Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за нарушений на границе

Беларуси вручена нота протеста о нарушении государственной границы Литвы и повреждении пограничной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.

"Временный поверенный в делах Беларуси в Литве получил ноту от Министерства иностранных дел, в которой выражается решительный протест Республике Беларусь в связи с нарушением государственной границы Литвы и случаем повреждения инфраструктуры безопасности границы", - говорится в сообщении.

В частности, накануне, 22 августа этого года, два человека незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву. Вероятно, с помощью циркулярных пил по металлу разрезали и снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Литвы в Беларусь.

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Как отмечается, инцидент произошел на территории пропускного пункта Варенского пограничного отряда Госпогранслужбы вблизи села Мустейка Варенского района.

"Министерство иностранных дел строго потребовало от Беларуси как можно быстрее предоставить объяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем", - отмечается в сообщении.

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