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Новости Война
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В районе Работино армия РФ сражается без ротаций и подкреплений, - ISW

окупанти

В пятницу, 25 августа, украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед. В свою очередь, российские "военкоры" бьют тревогу, ведь оккупанты в этом районе воюют без подкреплений и ротации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что успехи ВСУ в районе Работино подтверждает украинский Генштаб. Известно, что Силы обороны Украины "достигли неопределенных успехов" на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Отмечается, что один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность тем, что многие российские военнослужащие, воюющие под Работино, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.

Читайте: Похоже, украинцы прорвали первую линию обороны РФ на юге, - СNN

Это утверждение подтверждает оценку аналитиков, что воюющие на западе Запорожской области российские войска обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.

Автор: 

армия РФ (19087) Запорожская область (3052) ISW (493) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+5
Пропагандони "б'ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації". Накуя їм ротація і підкріплення. Хробаки болота не бояться. Не хай пірнають в землю, навічно.
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26.08.2023 07:45
+3
Ну правильно...
Спочатку вЯликокацапи утилізували зеків (туберкульозників, ВІЧ інфікованих) та всілякий непотріб, а тепер взялися за іншу категорію сміття - ЛуганДонів.
Все по плану.
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26.08.2023 08:12
+3
Это бичье из подоворотни,схерали кто-то будет им инсценировать смерть со всеми лже похоронами.Што бы што?Э
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26.08.2023 09:15
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Пропагандони "б'ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації". Накуя їм ротація і підкріплення. Хробаки болота не бояться. Не хай пірнають в землю, навічно.
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26.08.2023 07:45 Ответить
Давите этих русских недоделков. У них
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26.08.2023 07:49 Ответить
Как они три месяца обороняются без подкреплений и ротаций. Там вроде основная сила батальон "Восток" Ходаковского.
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26.08.2023 07:51 Ответить
атальон? там две общевойсковых армии )))
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26.08.2023 08:09 Ответить
Батальйон*
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26.08.2023 08:10 Ответить
Це походу росіянська ципсятіна намагається створити вигляд, що там весь Південь таи утримують усього "28 понфіловців".
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26.08.2023 11:23 Ответить
Ну правильно...
Спочатку вЯликокацапи утилізували зеків (туберкульозників, ВІЧ інфікованих) та всілякий непотріб, а тепер взялися за іншу категорію сміття - ЛуганДонів.
Все по плану.
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26.08.2023 08:12 Ответить
ВІЛ інфікованих.
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26.08.2023 09:08 Ответить
Меня одного удивляет почему этого гнойного не завалили до сих пор с 2014 ? Всех Гиви моторол с Захарченками в навоз закопали а этот хоть бы хны....единственное обьяснение шо он чем то полезен СБУ.
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26.08.2023 08:52 Ответить
Были бы живы уже бы на этой войне появились....зачем им другую биографию писать и прятать,это мелкий расходный материал а не элитные офицеры ГРУ.....Пригожин сам рассказывал как они вал или одним за одним командиров лугандона.
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26.08.2023 09:08 Ответить
Это бичье из подоворотни,схерали кто-то будет им инсценировать смерть со всеми лже похоронами.Што бы што?Э
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26.08.2023 09:15 Ответить
Все эти долбики были под постоянным наблюдением и прослцшкой спецслужб Раиси,если бы оно могло исчезнуть то только по согласию с ФСБ....вот я и спрашиваю нафига ФСБ вкладывается в этот цирк для бича из подворотни который ничего из себя не представляет.Кем там Гиви работал до войны,мойщиком на заправке?Ценный кадр.
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26.08.2023 09:29 Ответить
Он мыл машины
Она сосала хер
Вместе они были
Элита ДНР
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26.08.2023 10:30 Ответить
Давите эту фашистскую гадину

.из Беларуси.
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26.08.2023 08:02 Ответить
Як співала одна російська група "...поплачь по нем, пока он живой..."
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26.08.2023 08:09 Ответить
Ще для повного щастя кацаплячих гуртів та їхніх пісень не вистачало.
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26.08.2023 09:09 Ответить
Аналітики без роботи сидіти не будуть -- любу тему з пальця висосуть
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26.08.2023 08:21 Ответить
Ви - типова жертва ефекту Данінга-Крюгера, яка не розуміє, що таке системний аналіз.
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26.08.2023 11:06 Ответить
Раніше казали: є три види брехні - брехня, нагла брехня і статистика, а зараз аналітика)))
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26.08.2023 09:20 Ответить


зачем оркам ротация? они просто пушечное мясо. расходный материал
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26.08.2023 10:13 Ответить
Судя по его роже, он сильно удивился, причем очень давно... при рождении...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26.08.2023 11:00 Ответить
До чого тут він? На півдні бійці ЗСУ перемалують дві загальновійськові армії ВС РФ - 58у та 35у.
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26.08.2023 11:09 Ответить
Его бригада тоже там, под Роботино, вот к чему.
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26.08.2023 11:14 Ответить
в нього немає ніякої бригади, він там капля в морі двох російських загальновійськових армій. ви у цього клоуна в піар відділі працюєте?
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26.08.2023 11:19 Ответить
Слышь, экспёрд, по-твоему две армии численностью под 70 тыс, толкутся под Роботино, они расположены по всему югу Украины и держат весь южный фронт.
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26.08.2023 12:59 Ответить
Сейчас нет, его назначил х-ло своим указом заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
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26.08.2023 13:02 Ответить
114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада - тактическое формирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Сухопутных войск Российской Федерации , ранее 11-й отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Народной милиции самопровозглашённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2] .

Историческим предшественником является Бригада (первоначально, батальон) «Восток» - вооружённое формирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики , участвовавшее в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) войне на востоке Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-3 [3] .

Бывший командир бригады «Восток» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Ходаковский ,
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26.08.2023 13:05 Ответить
Вместо ротации ВСУ им делаю вротацию
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26.08.2023 15:09 Ответить
 
 