У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень, - ISW
У п’ятницю, 25 серпня, українські війська продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед. Натомість, російські "воєнкори" б’ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зауважують, що успіхи ЗСУ в районі Роботиного підтверджує український Генштаб. Відомо, що Сили оборони України "досягли невизначених успіхів" на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).
Зазначається, що один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.
Це твердження підтверджує оцінку аналітиків, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.
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Спочатку вЯликокацапи утилізували зеків (туберкульозників, ВІЧ інфікованих) та всілякий непотріб, а тепер взялися за іншу категорію сміття - ЛуганДонів.
Все по плану.
Она сосала хер
Вместе они были
Элита ДНР
.из Беларуси.
зачем оркам ротация? они просто пушечное мясо. расходный материал
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Историческим предшественником является Бригада (первоначально, батальон) «Восток» - вооружённое формирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики , участвовавшее в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) войне на востоке Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-3 [3] .
Бывший командир бригады «Восток» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Ходаковский ,