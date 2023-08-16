В Литве не фиксируют попыток вербовки граждан в ЧВК "Вагнер"

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) не зафиксировал случаев вербовки граждан страны частной военной компанией "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

В письменном комментарии VSD заверили, что "в Литве не были зафиксированы подобные случаи, как в Польше или Латвии, где прямо или косвенно осуществлялись призывы присоединиться к "Вагнеру".

Распространяемые в открытых источниках информации слухи о якобы планах "Вагнера" напасть на соседние с Беларусью страны, а также фейковые фотографии с символикой "Вагнера" VSD рассматривает как скоординированную информационную атаку.

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Цель этой атаки – усиление давления на западные страны, чтобы те изменили свою позицию по отношению к РФ и Беларуси, ограничив поддержку Украины и белорусских оппозиционных сил.

Напомним, вчера в Латвии Служба госбезопасности обнаружила в интернете отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российскому ЧВК "Вагнер", однако подробной информации об этом не предоставили.