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Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за нарушений на границе

литва,кордон,білорусь

Беларуси вручена нота протеста о нарушении государственной границы Литвы и повреждении пограничной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.

"Временный поверенный в делах Беларуси в Литве получил ноту от Министерства иностранных дел, в которой выражается решительный протест Республике Беларусь в связи с нарушением государственной границы Литвы и случаем повреждения инфраструктуры безопасности границы", - говорится в сообщении.

В частности, накануне, 22 августа этого года, два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву. Вероятно, с помощью циркулярных пил по металлу разрезали и снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Литвы в Беларусь.

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Как отмечается, инцидент произошел на территории пропускного пункта Варенского пограничного отряда Госпогранслужбы вблизи села Мустейка Варенского района.

"Министерство иностранных дел строго потребовало от Беларуси как можно быстрее предоставить объяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем", - отмечается в сообщении.

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Беларусь (7888) Литва (2446) нота протеста (140)


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у відповідь забороніть рух будь-якого транспорту на тиждень - до таргана по іншому не дійде
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25.08.2023 18:13 Ответить
Я так понимаю забор уже на земле Литвы и НАТО. Почему на поражение не стреляли? Ноты протесту Бульбофюреру до одного места. Он наоборот гордится как он хитро с НАТО ваюет а ему за ето ничего не будет
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25.08.2023 18:17 Ответить
Zalko sobacki riadom nebylo,tocno bi kapnula.
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25.08.2023 18:26 Ответить
Хай прив"язують "залізних собачок" на опори Називаються РГД-5 "Гавкає" гарно - одні кишки на кущах висять Наші хлопці "льожку" знайшли торік на нашому боці Стежка через болото з білоруського боку І сектор огляду - в глибину нашої території Підклали під гілля настилу "розтяжку" Наступного дня "гавкнуло" Трупи потім передали білорусам
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25.08.2023 19:12 Ответить
а...
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25.08.2023 19:05 Ответить
Ні дюйма натовської землі! Так кацапи вже 50 кілометрів пройшли. А ми про кілометри нічого й не обіцяли.
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25.08.2023 19:07 Ответить
Нариваются на приключения долбни
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25.08.2023 20:27 Ответить
..плохо,нарушение должно караться.
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25.08.2023 21:16 Ответить
підстрелили б тих хто порушив і допитали б
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25.08.2023 23:49 Ответить
 
 