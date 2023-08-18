РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4481 посетитель онлайн
Новости За рубежом
2 211 44
граница (4740) Литва (2122) Россия (91256) Агне Билотайте (1)

Литва рассматривает варианты закрытия границы с Россией, - глава МВД Билотайте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білотайте

Профильные ведомства Литвы обсуждают возможность перекрытия границы не только с Беларусью, но и с Россией в случае возникновения на границе провокаций.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня у нас было совещание с главой VSAT (государственной Службы пограничной охраны Литвы. – Ред.) и всей командой. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, то есть закрытие границ с РФ", – сказала Билотайте.

Читайте также: Литва проведет военные учения на границе с Беларусью

По ее словам, пока неясно, будет ли граница с Калининградской областью России закрыта автоматически в случае полного закрытия границы с Беларусью, о возможности чего говорилось ранее.

"Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим возможность определенных рисков, провокаций. Когда есть такие соседи – белорусский режим, российский режим - угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы – часть НАТО и много инвестируем в нашу оборону, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь", – добавила министр.

Читайте также: В Литве не фиксируют попыток вербовки граждан в ЧВК "Вагнер"

Как сообщалось, в Литве одобрили закрытие с 18 августа двух КПП на границе с Беларусью: "Шумскас" и "Тверячюс".

Глава МВД Литвы заявила, что рассматриваются варианты реакции со стороны стран Балтии и Польши на дальнейшие сценарии угроз на белорусской границе, в том числе совместное полное перекрытие белорусской границы с ЕС. Этот вопрос планируется обсудить на встрече министерского уровня 28 августа в Варшаве.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Це треба було зробити всім бувшим союзним республікам у 1991 році.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:50
+7
Вже настав такий час, що не роглядати треба, а мінувати цей кордон
показать весь комментарий
18.08.2023 19:54
+6
Давно пора перекрыть границы с парашей!

Чего джете?

Потом может быть и поздно.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бариги не дозволять.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:49 Ответить
Давно пора перекрыть границы с парашей!

Чего джете?

Потом может быть и поздно.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:15 Ответить
Це треба було зробити всім бувшим союзним республікам у 1991 році.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:50 Ответить
Треба було. Але замість цього до 1995 існувала "рубльова зона". Із всіх 15-ти "саюзних рєспублік".
показать весь комментарий
18.08.2023 19:59 Ответить
Хіба? В Україні на той час вже купони були.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:15 Ответить
Littve takze byli taloni 1991 godu,v tom ze godu zamenili na litas.Nekakix rublej tut nebylo
показать весь комментарий
18.08.2023 20:17 Ответить
Ja etogo neznal sto do 1995 goda Litve byla rubliova zona.Dumal sto takyje byli u nas Litve s 1991 goda
показать весь комментарий
18.08.2023 20:15 Ответить
На банкноті Стяпонас Дарюс і Стасіс Ґіренас!
показать весь комментарий
18.08.2023 20:19 Ответить
Що за маячня?

Українські купоно-карбованці було введено до обігу 10 січня 1992 р.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:17 Ответить
Рублёвая зона - валютный союз, существовавший в 1991-1994 годах и объединявший государства, которые были образованы на основе бывших республик СССР
показать весь комментарий
18.08.2023 20:35 Ответить
Принаймні Україна та країни Балтії до жодного руБЛЮЙОвого_союзу не належали. А Ви мабуть скопіювали це з якогось кацапського ресурсу.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:39 Ответить
Ви абсолютно праві - Первоначально рублёвая зона была основана на использовании советского рубля, единственного законного средства платежа на территории всех пятнадцати республик СССР, которые в 1991 году одна за другой стали объявлять о своем суверенитете, но продолжали использовать общую валюту. Распад зоны начался в конце 1991 - начале 1992 года, когда Россия, Литва, Украина и некоторые другие государства ввели в параллельное наличное обращение собственные эрзац-валюты.

Указом президента Леоніда Кравчука з 23-ї години 12 листопада 1992 року у грошовому обігу на території України було припинено функціонування радянського рубля. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:37 Ответить
Це відповідь Гуглу. Просто там нема подробиць.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:56 Ответить
Як би вам не було прикро це чути, але країни Балтії (банки Литви і Латвії) були знатними гравцями в тому "рубльовому валютному союзі". І завдяки валютному законодавству, набагато ліберальнішому, аніж українське чи білоруське, "нєхіло" непогано заробляли на ланцюжку карбованець/(бєларускій зайчік) - рубль - долар/німецька марка.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:52 Ответить
І мені нічого не треба копіювати з кацапських ресурсів. У ті часи я працював в одному з українських комерційних банків першої десятки.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:55 Ответить
Да ну? Вы ничего не путаете?? Были купоно-карбованцы, с ними ходили купоны отрывные, которые при покупке отрывали и накалывали
показать весь комментарий
18.08.2023 20:57 Ответить
Так і було...російські рублі у магазинах не приймали...
показать весь комментарий
18.08.2023 21:47 Ответить
"батя ти нєправ", приймали, але тільки у супроводі "відрізних купонів одноразового використання".
показать весь комментарий
18.08.2023 22:43 Ответить
Те, що ви називаєте "купони отривниє", було "картками споживача з відрізними купонами разового використання", які запровадив уряд УРСР з метою перешкодити вивезення товарів за межі республіки. Випускалися протягом жовтня 1990 - грудня 1991 років.

