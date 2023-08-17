Литва проведет военные учения на границе с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пограничники вместе с вооруженными силами Литвы планируют 27 августа провести совместные учения в рамках подготовки к потенциальным угрозам.
Об этом сообщила министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".
По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".
Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.
"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.
Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.
Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.
Пожалуйста, подождите...
Влада Вільнюса пояснює рішення призупинити роботу своїх пунктів пропуску тим, що дії, які «становлять загрозу безпеці країни», можуть здійснюватися з території Білорусі. Причиною такої серйозної реакції Литви стала поява в Білорусі найманців ПВК Вагнера.
За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, країни Балтії та Польща планують обговорити механізм повного закриття кордону з Білоруссю наприкінці серпня.
DW