Силы ПВО ночью уничтожили два "шахеда" в Запорожской области. ИНФОГРАФИКА

Ночью 27 августа в Запорожской области силы ПВО уничтожили два БПЛА врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"В конце суток 26 августа в Запорожской области уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed" подразделением воздушного командования "Схід", - говорится в сообщении.

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