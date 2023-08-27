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Россияне сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики продолжают наносить авиаудары по Херсонщине
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информиует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
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