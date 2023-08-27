Россияне сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки

Российские захватчики продолжают наносить авиаудары по Херсонщине

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информиует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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