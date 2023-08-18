Литва рассматривает варианты закрытия границы с Россией, - глава МВД Билотайте

Профильные ведомства Литвы обсуждают возможность перекрытия границы не только с Беларусью, но и с Россией в случае возникновения на границе провокаций.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня у нас было совещание с главой VSAT (государственной Службы пограничной охраны Литвы. – Ред.) и всей командой. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, то есть закрытие границ с РФ", – сказала Билотайте.

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По ее словам, пока неясно, будет ли граница с Калининградской областью России закрыта автоматически в случае полного закрытия границы с Беларусью, о возможности чего говорилось ранее.

"Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим возможность определенных рисков, провокаций. Когда есть такие соседи – белорусский режим, российский режим - угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы – часть НАТО и много инвестируем в нашу оборону, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь", – добавила министр.

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Как сообщалось, в Литве одобрили закрытие с 18 августа двух КПП на границе с Беларусью: "Шумскас" и "Тверячюс".

Глава МВД Литвы заявила, что рассматриваются варианты реакции со стороны стран Балтии и Польши на дальнейшие сценарии угроз на белорусской границе, в том числе совместное полное перекрытие белорусской границы с ЕС. Этот вопрос планируется обсудить на встрече министерского уровня 28 августа в Варшаве.