На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.

2 особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці.
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27.08.2023 09:41 Ответить
Так, пролетіла над будинком і через декілька десятків секунд потужний бабах....
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27.08.2023 22:21 Ответить
хто б сумнівався..це ж Київ
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27.08.2023 10:02 Ответить
А про Староконстантинов деликатно молчат.
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27.08.2023 10:15 Ответить
в Києві живе 12% населення країни! Не кажучи про логістику, лікарні, виробництва. А ти хотів щоби на яке місто все ППО перевезли?
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27.08.2023 13:53 Ответить
На м. Дніпро можна виділити 1Петріот?
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27.08.2023 22:11 Ответить
Можна. Але дIдо бIйдун розщедрився лише на ОДИН, хоч у США на зебрIганнI ТИСЯЧА СТО таких комплексIв без вжитку
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28.08.2023 05:58 Ответить
Ще один провокатор
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27.08.2023 22:16 Ответить
Они больше часа летали кругами...
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27.08.2023 10:28 Ответить
Я как всегда всё проспал..
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27.08.2023 10:36 Ответить
Німці під ковровими бомбардуваннями збудували підземний завод з виробництва балістичних ракет Фау-2 у Нордхаузені, а ми все ніяк не можемо... поганому танцюристи як відомо "яйця заважають"
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27.08.2023 10:39 Ответить
от прям під ковровими бомбардуваннями збудували?
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27.08.2023 13:55 Ответить
Нордхаузен побудований ціною життів і безкоштовної праці десятків тисяч полонених. Маєш зараз такий ресурс? І не потрібно казати про новітні технології з вилучення підземного грунту, бо мабуть сотні шахтарів спускаються у шахти, щоб керувати ******** обладнанням.
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27.08.2023 21:09 Ответить
Так треба, як нIмцI, полонених ворогIв- кацапIв заставить «лупати сю скалу" i будувати пIдземнi заводи для захисту вiд кацапських бомбардувань, а не годувати марноту сволоту
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28.08.2023 06:03 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь
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27.08.2023 10:48 Ответить
Якщо КР опромінюється радаром, і радар приймає відбитий сигнал, який після обробки відображається/сприймається, як ціль, то чи не може спеціальне обладнання рашистів, яке вмонтовано у частину КР замість бойової частини, записувати семпли відбитих сигналів і перевипромінювати ці семпли у напрямку наших радарів ППО для створення віртуальних хибних цілей, а також їх незвичних "маневрів"? Бажано знайти та дослідити уламки КР без б/ч.
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27.08.2023 13:54 Ответить
ти в школі вчився, в той час коли фізику проходили? знаєш яка мощность випромінювача повинна буті у ракети? і ще шоб у всі сторони одночасно розсилав твої семпли! Микола, сідай, двійка!
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27.08.2023 13:58 Ответить
І яка, Поліграфе Поліграфовичу, потужність випромінювання повинна бути в передавача семплів на борту КР для імітації ВІДБИТОЇ ЕПР (Radar Cross-Section, RCS) ракети потужності сигналу для створення сигналу віртуальної хибної цілі?
Для роботи в службі очистки під вашим технічним керівництвом я дійсно не готовий
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27.08.2023 14:14 Ответить
Київ прикрили
а інші міста ? А нехай і…шать….!!!
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27.08.2023 16:35 Ответить
 
 