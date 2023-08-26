УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13965 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 933 33

У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень, - ISW

окупанти

У п’ятницю, 25 серпня, українські війська продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед. Натомість, російські "воєнкори" б’ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що успіхи ЗСУ в районі Роботиного підтверджує український Генштаб. Відомо, що Сили оборони України "досягли невизначених успіхів" на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Зазначається, що один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схоже, українці прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, - СNN

Це твердження підтверджує оцінку аналітиків, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.

Автор: 

армія рф (17236) Запорізька область (3574) ISW (653) контрнаступ на Півдні (345)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Пропагандони "б'ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації". Накуя їм ротація і підкріплення. Хробаки болота не бояться. Не хай пірнають в землю, навічно.
показати весь коментар
26.08.2023 07:45
+3
Ну правильно...
Спочатку вЯликокацапи утилізували зеків (туберкульозників, ВІЧ інфікованих) та всілякий непотріб, а тепер взялися за іншу категорію сміття - ЛуганДонів.
Все по плану.
показати весь коментар
26.08.2023 08:12
+3
Это бичье из подоворотни,схерали кто-то будет им инсценировать смерть со всеми лже похоронами.Што бы што?Э
показати весь коментар
26.08.2023 09:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пропагандони "б'ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації". Накуя їм ротація і підкріплення. Хробаки болота не бояться. Не хай пірнають в землю, навічно.
показати весь коментар
26.08.2023 07:45 Відповісти
Давите этих русских недоделков. У них
показати весь коментар
26.08.2023 07:49 Відповісти
Как они три месяца обороняются без подкреплений и ротаций. Там вроде основная сила батальон "Восток" Ходаковского.
показати весь коментар
26.08.2023 07:51 Відповісти
атальон? там две общевойсковых армии )))
показати весь коментар
26.08.2023 08:09 Відповісти
Батальйон*
показати весь коментар
26.08.2023 08:10 Відповісти
Це походу росіянська ципсятіна намагається створити вигляд, що там весь Південь таи утримують усього "28 понфіловців".
показати весь коментар
26.08.2023 11:23 Відповісти
Ну правильно...
Спочатку вЯликокацапи утилізували зеків (туберкульозників, ВІЧ інфікованих) та всілякий непотріб, а тепер взялися за іншу категорію сміття - ЛуганДонів.
Все по плану.
показати весь коментар
26.08.2023 08:12 Відповісти
ВІЛ інфікованих.
показати весь коментар
26.08.2023 09:08 Відповісти
Меня одного удивляет почему этого гнойного не завалили до сих пор с 2014 ? Всех Гиви моторол с Захарченками в навоз закопали а этот хоть бы хны....единственное обьяснение шо он чем то полезен СБУ.
показати весь коментар
26.08.2023 08:52 Відповісти
Были бы живы уже бы на этой войне появились....зачем им другую биографию писать и прятать,это мелкий расходный материал а не элитные офицеры ГРУ.....Пригожин сам рассказывал как они вал или одним за одним командиров лугандона.
показати весь коментар
26.08.2023 09:08 Відповісти
Это бичье из подоворотни,схерали кто-то будет им инсценировать смерть со всеми лже похоронами.Што бы што?Э
показати весь коментар
26.08.2023 09:15 Відповісти
Все эти долбики были под постоянным наблюдением и прослцшкой спецслужб Раиси,если бы оно могло исчезнуть то только по согласию с ФСБ....вот я и спрашиваю нафига ФСБ вкладывается в этот цирк для бича из подворотни который ничего из себя не представляет.Кем там Гиви работал до войны,мойщиком на заправке?Ценный кадр.
показати весь коментар
26.08.2023 09:29 Відповісти
Он мыл машины
Она сосала хер
Вместе они были
Элита ДНР
показати весь коментар
26.08.2023 10:30 Відповісти
Давите эту фашистскую гадину

.из Беларуси.
показати весь коментар
26.08.2023 08:02 Відповісти
Як співала одна російська група "...поплачь по нем, пока он живой..."
показати весь коментар
26.08.2023 08:09 Відповісти
Ще для повного щастя кацаплячих гуртів та їхніх пісень не вистачало.
показати весь коментар
26.08.2023 09:09 Відповісти
Аналітики без роботи сидіти не будуть -- любу тему з пальця висосуть
показати весь коментар
26.08.2023 08:21 Відповісти
Ви - типова жертва ефекту Данінга-Крюгера, яка не розуміє, що таке системний аналіз.
показати весь коментар
26.08.2023 11:06 Відповісти
Раніше казали: є три види брехні - брехня, нагла брехня і статистика, а зараз аналітика)))
показати весь коментар
26.08.2023 09:20 Відповісти


зачем оркам ротация? они просто пушечное мясо. расходный материал
показати весь коментар
26.08.2023 10:13 Відповісти
Судя по его роже, он сильно удивился, причем очень давно... при рождении...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
26.08.2023 11:00 Відповісти
До чого тут він? На півдні бійці ЗСУ перемалують дві загальновійськові армії ВС РФ - 58у та 35у.
показати весь коментар
26.08.2023 11:09 Відповісти
Его бригада тоже там, под Роботино, вот к чему.
показати весь коментар
26.08.2023 11:14 Відповісти
в нього немає ніякої бригади, він там капля в морі двох російських загальновійськових армій. ви у цього клоуна в піар відділі працюєте?
показати весь коментар
26.08.2023 11:19 Відповісти
Слышь, экспёрд, по-твоему две армии численностью под 70 тыс, толкутся под Роботино, они расположены по всему югу Украины и держат весь южный фронт.
показати весь коментар
26.08.2023 12:59 Відповісти
Сейчас нет, его назначил х-ло своим указом заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
показати весь коментар
26.08.2023 13:02 Відповісти
114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада - тактическое формирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Сухопутных войск Российской Федерации , ранее 11-й отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Народной милиции самопровозглашённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2] .

Историческим предшественником является Бригада (первоначально, батальон) «Восток» - вооружённое формирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики , участвовавшее в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) войне на востоке Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-3 [3] .

Бывший командир бригады «Восток» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Ходаковский ,
показати весь коментар
26.08.2023 13:05 Відповісти
Вместо ротации ВСУ им делаю вротацию
показати весь коментар
26.08.2023 15:09 Відповісти
 
 