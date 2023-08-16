У Литві не фіксують спроб вербування громадян до ПВК "Вагнер"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Департамент державної безпеки Литви (VSD) не зафіксував випадків вербування громадян країни приватною військовою компанією "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
У письмовому коментарі VSD запевнили, що "у Литві не було зафіксовано подібних випадків, як у Польщі чи Латвії, де прямо чи опосередковано здійснювалися заклики приєднатися до "Вагнера".
Поширювані у відкритих джерелах інформації чутки про нібито плани "Вагнера" напасти на сусідні з Білоруссю країни, а також фейкові світлини з символікою "Вагнера" VSD розглядає як скоординовану інформаційну атаку.
Мета цієї атаки – посилення тиску на західні країни, щоб ті змінили свою позицію щодо РФ та Білорусі, обмеживши підтримку України та білоруських опозиційних сил.
Нагадаємо, вчора у Латвії Служба держбезпеки виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської ПВК "Вагнер", проте детальної інформації про це не надали.
Будь ласка, зачекайте...
Так і кацапські вагнера. Залізуть усюди, де їм не раді та не чекають.
Не варто розслаблятися