В Черкасской области ночью работала ПВО, сбиты две вражеские цели

Ночью в Черкасской области фиксировали пролет российских ракет. Работало ПВО.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя пролет российских ракет над территорией.

В области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели", - говорится в сообщении.

Табурец отметил, что информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала. Продолжается проверка.

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