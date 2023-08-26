В оккупированном Мариуполе сработала ПВО, - Андрющенко

26 августа в оккупированном Мариуполе сработала российская противовоздушная оборона.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що росіяни збільшили свої війська в Маріуполі ще на 5 тис., а їхня техніка рухається в бік Бердянська.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе сработала ПВО оккупантов с направления Сартана в направлении Волноваха. Начало субботы уже интересное", - написал он.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что россияне увеличили свои войска в Мариуполе еще на 5 тыс., а их техника двигается в сторону Бердянска.

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