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Силы ПВО ночью уничтожили два "шахеда" в Запорожской области. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 27 августа в Запорожской области силы ПВО уничтожили два БПЛА врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Украины.
"В конце суток 26 августа в Запорожской области уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed" подразделением воздушного командования "Схід", - говорится в сообщении.
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Алекс Мышкевич
показать весь комментарий27.08.2023 10:42 Ответить Мне нравится 0
Bob Fayn
показать весь комментарий27.08.2023 10:55 Ответить Мне нравится 0
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