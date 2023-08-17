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Новости За рубежом
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граница (4740) Литва (2122) военные учения (3281)

Литва проведет военные учения на границе с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва,кордон

Пограничники вместе с вооруженными силами Литвы планируют 27 августа провести совместные учения в рамках подготовки к потенциальным угрозам.

Об этом сообщила министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".

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Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.

"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.

Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.

Также читайте: Более 190 человек попросили убежища на границе с Литвой, большинство из них – белорусы и иракцы.

Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.
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ех,жаль,малувато в них сил,щоби повалити лукашенка
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17.08.2023 20:17 Ответить
коридор закрито надійно
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17.08.2023 20:22 Ответить
З 18 серпня 2023 року за рішенням литовської влади призупинено роботу двох із шести автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
Влада Вільнюса пояснює рішення призупинити роботу своїх пунктів пропуску тим, що дії, які «становлять загрозу безпеці країни», можуть здійснюватися з території Білорусі. Причиною такої серйозної реакції Литви стала поява в Білорусі найманців ПВК Вагнера.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, країни Балтії та Польща планують обговорити механізм повного закриття кордону з Білоруссю наприкінці серпня.

DW
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17.08.2023 20:22 Ответить
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17.08.2023 20:28 Ответить
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17.08.2023 20:28 Ответить
Вейшнорію не забудьте запросити - рашисти (що московитськи, що з БРСР) дуже її бояться: воїни цієї країни знищили їхню техніку не зробивши жодного пострілу!
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17.08.2023 20:34 Ответить
 
 