На Херсонщині бійці ЗСУ знищили ворожу гармату "Гіацинт". ВIДЕО
На тимчасово окупованій Херсонщині українські військові знищили потужну великокаліберну ворожу гармату "Гіацинт".
Про це повідомили у телеграм-каналі Сил оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"Польові роботи наших реактивників: бавовна квітне, гіацинти в’януть!", - написали наші оборонці.
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