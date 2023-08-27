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Кировоградщина (552) крылатые ракеты (711) ПВО (1468)

Ночью враг атаковал Кировоградскую область, работала ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Жители Кропивницкого района Кировоградщины слышали мощные взрывы, работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российский агрессор нанес очередной ракетный удар по нашим мирным городам и селам. В Кропивницком районе сработало ПВО. Обошлось без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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27.08.2023 09:33 Ответить
 
 