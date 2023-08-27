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Новости За рубежом
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Литва рассматривает возможность закрытия дополнительных КПП на границе с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

беларусь,литва

Правительство Литвы обсуждает определенные варианты решения проблем нелегальных мигрантов и рассматривает возможность закрытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Что касается угроз, есть ли сейчас такие угрозы, чтобы нам пришлось закрыть (дополнительные пункты пропуска) - такой информации пока нет. Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами", - заявила Билотайте.

Она добавила, что Литва готова разработать "разноуровневый" план закрытия границы с Беларусью.

"Мы презентуем его и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угроз мы могли одновременно выполнять одни и те же действия и решения", - резюмировала Билотайте.

Читайте: Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за нарушений на границе
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Надо этого бульбенфюрера и его бульборейх закрыть со стороны запада, пока Леку не повезут на орудийном лафете копытами вперед. А потом после дебульбовизации, лет через 15 открыть западные границы.
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27.08.2023 13:30 Ответить
Нікуя собі. То крім основних ще й додаткові КПП є? Із країною, яка є явно підтримує тероризм і сприяє рашистській війні в Україні?
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27.08.2023 13:33 Ответить
а ничего, что зелидор даже дипотношения не разорвал с бульбафюрером?! какие тогда претензии могут быть к Литве?!
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27.08.2023 13:40 Ответить
Лідор поза конкуренцією.
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27.08.2023 13:43 Ответить
Зелидор луке по 5 млрд. долларов в год приносил (со слов посла Украины Кизима…не мои)…чтобы народ Беларуси легче было прессовать.
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27.08.2023 13:53 Ответить
Володар всєя бульби його кумир.
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27.08.2023 13:55 Ответить
Ось і зелене ''жму руку обнімаю''! А то ЗЄботва тільки про ''Пороха'' так цвиркала.
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27.08.2023 14:12 Ответить
"зелені" теж не збираються в ЄС.Анонсували будівництво пару десятків нових переходів з ЄС
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27.08.2023 14:50 Ответить
 
 