РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14514 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 818 31
война (46523) боевые действия (1952) ISW (442)

ВСУ приближаются к очередной линии обороны россиян на юге, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию оборонных позиций российских оккупантов.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время ВСУ одолевают участки, имеющие относительно более плотный массив противотанковых рвов, заграждений и минных полей, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). На их содержание россияне потратили значительное количество личного состава, техники и сил.

"Однако масштабы минных полей в следующей линии обороны могут быть менее заминированы, чтобы дать находящимся севернее этих позиций войскам РФ возможность отступить", - отметили аналитики.

Также в ISW добавили, что каждая российская оборонная позиция имеет передовые и тыловые районы. Позиции окупантов не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы личным составом.

Также читайте: В районе Работино армия РФ сражается без ротаций и подкреплений, - ISW
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Одним реченям -- ніякі арміі не долали такі величезні мінні поля
показать весь комментарий
27.08.2023 08:01
+11
Не все одразу - спочатку мясо, мясо і знову мясо, резерви рашистів за резервами, а вже потім лінії оборони. Мясорубка працює добре, касетні снаряди чудово роблять свою справу, тому все ще попереду.
показать весь комментарий
27.08.2023 08:00
+11
Треба додати, за всю історію світових воєн.
показать весь комментарий
27.08.2023 08:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коментар абсолютно відірваний від реальності. З тої сфери, що "коли собаці немає чого робить - він ..... лиже. Лижи далі.
показать весь комментарий
27.08.2023 09:51 Ответить
Хто веде війська в бій? Гівнокомандувач
показать весь комментарий
27.08.2023 09:58 Ответить
7 коментарів вище Вашого у мене позначені хрестиком --- як спам.

Певно смердючі рашен боти там лютують?

показать весь комментарий
27.08.2023 11:42 Ответить
Не все одразу - спочатку мясо, мясо і знову мясо, резерви рашистів за резервами, а вже потім лінії оборони. Мясорубка працює добре, касетні снаряди чудово роблять свою справу, тому все ще попереду.
показать весь комментарий
27.08.2023 08:00 Ответить
це і є лінії оборони з полузакопаного мʼяса
показать весь комментарий
27.08.2023 08:46 Ответить
Тільки резерви, які рашисти підвозять не одразу полузакопані
показать весь комментарий
27.08.2023 09:17 Ответить
Не знаю як у вас працює мясорубка, а у зведеннях генштабу як були до касетних *********** втрати ворога 500 за день так і залишаються і тепер. Якби стало 1500 то це заслуговувало б уваги. Єдина користь від касетних *********** - що їх є в наявності у партнерів багато, а звичайні вичерпались і не можуть швидко збільшити виробництво. Тому касетні і дали.
показать весь комментарий
27.08.2023 09:30 Ответить
500 на день були під час Бахмутської мясорбки, коли рашисти завалювати смертниками. А на початку контрнаступу вони були меншими. А ось після отримання касетних снарядів мясорбка знову набрала оберти і рашисти дохнуть не менше, ніж тоді, коли їх забивали кувадлами і вони відчаяно йшли самі на вірну смерть
показать весь комментарий
27.08.2023 09:53 Ответить
Ви абсолютно праві! Середньодобові втрати ворога від ЗСУ на лінії фронту становлять приблизно 500 осіб! І ця цифра є практично незмінною протягом усього періоду з моменту широкомасштабного вторгнення! Дійсно, аби викорисчтання касетних *********** мало підвищену ефективнісь враження рашистських загарбників - ця цифра мала б становити значно більшу величину!
показать весь комментарий
27.08.2023 11:28 Ответить
Злізь з дивана і почухай спину!
Ехххсперт!

1. Ти чомусь не говориш про кількість знищеної ворожої арти і логістичного транспорту -- а вони суттєво зросли.

2. Рашен м'ясо сидить поки що в обороні в глибоких окопах, тут касети просто фізично не можуть суттєво збільшити втрати.
От коли орки побіжать, а їм будуть в спину насипати касетами -- твоєму зрадофільському здивуванню не буде меж.

3. Витрати ***********. Чомусь ти сором'язливо обходиш цю тему.
На практиці (на відео) раніше ворожу батарею розбивали 5-10 вистрілів (воронки від вибухів). Касет достатньо 2.

Почухав?
Можеш тепер залазити на диван і знов зpagoũo6umu.
показать весь комментарий
27.08.2023 11:51 Ответить
Прошу заметить, шо это в наступлении, а не в обороне, как было под Бахмутом.
показать весь комментарий
27.08.2023 11:54 Ответить
Ти мабуть той самий поц, який щось подібне постійно писав про Бахмут. Бахмуту нема, але ти свою справу вже продовжив під новим ніком.
показать весь комментарий
27.08.2023 13:18 Ответить
Зайди у будь-яку статтю про Бахмут на Цензорі з самого початку весняного наступу і переконайся, що я там відписався у кожній темі і саме під цим ніком
показать весь комментарий
27.08.2023 14:12 Ответить
Одним реченям -- ніякі арміі не долали такі величезні мінні поля
показать весь комментарий
27.08.2023 08:01 Ответить
Треба додати, за всю історію світових воєн.
показать весь комментарий
27.08.2023 08:13 Ответить
А что это за цитата такая? Откуда она? Какой источник? Если можно, предоставьте ссылочку.
показать весь комментарий
27.08.2023 10:07 Ответить
С источником я уже разобрался - vs.ru
Гнида ты кацапская! Но, что характерно - на эту минуту, эта гнида получила четыре лайка от местных "патриотов". Позорище!!! Одумайтесь, на чью мельницу воду льёте! Или деньги не пахнут, а, боты дешёвые?
показать весь комментарий
27.08.2023 10:19 Ответить
В Казачьей Бухте горит база морпехов рф!
показать весь комментарий
27.08.2023 08:26 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2023 08:26 Ответить
Український контрнаступ насправді все ще перебуває на ранній стадії і, ймовірно, триватиме ще щонайменше чотири місяці, пише колишній глава ЦРУ Девід Петреус у колонці для The Washington Post. За його словами, українські сили просуваються на двох ключових фронтах у Запорізькій області і відбили більшу частину території навколо Бахмута, продовжуючи розтягувати російські оборонні атаки на майже 1000-кілометровій лінії фронту.

«Простіше кажучи, Україна тисне на свого супротивника до тих пір, поки щось не зламається, після чого він використовує свої резерви і завдає удару», - пише Петреус, закликаючи не недооцінювати російську оборону, а й не «заламувати руки» через відсутність швидких результатів.

DW
показать весь комментарий
27.08.2023 08:33 Ответить
 
 