За номіналом існували споживчі картки 20, 40, 50, 75, 100, 150 і 200 карбованців. За формою це різнокольорові однобічні листи (колір залежав від номіналу). Ознакою захисту слугували водяні знаки та печатка працедавця або пошти села. Протягом січня - вересня 1991 року купони друкувалися з шифром області (КДА, ХАР, ЧРК тощо).

Відрізні купони видавалися за місцем роботи.

Покупець оплачував продукти та товари радянськими карбованцями й віддавав продавцеві купони на ту суму (потрібна кількість відрізалася).

Картки к купонами видавалися за місцем роботи, і тільки на суму заробітної плати.
Тому існував "чорний ринок карток споживача", де картку можна було купити/продати за рублі.

Але на продовольчих ринках та "барахолках" купони не вимагалися.

Тому люди, які працювали, наприклад, на "праклятих каапєратівщиков" (як я) і мали змогу харчуватися "з базару", а одягатися "на барахолці", мали надлишок тих купонів.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:42 Ответить
Ні, не плутаю.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:56 Ответить
Вже настав такий час, що не роглядати треба, а мінувати цей кордон
показать весь комментарий
18.08.2023 19:54 Ответить
краще з початку негайно закрити, а потім вже розглядати варіанти
показать весь комментарий
18.08.2023 19:58 Ответить
Fiksi! Braļukas!
показать весь комментарий
18.08.2023 20:02 Ответить
Профільні відомства Литви обговорюють можливість перекриття кордону не тільки з Білоруссю, але і з Росією, у разі виникнення на кордоні провокацій. 🤣

Ну, ну. Обговорюйте дальше. параша куяне, буде вже пізно.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:05 Ответить
До сих пір тільки розглядає?
показать весь комментарий
18.08.2023 20:10 Ответить
з парашею ясно, що давно пора. А бульбараша розмістила в себе визнану світовою спільнотою терористичне угрупування, не говорячи вже про решта. Автоматично стала країною спонсором тероризму.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:10 Ответить
Беларусь прекрасная страна…..переживет и роССию и луку и таких беларусофобов как ты. И будет снова с братьями поляками и литовцами в общем Европейском доме.Просто ФАКТ.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:36 Ответить
Лет через 200-300 не раньше.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:06 Ответить
Я основываюсь на общей тысячелетней истории Польши (РП) Беларуси и Литвы(ВКЛ)… а ты свои желания просто выдаешь
показать весь комментарий
18.08.2023 21:47 Ответить
Он пишет про текущую ситуацию, а не что будет в каком-то будущем, возможно неблизком. А сейчас Беларусь кормит, обеспечивает и поддерживает логистически военные удары дарагих расеянцев.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:28 Ответить
Беларусь не может поддерживать…… это страна …власть и народ разное.Беларусы же не обвиняют Украину когда ЗЕвласть миллиардами долларов(слова посла Украины Кизима) поддерживала луку который на эти деньги содержал карательные органы в 2020 когда беларусов избивали.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:43 Ответить
Беларусы обвиняют россию когда ПУвласть миллиардами долларов поддерживала луку?
показать весь комментарий
18.08.2023 22:07 Ответить
А каким беларусы к деньгам что роССия дает Луке? ЗЕвласть точно также не беларусам помогала аЛуке.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:12 Ответить
Який серед білорусів відсоток русофобів?
показать весь комментарий
18.08.2023 22:05 Ответить
73% точн…. как в Украине малоросов.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:13 Ответить
Для тебе русофоб = малорос?
показать весь комментарий
18.08.2023 22:22 Ответить
А как будут скрепоносцы добиратся до Калининграда ?
показать весь комментарий
18.08.2023 20:20 Ответить
Мысленно
показать весь комментарий
18.08.2023 21:04 Ответить
Самолётами через Стамбул
показать весь комментарий
18.08.2023 21:30 Ответить
Хотят закрыть но стрёмно терять белорусскую контрабанду.
показать весь комментарий
18.08.2023 20:58 Ответить
випаліть по 5 км з 2 боків кордону, щоб все було добре видно та простілювалося
показать весь комментарий
18.08.2023 22:02 Ответить
Вы когда вопросы задаете думать пытаетесь?
показать весь комментарий
18.08.2023 22:27 Ответить
 
 