Литва рассматривает варианты закрытия границы с Россией, - глава МВД Билотайте
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Профильные ведомства Литвы обсуждают возможность перекрытия границы не только с Беларусью, но и с Россией в случае возникновения на границе провокаций.
Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня у нас было совещание с главой VSAT (государственной Службы пограничной охраны Литвы. – Ред.) и всей командой. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, то есть закрытие границ с РФ", – сказала Билотайте.
По ее словам, пока неясно, будет ли граница с Калининградской областью России закрыта автоматически в случае полного закрытия границы с Беларусью, о возможности чего говорилось ранее.
"Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим возможность определенных рисков, провокаций. Когда есть такие соседи – белорусский режим, российский режим - угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы – часть НАТО и много инвестируем в нашу оборону, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь", – добавила министр.
Как сообщалось, в Литве одобрили закрытие с 18 августа двух КПП на границе с Беларусью: "Шумскас" и "Тверячюс".
Глава МВД Литвы заявила, что рассматриваются варианты реакции со стороны стран Балтии и Польши на дальнейшие сценарии угроз на белорусской границе, в том числе совместное полное перекрытие белорусской границы с ЕС. Этот вопрос планируется обсудить на встрече министерского уровня 28 августа в Варшаве.
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Українські купоно-карбованці було введено до обігу 10 січня 1992 р.
Указом президента Леоніда Кравчука з 23-ї години 12 листопада 1992 року у грошовому обігу на території України було припинено функціонування радянського рубля. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
нєхіло" непогано заробляли на ланцюжку карбованець/(бєларускій зайчік) - рубль - долар/німецька марка.
За номіналом існували споживчі картки 20, 40, 50, 75, 100, 150 і 200 карбованців. За формою це різнокольорові однобічні листи (колір залежав від номіналу). Ознакою захисту слугували водяні знаки та печатка працедавця або пошти села. Протягом січня - вересня 1991 року купони друкувалися з шифром області (КДА, ХАР, ЧРК тощо).
Відрізні купони видавалися за місцем роботи.
Покупець оплачував продукти та товари радянськими карбованцями й віддавав продавцеві купони на ту суму (потрібна кількість відрізалася).
Картки к купонами видавалися за місцем роботи, і тільки на суму заробітної плати.
Тому існував "чорний ринок карток споживача", де картку можна було купити/продати за рублі.
Але на продовольчих ринках та "барахолках" купони не вимагалися.
Тому люди, які працювали, наприклад, на "праклятих каапєратівщиков" (як я) і мали змогу харчуватися "з базару", а одягатися "на барахолці", мали надлишок тих купонів.
Ну, ну. Обговорюйте дальше. параша куяне, буде вже пізно.