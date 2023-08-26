На Херсонщині бійці ЗСУ знищили ворожу гармату "Гіацинт". ВIДЕО

На тимчасово окупованій Херсонщині українські військові знищили потужну великокаліберну ворожу гармату "Гіацинт".

Про це повідомили у телеграм-каналі Сил оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Польові роботи наших реактивників: бавовна квітне, гіацинти в’януть!", - написали наші оборонці.

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