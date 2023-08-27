Силы ПВО ночью уничтожили 4 крылатые ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью 27 августа 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало.

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