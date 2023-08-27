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В Черкасской области ночью работала ПВО, сбиты две вражеские цели

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Ночью в Черкасской области фиксировали пролет российских ракет. Работало ПВО.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя пролет российских ракет над территорией.

В области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели", - говорится в сообщении.

Табурец отметил, что информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала. Продолжается проверка.

Читайте: Во время ночных обстрелов РФ выискивала маршруты для будущих атак, - Силы обороны юга
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Хм то це з тих чотирьох збитих, чи це залишок після того як з вісьми збили чотири? Бо писали що чотири хибні цілі.
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27.08.2023 09:28 Ответить
Меньше знають москалі, спокійно Україні!
Слава Україні!
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27.08.2023 09:32 Ответить
Героям слава !!
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27.08.2023 09:39 Ответить
 
 