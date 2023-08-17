Литва проведет военные учения на границе с Беларусью

Пограничники вместе с вооруженными силами Литвы планируют 27 августа провести совместные учения в рамках подготовки к потенциальным угрозам.

Об этом сообщила министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".

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Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.

"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.

Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.

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Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.