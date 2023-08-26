В районе Работино армия РФ сражается без ротаций и подкреплений, - ISW
В пятницу, 25 августа, украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед. В свою очередь, российские "военкоры" бьют тревогу, ведь оккупанты в этом районе воюют без подкреплений и ротации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что успехи ВСУ в районе Работино подтверждает украинский Генштаб. Известно, что Силы обороны Украины "достигли неопределенных успехов" на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).
Отмечается, что один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность тем, что многие российские военнослужащие, воюющие под Работино, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.
Это утверждение подтверждает оценку аналитиков, что воюющие на западе Запорожской области российские войска обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.
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Спочатку вЯликокацапи утилізували зеків (туберкульозників, ВІЧ інфікованих) та всілякий непотріб, а тепер взялися за іншу категорію сміття - ЛуганДонів.
Все по плану.
Она сосала хер
Вместе они были
Элита ДНР
.из Беларуси.
зачем оркам ротация? они просто пушечное мясо. расходный материал
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Историческим предшественником является Бригада (первоначально, батальон) «Восток» - вооружённое формирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики , участвовавшее в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) войне на востоке Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-3 [3] .
Бывший командир бригады «Восток» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Ходаковский ,