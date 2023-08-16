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Новости За рубежом
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Литва (2120) вербовка (215) ЧВК Вагнера (1281)

В Литве не фиксируют попыток вербовки граждан в ЧВК "Вагнер"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,пвк

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) не зафиксировал случаев вербовки граждан страны частной военной компанией "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

В письменном комментарии VSD заверили, что "в Литве не были зафиксированы подобные случаи, как в Польше или Латвии, где прямо или косвенно осуществлялись призывы присоединиться к "Вагнеру".

Распространяемые в открытых источниках информации слухи о якобы планах "Вагнера" напасть на соседние с Беларусью страны, а также фейковые фотографии с символикой "Вагнера" VSD рассматривает как скоординированную информационную атаку.

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Цель этой атаки – усиление давления на западные страны, чтобы те изменили свою позицию по отношению к РФ и Беларуси, ограничив поддержку Украины и белорусских оппозиционных сил.

Напомним, вчера в Латвии Служба госбезопасности обнаружила в интернете отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российскому ЧВК "Вагнер", однако подробной информации об этом не предоставили.
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Литва клала и на вербуемых и на вербовщиков…. Литва страна НАТО
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16.08.2023 21:26 Ответить
Бачиш ховрака? Ні? А він є.
Так і кацапські вагнера. Залізуть усюди, де їм не раді та не чекають.
Не варто розслаблятися
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16.08.2023 21:36 Ответить
Litva teper pokupajet dlia Ukrainskix vojenix takije sistemi kak scyrwiper omni,eto rabotajet kak kupol dlia zaciti ot dronox.Oni efektni na pol kilometra gasit drononov navigaciju i upravlenije,kartinku takze.Eto xoroso dlia koloni vojsk ili okopax dlia saldat.Vsego 17 takix budet peredano,ecio 2scywiper scaner oni otlycajet kakoj dron priletajet,castotu i tak daleje.Takze zakupajet 40 distancijonyje minoje ustrojstva,no dajiot vazmost vzryavat celi do 25 kilometrov etix 40 stuk.Eto litovskije kompaniji zdelali takije.Liudi sobrali dengi dlia etogo
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16.08.2023 21:37 Ответить
lanceti takze budet gasit,stob na koloni nenapadali
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16.08.2023 21:52 Ответить
Щиро дякуємо народу Литви за величезну підтримку та допомогу.
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16.08.2023 21:56 Ответить
Aciu labai
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16.08.2023 22:11 Ответить
А ви вуха опустіть ще ниже, вони у вас дома по голові плигають.
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16.08.2023 21:38 Ответить
 
 