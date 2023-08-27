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Силы ПВО ночью уничтожили два "шахеда" в Запорожской области. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 27 августа в Запорожской области силы ПВО уничтожили два БПЛА врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"В конце суток 26 августа в Запорожской области уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed" подразделением воздушного командования "Схід", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО ночью уничтожили два шахеда в Запорожской области 01
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Інфографіка це круто ! 😕
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27.08.2023 10:42 Ответить
це ж не Київ
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27.08.2023 10:55 Ответить
 
 