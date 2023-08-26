У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень, - ISW

У п’ятницю, 25 серпня, українські війська продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед. Натомість, російські "воєнкори" б’ють на сполох, адже окупанти у цьому районі воюють без підкріплень і ротації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що успіхи ЗСУ в районі Роботиного підтверджує український Генштаб. Відомо, що Сили оборони України "досягли невизначених успіхів" на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Зазначається, що один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.

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Це твердження підтверджує оцінку аналітиків, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.