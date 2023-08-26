На Херсонщине ВСУ уничтожили вражескую пушку "Гиацинт". ВИДЕО

На временно оккупированной Херсонщине украинские военные уничтожили мощную крупнокалиберную вражескую пушку "Гиацинт".

Об этом сообщили в телеграм-канале Сил обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Полевые работы наших реактивников: бавовна цветет, гиацинты увядают!" - написали наши защитники.

Смотрите также: Украинские артиллеристы из HIMARS ударили в российскую гаубицу "Мста-С" на Запорожье. ВИДЕО