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На Херсонщине ВСУ уничтожили вражескую пушку "Гиацинт". ВИДЕО

На временно оккупированной Херсонщине украинские военные уничтожили мощную крупнокалиберную вражескую пушку "Гиацинт".

Об этом сообщили в телеграм-канале Сил обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Полевые работы наших реактивников: бавовна цветет, гиацинты увядают!" - написали наши защитники.

Смотрите также: Украинские артиллеристы из HIMARS ударили в российскую гаубицу "Мста-С" на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+10
Тому що знають -від прильоту БПЛА, до прильоту хаймера справа 3-5 хвилини
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26.08.2023 13:26
+4
Чудова робота !
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26.08.2023 13:09
+4
Доведеться ще раз гепнути...
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26.08.2023 13:10
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Бахнуло, а вона стоїть ціла.
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26.08.2023 13:06 Ответить
Це гаубиця, не сау - без снарядів це лише залізяка і там нічому горіти
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26.08.2023 13:10 Ответить
Навіть не перекинулась.
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26.08.2023 13:12 Ответить
Так їх важко саме знищити, щоб знищити гаубицю треба прямо в неї попасти. Попадання поруч - це тимчасове виведення з ладу. Поміняють «навісне» якщо пошкодженеі знову в строю.
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26.08.2023 13:41 Ответить
У вологих кацапських мріях вона ціла 😉
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26.08.2023 13:12 Ответить
Мабуть вони так і думають.
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26.08.2023 13:13 Ответить
В попередніх 4-х коментах саме про це.
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26.08.2023 13:58 Ответить
кульки вольфрама.....там решето.
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26.08.2023 21:39 Ответить
Вибухова хвиля мала перекинути гармату.
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26.08.2023 21:44 Ответить
Чому?Не обовязково...там видно воздушний подрив.Погано шо кацапня заникалась....а так норм.
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26.08.2023 21:48 Ответить
Чому пі.дари завчасно здриснули?((
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26.08.2023 13:08 Ответить
Тому що знають -від прильоту БПЛА, до прильоту хаймера справа 3-5 хвилини
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26.08.2023 13:26 Ответить
Швидше за все помітили наш БПЛА.
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26.08.2023 13:59 Ответить
Чудова робота !
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26.08.2023 13:09 Ответить
Доведеться ще раз гепнути...
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26.08.2023 13:10 Ответить
 
 