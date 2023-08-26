В окупованому Маріуполі спрацювала ППО, - Андрющенко

26 серпня в окупованому Маріуполі спрацювала російська протиповітряна оборона.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі спрацювало ППО окупантів з напряму Сартана в напрям Волноваха. Початок суботи вже цікавий", - написав він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що росіяни збільшили свої війська в Маріуполі ще на 5 тис., а їхня техніка рухається в бік Бердянська.

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