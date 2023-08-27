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Силы ПВО ночью уничтожили 4 крылатые ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 27 августа 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало.

Читайте: Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами, по всей территории была объявлена воздушная тревога.

Силы ПВО ночью уничтожили 4 крылатые ракеты, - Воздушные силы 01
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Накопичують запаси на зиму, напевне з жовтня будуть пускт десятками як і раніше
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27.08.2023 09:08 Ответить
Скоріше за все буде залежати від погоди. Коли морози вдарять тоді, напевно, масово і почнуть обстрілювати енергоструктуру.
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27.08.2023 09:24 Ответить
Чотири з восьми ракет були з імітаторами брйових частин. Тобто літаючими муляжами, мета яких - виявити розташування нашої ППО. Перед цим "тренувалися" МіГ-31, змушуючи сили ППО очікувати пуски "Кинжалів". Отже, наступної ночі слід очікувати чергового ракетного удару, з більшою кількістю вже справжніх ракет, а не муляжів
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27.08.2023 09:12 Ответить
Дякую за посилання на ці відео про пілота, що боронить наше небо! Переглянув із задоволенням
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27.08.2023 09:58 Ответить
якщо цікаво - інтерв'ю з "Джусом"
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27.08.2023 10:23 Ответить
Енгельс... Що сказати, "паслєдний аплот вєри праваславнай". А так то , щож, ганяти стратег пепелаци на зліт-посадки є дуже раціональним заняттям, таке цинічне враження , що то Остін московитам накази віддає...чи Сі.
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27.08.2023 09:20 Ответить
 
 