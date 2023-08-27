В Черкасской области ночью работала ПВО, сбиты две вражеские цели
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Ночью в Черкасской области фиксировали пролет российских ракет. Работало ПВО.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя пролет российских ракет над территорией.
В области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели", - говорится в сообщении.
Табурец отметил, что информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала. Продолжается проверка.
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