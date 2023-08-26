На Херсонщине ВСУ уничтожили вражескую пушку "Гиацинт". ВИДЕО
На временно оккупированной Херсонщине украинские военные уничтожили мощную крупнокалиберную вражескую пушку "Гиацинт".
Об этом сообщили в телеграм-канале Сил обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"Полевые работы наших реактивников: бавовна цветет, гиацинты увядают!" - написали наши защитники.
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