В районе Работино армия РФ сражается без ротаций и подкреплений, - ISW

В пятницу, 25 августа, украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед. В свою очередь, российские "военкоры" бьют тревогу, ведь оккупанты в этом районе воюют без подкреплений и ротации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что успехи ВСУ в районе Работино подтверждает украинский Генштаб. Известно, что Силы обороны Украины "достигли неопределенных успехов" на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Отмечается, что один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность тем, что многие российские военнослужащие, воюющие под Работино, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.

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Это утверждение подтверждает оценку аналитиков, что воюющие на западе Запорожской области российские войска обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.