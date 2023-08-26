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На Херсонщині бійці ЗСУ знищили ворожу гармату "Гіацинт". ВIДЕО

На тимчасово окупованій Херсонщині українські військові знищили потужну великокаліберну ворожу гармату "Гіацинт".

Про це повідомили у телеграм-каналі Сил оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Польові роботи наших реактивників: бавовна квітне, гіацинти в’януть!", - написали наші оборонці.

Дивіться: Українські артилеристи з HIMARS поцілили в російську гаубицю "Мста-С" на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+10
Тому що знають -від прильоту БПЛА, до прильоту хаймера справа 3-5 хвилини
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26.08.2023 13:26
+4
Чудова робота !
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26.08.2023 13:09
+4
Доведеться ще раз гепнути...
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26.08.2023 13:10
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Бахнуло, а вона стоїть ціла.
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26.08.2023 13:06 Відповісти
Це гаубиця, не сау - без снарядів це лише залізяка і там нічому горіти
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26.08.2023 13:10 Відповісти
Навіть не перекинулась.
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26.08.2023 13:12 Відповісти
Так їх важко саме знищити, щоб знищити гаубицю треба прямо в неї попасти. Попадання поруч - це тимчасове виведення з ладу. Поміняють «навісне» якщо пошкодженеі знову в строю.
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26.08.2023 13:41 Відповісти
У вологих кацапських мріях вона ціла 😉
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26.08.2023 13:12 Відповісти
Мабуть вони так і думають.
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26.08.2023 13:13 Відповісти
В попередніх 4-х коментах саме про це.
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26.08.2023 13:58 Відповісти
кульки вольфрама.....там решето.
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26.08.2023 21:39 Відповісти
Вибухова хвиля мала перекинути гармату.
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26.08.2023 21:44 Відповісти
Чому?Не обовязково...там видно воздушний подрив.Погано шо кацапня заникалась....а так норм.
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26.08.2023 21:48 Відповісти
Чому пі.дари завчасно здриснули?((
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26.08.2023 13:08 Відповісти
Тому що знають -від прильоту БПЛА, до прильоту хаймера справа 3-5 хвилини
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26.08.2023 13:26 Відповісти
Швидше за все помітили наш БПЛА.
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26.08.2023 13:59 Відповісти
Чудова робота !
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26.08.2023 13:09 Відповісти
Доведеться ще раз гепнути...
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26.08.2023 13:10 Відповісти
 
 