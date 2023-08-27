Ночью враг атаковал Кировоградскую область, работала ПВО

Жители Кропивницкого района Кировоградщины слышали мощные взрывы, работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российский агрессор нанес очередной ракетный удар по нашим мирным городам и селам. В Кропивницком районе сработало ПВО. Обошлось без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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