ВСУ приближаются к очередной линии обороны россиян на юге, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию оборонных позиций российских оккупантов.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
В настоящее время ВСУ одолевают участки, имеющие относительно более плотный массив противотанковых рвов, заграждений и минных полей, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). На их содержание россияне потратили значительное количество личного состава, техники и сил.
"Однако масштабы минных полей в следующей линии обороны могут быть менее заминированы, чтобы дать находящимся севернее этих позиций войскам РФ возможность отступить", - отметили аналитики.
Также в ISW добавили, что каждая российская оборонная позиция имеет передовые и тыловые районы. Позиции окупантов не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы личным составом.
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Певно смердючі рашен боти там лютують?
Ехххсперт!
1. Ти чомусь не говориш про кількість знищеної ворожої арти і логістичного транспорту -- а вони суттєво зросли.
2. Рашен м'ясо сидить поки що в обороні в глибоких окопах, тут касети просто фізично не можуть суттєво збільшити втрати.
От коли орки побіжать, а їм будуть в спину насипати касетами -- твоєму зрадофільському здивуванню не буде меж.
3. Витрати ***********. Чомусь ти сором'язливо обходиш цю тему.
На практиці (на відео) раніше ворожу батарею розбивали 5-10 вистрілів (воронки від вибухів). Касет достатньо 2.
Почухав?
Можеш тепер залазити на диван і знов зpagoũo6umu.
Гнида ты кацапская! Но, что характерно - на эту минуту, эта гнида получила четыре лайка от местных "патриотов". Позорище!!! Одумайтесь, на чью мельницу воду льёте! Или деньги не пахнут, а, боты дешёвые?
«Простіше кажучи, Україна тисне на свого супротивника до тих пір, поки щось не зламається, після чого він використовує свої резерви і завдає удару», - пише Петреус, закликаючи не недооцінювати російську оборону, а й не «заламувати руки» через відсутність швидких результатів.
DW