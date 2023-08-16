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Новини За кордоном
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Литва (1531) вербування (193) ПВК "Вагнер" (1476)

У Литві не фіксують спроб вербування громадян до ПВК "Вагнер"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вагнер,пвк

Департамент державної безпеки Литви (VSD) не зафіксував випадків вербування громадян країни приватною військовою компанією "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

У письмовому коментарі VSD запевнили, що "у Литві не було зафіксовано подібних випадків, як у Польщі чи Латвії, де прямо чи опосередковано здійснювалися заклики приєднатися до "Вагнера".

Поширювані у відкритих джерелах інформації чутки про нібито плани "Вагнера" напасти на сусідні з Білоруссю країни, а також фейкові світлини з символікою "Вагнера" VSD розглядає як скоординовану інформаційну атаку.

Мета цієї атаки – посилення тиску на західні країни, щоб ті змінили свою позицію щодо РФ та Білорусі, обмеживши підтримку України та білоруських опозиційних сил.

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Нагадаємо, вчора у Латвії Служба держбезпеки виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської ПВК "Вагнер", проте детальної інформації про це не надали.
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Литва клала и на вербуемых и на вербовщиков…. Литва страна НАТО
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16.08.2023 21:26 Відповісти
Бачиш ховрака? Ні? А він є.
Так і кацапські вагнера. Залізуть усюди, де їм не раді та не чекають.
Не варто розслаблятися
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16.08.2023 21:36 Відповісти
Litva teper pokupajet dlia Ukrainskix vojenix takije sistemi kak scyrwiper omni,eto rabotajet kak kupol dlia zaciti ot dronox.Oni efektni na pol kilometra gasit drononov navigaciju i upravlenije,kartinku takze.Eto xoroso dlia koloni vojsk ili okopax dlia saldat.Vsego 17 takix budet peredano,ecio 2scywiper scaner oni otlycajet kakoj dron priletajet,castotu i tak daleje.Takze zakupajet 40 distancijonyje minoje ustrojstva,no dajiot vazmost vzryavat celi do 25 kilometrov etix 40 stuk.Eto litovskije kompaniji zdelali takije.Liudi sobrali dengi dlia etogo
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16.08.2023 21:37 Відповісти
lanceti takze budet gasit,stob na koloni nenapadali
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16.08.2023 21:52 Відповісти
Щиро дякуємо народу Литви за величезну підтримку та допомогу.
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16.08.2023 21:56 Відповісти
Aciu labai
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16.08.2023 22:11 Відповісти
А ви вуха опустіть ще ниже, вони у вас дома по голові плигають.
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16.08.2023 21:38 Відповісти
 
 