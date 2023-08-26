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В окупованому Маріуполі спрацювала ППО, - Андрющенко

маріуполь

26 серпня в окупованому Маріуполі спрацювала російська протиповітряна оборона.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі спрацювало ППО окупантів з напряму Сартана в напрям Волноваха. Початок суботи вже цікавий", - написав він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що росіяни збільшили свої війська в Маріуполі ще на 5 тис., а їхня техніка рухається в бік Бердянська.

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Автор: 

Маріуполь (3224) ППО (3153) Андрющенко Петро (692)


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Мабуть Андрющенко хотів написати, що з району Сартани, або з Сартани, в напрямі на Волноваху.
Бо "з напряму Сартана", це 360 градусів навколо неї.
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26.08.2023 10:30 Відповісти
 
 