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На Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили более 100 тысяч военных, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Российские захватчики увеличили группировку войск на Лимано-Купьянском направлении и повысили количество атак и обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"На Лимано-Купянском направлении противник значительно повысил количество своих обстрелов, например, по состоянию на 26 августа он совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов... В общем, если смотреть на все направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих", - рассказал Евлаш.

Он отметил, что на Купянском направлении находится 45 тысяч, а на Лиманском – 48 тысяч оккупационных войск.

Читайте: ВСУ приближаются к очередной линии обороны россиян на юге, - ISW
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110тис.це купа мішків (Краще братська могила,в їх випадку -скотська,стане поховання ескаватором та бульдозером .
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27.08.2023 10:49 Ответить
Писали шо там ше 900 танків -- дохера в них ше заліза
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27.08.2023 10:55 Ответить
всього дохєра...оні єщо нє начіналі
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27.08.2023 11:01 Ответить
Касетні ********** в поміч.
І пора уже три лінії оборони будувати, бо за 9 місяців позиційних боїв цього так і не зробили.
На авдіївському напрямку це зробили і у кацапів майже немає просування, а тільки втрати.
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27.08.2023 11:09 Ответить
Взагалі про ці 100 тис. орків усі ЗМІ писали ще в червні-липні.
Нічого нового.
Є 4-5 основні напрямки українсько-мокшанського фронту.
Угрупування кацапів на ториторії України - 400-450 тис. орків.
То і виходить, що на кожний напрямок приходиться 80-100 тис. орків.

У чому цінність цієї інформації?
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27.08.2023 11:21 Ответить
Без касет будет прорив.
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27.08.2023 11:25 Ответить
Не будуємо лінії оборони. Ну що ж будемо вішати лапшу про те що орків овєрдохя
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27.08.2023 11:30 Ответить
І ще довбані Валуйки,на півдні сухопутний коридор головна ціль,а тут коридор з цього хаба.
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27.08.2023 12:48 Ответить
 
 